T.C. Hazine ve Maliye Bakanligi, Kamu Mali Yönetim ve Dönüsüm Genel Müdürlügü tarafindan 13/01/2023 tarih 4 sira numarasi ile yayimlanan "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelge ile 01/01/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere memur maas katsayilari asagidaki gibi belirlenmistir.

Dönem 01/01/2023-30/06/2023 Aylik Katsayisi 0,433684 Taban Aylik Katsayisi 6,787992 Yan Ödeme Katsayisi 0,137535

Buna göre, 1/1/2023 tarihinden itibaren isçilere ödenecek kidem tazminatinin yillik tavan tutari 19.982,83 TL'dir.

01/01/2023-30/06/2023 tarihleri için 657 sayili Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardimi tutarlari asagidaki gibidir.

AileYardimi 985,76 TL ÇocukYardimi 108,42 TL ÇocukYardimi (0-6 yas) 216,84 TL

Genelge'nin tamamina BURADAN ulasabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.