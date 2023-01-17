T.C. Hazine ve Maliye Bakanligi, Kamu Mali Yönetim ve Dönüsüm Genel Müdürlügü tarafindan 13/01/2023 tarih 4 sira numarasi ile yayimlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelge ile 01/01/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere memur maas katsayilari asagidaki gibi belirlenmistir.
|
Dönem
|
01/01/2023-30/06/2023
|
Aylik Katsayisi
|
0,433684
|
Taban Aylik Katsayisi
|
6,787992
|
Yan Ödeme Katsayisi
|
0,137535
Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren isçilere ödenecek kidem tazminatinin yillik tavan tutari 19.982,83 TL'dir.
01/01/2023-30/06/2023 tarihleri için 657 sayili Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardimi tutarlari asagidaki gibidir.
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AileYardimi
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985,76 TL
|
ÇocukYardimi
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108,42 TL
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ÇocukYardimi (0-6 yas)
|
216,84 TL
Genelge'nin tamamina BURADAN ulasabilirsiniz.
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