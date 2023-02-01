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08.11.2022 tarih ve 32007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliğ" ile birlikte 15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in ("Tebliğ") geçici 1. maddesi değişikliğe uğramıştır.

İşbu bilgi notunda ("Bilgi Notu") 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklik hakkındaki önemli hususlara yer verilmiştir.

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

İşbu Bilgi Notu ile değinilen hususlar genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilecektir:

Tebliğ'in geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2023" ibaresi 8 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile "1/1/2024" tarihine kadar uzatılmıştır. Tebliğ'in geçici 1'inci maddesinde yer alan yenilik içeren düzenlemeye göre, sermaye kaybı ve borca batık olma durumu açısından yapılacak olan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanların ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1/1/2024 tarihine kadar dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

II. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de Yapılan Değişiklik

15 Eylül 2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("Kanun" veya "TTK") 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile sermaye kaybı veya borca batık olma hallerinde uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tebliğ'in geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2023" ibaresi 8 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile "1/1/2024" tarihine kadar uzatılmıştır. Tebliğ'in geçici 1 inci maddesinde yer alan yenilik içeren düzenlemeye göre, sermaye kaybı ve borca batık olma durumu açısından yapılacak olan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderlerin, amortismanların ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1/1/2024 tarihine kadar dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Tebliğ'in geçici 1 inci maddesi ile amaçlanan hususlardan biri kur dalgalanmalarından kaynaklı olarak özkaynaklarda görülebilecek düşüşlerin TTK 376 kapsamındaki yükümlülüklerin tetiklenmesinin öngörülen süreye kadar engellenmesidir. Bununla birlikte yabancı para yükümlülüklerinin kur farkı sebebiyle oluşturacağı zararlar bilançoda veya yasal defter kayıtlarında gösterilmeye devam edecektir. Bu bağlamda, oluşturulacak yılsonu finansal tablolarda pasiflerde yer alan tüm yabancı para yükümlülüklerin ilgili kurlar üzerinden hesaplanmış olması ve sonuçların tablolara şeffaf olarak işlenmesi gerekmektedir.

Kur farkı zararlarının nasıl hesaplanacağına dair Tebliğ'de açıkça düzenlenme bulunmamaktadır. Yabancı para yükümlülüğün şirket bilançosuna girdiği tarih ile son değerleme tarihi kurları dikkate alınarak zararın hesaplanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca Tebliğ ile getirilen düzenleme ile şirketin aktiflerinde bulunan yabancı para cinsinden kaynaklı zararın olduğu haller kapsam dışı bırakılmıştır.

Originally published 14 Kasım 2022

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