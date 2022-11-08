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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı'nı (“Yönetmelik Taslağı”) geçtiğimiz günlerde sektörün görüşüne açtı.

Yönetmelik Taslağı'nın mevcut şekliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'de yerleşik kişilerden kart temelli ödeme alan yurt dışındaki üye işyerlerinin (“Yurt Dışı Üye İşyeri”) Türkiye'de üye işyeri anlaşması yapan kuruluş olarak faaliyet izni almış bir kuruluş (“acquirer”) ile çalışmadığı yani POS almadığı takdirde ödeme alması mümkün olmayabilir.

Düzenlemeye daha yakından bakacak olursak;

Yönetmelik taslağı uyarınca“Yurt dışında yerleşik işyerleri tarafından Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunulması halinde, kart çıkaran kuruluşlar, yurt dışında yerleşik söz konusu işyerlerine tahsis edilmiş POS'lar üzerinden gelecek işlem onayı isteklerine, bu isteklerin yalnızca Türkiye'de üye işyeri anlaşması yapan kuruluş olarak faaliyet izni almış bir kuruluşun POS'u üzerinden gelmesi şartıyla onay verebilirler.” kuralı getirilmektedir. “Faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olması” ise yurt dışında yerleşik işyerleri tarafından Türkiye'de işyeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan mal ve hizmetlere ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin varlığı olarak tanımlanmakta ve BDDK'nın bu kriterlere ve uygulanmasına ilişkin ilave kurallar getirebileceği hüküm altına alınmaktadır.

Bilindiği üzere streaming, oyun, e-ticaret ve SaaS hizmetler başta olmak üzere dijital dünyadaki bir çok hizmet sağlayıcı sundukları hizmetlere ilişkin ödemeleri yurt dışındaki acquirer kuruluşlardan aldığı POS'lar üzerinden almaktadır.

İlgili düzenlemenin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde bu hizmet sağlayıcı firmaların Türkiye'deki kullanıcılarından aldığı kart temelli ödemeleri yalnızca yurt içerisindeki bir acquirer firmadan POS temin etmesi halinde alabilmesinin mümkün olacağını, yurt dışındaki acquirer'ın POS'u üzerinden gönderdikleri taleplerin ise kart çıkaran kuruluşlar (“issuer”) tarafından reddedileceğini söyleyebiliriz.

Yönetmelik taslağının mevcut haliyle bir Yurt Dışı Üye İşyeri'nin bu düzenlemeden etkilenip etkilenmeyeceğini issuer kuruluşun ilgili işyerinin faaliyetlerini “Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak değerlendirip değerlendirmemesi” belirleyecektir. Bir diğer deyişle, issuer kuruluşların ilgili ödeme talebinin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyet sunmayan bir firmadan geldiğine karar vermesi halinde ilgili işleme izin vermesi hakkı bulunmaktadır.

BDDK, her ne kadar ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi için issuer kuruluşların değerlendirmesi gereken bir takım kriterler belirlese de, kartlı ödemeler dünyasının doğası gereği issuer kuruluş ile Yurt Dışı Üye İşyeri arasında herhangi bir sözleşmesel veya ticari ilişki olmaması nedeniyle issuer kuruluşların bu değerlendirmeyi her işlem bazında yapabilmesi (yani Türkiye'de işyeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan mal ve hizmetlere ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması gibi kriterleri değerlendirmesi) olanağı teknik olarak soru işareti yaratmaktadır.

Risk iştahı düşük olan issuer kuruluşların ilgili değerlendirmeyi yapamadığı için yurt dışındaki acquirerlardan gelen tüm talepleri reddetmesi halinde ise ilgili düzenlemeden haberi olmayan Yurt Dışı Üye İşyerleri'nin ödeme alamaması ve bu Üye İşyerleri'nden hizmet alan kullanıcılarının hizmetlerinin sekteye uğraması söz konusu olabilecektir.

Bu nedenle Yönetmelik Taslağı'nda yer alan BDDK'nın “ilgili kriterlere ve uygulanmasına ilişkin ilave kurallar getirme yetkisi” kapsamında çıkartacağı kural setleri sürecin uygulanabilirliği konusunda çok önemli olacaktır.

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