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BDDK TÜRK LİRASI NAKDİ TİCARİ KREDİ KISITLAMALARINI SIKILAŞTIRDI

GİRİŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı kararıyla ("Kısıtlama Kararı") bankalar ve finansal kuruluşlar dışında bağımsız denetime tabi şirketlerin ("Şirketler") Türk Lirası (“TL”) nakdi ticari kredi kullanabilmelerine yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti. Ardından BDDK'nın 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı kararıyla (“Karar”) Kısıtlama Kararı kapsamında getirilen kısıtlamaların netleştirilmesi ve kısıtlamaların etkili şekilde uygulanabilmesi için yeni düzenlemeler yapılmıştı.

21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı yeni kararı (“Yeni Karar”) ile BDDK'nın Kısıtlama Kararı ve Karar ile getirilen kısıtlamaları sıkılaştırdığı görülmektedir.

YENİ KARAR'DAKİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Karar'da Şirketler'in kredi başvuru tarihi itibariyle, mevcut yabancı para (“YP”) nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 (bir) yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri, kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15.000.000 TL'yi aşmayacağını ve aşsa bile aktif toplamından veya son bir yıllık satış hasılatından büyük olanının %10'unu geçmeyeceğini beyan ve taahhüt etmeleri ve her ayın ilk 10 (on) iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 (on iki) aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri durumunda TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırma kısıtlamasından muaf tutulacağı kararlaştırılmıştı.

Yeni Karar ile birlikte yukarıda belirtilen 15.000.000 TL'lik eşiğin 10.000.000 TL olarak ve %10'luk eşiğin ise %5 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Yeni Karar'daki bu eşikler 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle uygulama alanı bulacaktır.

SONUÇ

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik makro ihtiyati tedbirler kapsamında yukarıda detayları izah edilen Yeni Karar'ı almıştır.

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