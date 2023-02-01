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A. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak tutarları yeniden değerlendirilmek suretiyle güncellendi.

B. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği gibi, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak tutarları , 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'in 33 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükmün birinci fıkrasında hesaplanacak özkaynağın, aynı hükmün üçüncü fıkrasına göre hesaplanacak tutardan ve münhasıran fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik faaliyet gösteren ödeme kuruluşları için 3 milyon TL'den, münhasıran Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen hesap bilgisi hizmeti sunanlar dışında kalan diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon TL'den, elektronik para kuruluşları için ise 13 milyon TL'den az olamayacağı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, aynı hükmün son cümlesi ile anılan hükümde belirtilen 3 milyon TL, 5 milyon TL ve 13 milyon TL tutarındaki miktarların Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak TCMB tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirileceği ayrıca belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile söz konusu miktarlar yeniden değerlendirilmiş ve böylece Yönetmelik'in 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 3 milyon TL, 5 milyon TL ve 13 milyon TL tutarındaki miktarlar, sırasıyla 5,5 milyon TL, 9 milyon TL ve 25 milyon TL olarak güncellenmiştir.

İşbu bilgi notuna konu Tebliğ ile ise söz konusu tutarlar 2023 yılı için yeniden değerlendirilmiştir. Buna göre, 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek söz konusu değişiklik çerçevesinde; Yönetmelik'in 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında 3 milyon TL, 5 milyon TL ve 13 milyon TL şeklinde düzenlenen ve 2022 yılında yapılan yeniden değerleme neticesinde sırasıyla 5,5 milyon TL, 9 milyon TL ve 25 milyon TL olarak uygulanan asgari özkaynak yükümlülüğü miktarları, sırasıyla 7 milyon TL, 15 milyon TL ve 41 milyon TL olarak uygulanacaktır.

Bununla birlikte, asgari özkaynak tutarına ilişkin olarak münhasıran hesap bilgisi hizmeti sunan kuruluşlar (HBHS) hariç olmak üzere Yönetmelik'in 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ödeme hacmi esas alınarak öngörülen tutarların sağlanması gerektiği hususu da göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı hükmün altıncı fıkrası uyarınca ise elektronik para kuruluşlarının ortalama elektronik para yükümlülüğünün yüzde ikisi kadar özkaynak bulundurma yükümlülüğünün bulunduğu, aynı zamanda ödeme hizmetleri de sunan elektronik para kuruluşlarının bu yükümlülüğe ilaveten, anılan hükmün üçüncü fıkrasına göre hesaplanacak tutarda asgari özkaynak bulundurmakla yükümlü olduğu hususları da ayrıca dikkate alınmalıdır.

Son olarak, Yönetmelik hükümlerine uyum için intibak süresinin sona ermesine yaklaşıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşların Yönetmelik'in 36 ncı madde hükmü çerçevesindeki teminat bulundurma yükümlülüklerinin de hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

C. TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ NETİCESİNDE ASGARİ ÖZKAYNAK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖZET TABLO

YÖNETMELİK 33/1'DE DÜZENLENEN TUTARLAR 1.12.2021 1.4.2022 30.6.2023 Münhasıran Fatura Ödemelerine Aracılık Hizmeti Sunan Ödeme Kuruluşları için 3 milyon TL 5,5 milyon TL 7 milyon TL Diğer Ödeme Kuruluşları için (Münhasıran HBHS hariç) 5 milyon TL 9 milyon TL 15 milyon TL Elektronik Para Kuruluşları için 13 milyon TL 25 milyon TL 41 milyon TL

D. YÜRÜRLÜK TARİHİ

28 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ hükümleri, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

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