ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Öte yandan bu şirketler için, sözü edilen sınırı aşmasalar dahi – ki bu durumu da bağımsız denetim kuruluşlarının hazırlayacağı raporlarla ispat etmek zorundalar– Türk lirası cinsinden kredi kullanımlarına ilişkin başka sınırlamalar da bulunuyor. İlgili BDDK kararına göre şirketlerin, Türk lirası cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullanmak istemeleri halinde ilgili kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyonu aşmayacağına ya da aşsa dahi yabancı para nakdi varlıklarının toplam tutarının, şirketin toplam aktif varlığı ya da son bir yıldaki net satış hasılatının büyük olanının %5'inin üzerine çıkmayacağına ilişkin beyan ve taahhütte bulunmaları gerekiyor. Aslında, bu karar öncesinde de ilgili şirketlerin bu şekilde taahhütte bulunarak her ayın ilk on günü içerisinde bu durumu bankaya raporlamaları gerekiyordu. Ancak BDDK, bu yükümlülüğün uygulamada yaratacağı yoğun iş yükünü dikkate almış olacak ki yaptığı değişiklikle birlikte bu raporlamanın her üç aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar yapılabilmesi yönünde bir değişikliğe gitti.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Finance and Banking from Turkey

DORA To Enter Into Force Dillon Eustace On 27 December 2022, the Digital Operational Resilience Act (DORA) was published in the Official Journal of the European Union.

Regulation Round Up Proskauer Rose LLP Welcome to the UK Regulation Round Up, a regular bulletin highlighting the latest developments in UK and EU financial services regulation.

Digital Operational Resilience For The Financial Sector CSB Group Given the ever-increasing risks of cyber-attacks, the European Union (the ‘EU') has been strengthening the information and communication technology (the ‘ICT')...

New PRIIPs Requirements In 2023 KPMG in Cyprus Many European fund managers have benefited from transition periods since the PRIIPs regulation was first introduced in 2018, but all things come eventually to an end: From 1 January 2023...

The Remaining New Financial Promotion Rules For UK Private Fund Managers: Less Than A Month Away Goodwin Procter LLP In a previous client alert (New Risk Warning Rules for UK Private Fund Managers: Action Required), we discussed the rules governing the main risk warnings for financial promotions of high-risk investments...