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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

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