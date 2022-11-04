Tüketici Kredisi Sözlesmeleri Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Degisiklik Yönetmeligi") 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayili Resmî Gazete'de yayimlandi. Böylelikle; Tüketici Kredisi Sözlesmeleri Yönetmeligi'nin 4, 6, 11, 13, 24, 26 ve 32. maddelerinde degisiklikler yapildi.

Degisiklik Yönetmeligi ile getirilen önemli degisiklikler asagidaki gibidir:

Degisiklik Yönetmeligi uyarinca kredi veren kurumlarin ön bilgilendirme yükümlülügü genisletilmistir. (i) Akdi faiz oranina göre hazirlanacak örnek ödeme plani, (ii) sigortali ve sigortasiz kredi teklifleri sunulmasi hâlinde her iki teklife iliskin örnek ödeme planlari, (iii) kredi taksit tutarlarinin esit olmasi hâlinde taksit tutari ve toplam geri ödeme tutarina iliskin karsilastirmali bilgi, (iv) sigortali ve sigortasiz kredi tekliflerinin sunulmasi hâlinde kredi baglantili sigortalarin ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadigina iliskin bilgi verilmesi gerekecektir.

Ayrica bu kurumlarin kredi baglantili sigorta yaptirilmasini içeren bir kredi sözlesmesini tüketiciye sunabilmesi için sözlesme öncesi bilgi formu ile birlikte Tüketici Kredisi Tercih Formu'nu da tüketiciye sunmasi gerekecektir.

Kredi veren kurumlar, tüketicinin istedigi sigorta sirketinden sagladigi, kredi tutari ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini kredi veren kurum olan sigorta poliçesini, tüketiciye önerilen kredinin kosullarinda degisiklige sebep olmaksizin kabul etmekle mükellef kilinmistir.

Krediye iliskin ayni teminati içeren yalnizca bir sigorta yapilabilecegi hükme baglanmistir ve kredi tutarini asan miktarda sigorta yaptirilmayacaktir.

Belirli süreli tüketici kredisi sözlesmesinde yer almasi zorunlu olan bilgilere, sigortali kredi teklifinin tüketici tarafindan tercih ve kabul edilmesi hâlinde kredi baglantili sigortalarin ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadigina iliskin bilgi de eklenmistir.

Belirsiz süreli kredi sözlesmelerinde, akdi faiz oraninin düsürülmesi durumunda bu degisiklik bildiriminin yapildigi döneme iliskin faiz orani indirimi uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapilmasi sarti kaldirilmistir. Akdi faiz oraninin düsürülmesi durumunda da bu degisikligin tüketiciye bildirildigi döneme iliskin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkân saglanmistir.

Cayma hakkinin süresi olan 14 gün içinde kredi borcunun tamaminin erken ödenmesi hâlinde, tüketicinin kredi veren kuruma bildirimi aranmaksizin islemis faiz ile kamu kurumlari veya üçüncü kisilere ödenmis ücretlerin disindaki kalemlerin tüketicilere iade edilmesi saglanacaktir.

Farkli faiz oranli kredi tekliflerinden indirimli olanin seçilebilmesi için kredi veren kurumun sart kostugu kredi baglantili sigortalar disinda tüketicinin yan finansal ürünleri veya hizmetleri almasi sartina baglanmasi yasaklanmistir. Finansal Tüketicilerden Alinacak Ücretlere Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Teblig'in ekinde yer alan listede Bireysel Krediler basligi altinda ücretleri sayilan ürün ve hizmetler kredi ile ilgili yan finansal ürün ve hizmet olarak kabul edilecektir.

Degisiklik Yönetmeligi'nde tüketici kredilerinin, sigortali ve sigortasiz olarak hazirlanacak karsilastirmali ödeme planiyla teklif edilebilmesine iliskin maddeler 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüge girecektir, diger maddeler ise 1 Ekim 2022 tarihi itibariyla yürürlüge girmistir.

Degisiklik Yönetmeligi'nin tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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