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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 21.10.2022 tarihli ve 10389 sayılı Kurul Kararı ile bağımsız denetime tabi şirketlerin yeni bir nakdi ticari kredi kullanmak istemesi halinde kredi başvurusu yapılan tarihte şirkette bulunması gereken yabancı para (YP) nakdi varlıklarına (altın, efektif döviz, yabancı para mevduat) ilişkin önceki tarihlerde alınan kararları ile getirdiği sınırlamayı 15 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına ve de YP nakdi varlıkların, şirketin aktif toplamının veya 1 yıllık net satış hasılatının %10'unu geçmemesi şartını %5'e indirmiştir.

2022 yazının başında, hatırlarsak, BDDK, 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı ve arkasından, bu kararı esnetmek amacı ile yayınladığı 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararı ile şirketlerin nakdi ticari kredi kullanması için sahip olması gereken döviz varlığına ilişkin sınırlamalar getirmişti. Buna göre, BDDK, şirketlerin TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanması için YP nakdi varlıklarının toplamının 15 milyon TL'yi aşmaması veya en güncel finansal tablolarına göre YP nakdi varlıkların aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'unu aşmaması gerektiği kuralını getirmişti.

Yeni kararı ile BDDK, şirketlerin yeni bir nakdi ticari kredi kullanmak istemeleri halinde YP nakdi varlıklarının 10 milyon TL'yi aşmaması veya YP nakdi varlıkların şirketin aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %5'ini aşmaması gerektiği kuralını getirerek ticari kredi kullanımında getirdiği sınırlamaları daha da artırmıştır.

BDDK'nın yeni kararı, 01.11.2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup müşterilerden söz konusu YP varlığı sınırlamalarını aşmayacaklarına ilişkin alınan beyan ve taahhütler, 01.11.2022 tarihi itibari ile yeni Kurul Kararı çerçevesinde yeniden alınacaktır.

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