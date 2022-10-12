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GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/26 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") ile 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") değişiklikler yaptı. Tebliğ'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

TCMB, Tebliğ'deki değişiklik doğrultusunda Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Uygulama Talimatı'nı ("Uygulama Talimatı") da güncelledi. Uygulama Talimatı'na buradan ulaşabilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik Tebliği ile bankaların ticari müşterilerden talep edebilecekleri kredi tahsis ve kredi kullandırım ücretleri ile bunların uygulama alanında değişiklikler yapıldı. Değişikliklere göre;

Kredi tahsis ücretleri; ilk limit tahsisinde, tahsis edilen kredi limitinin %0,25'ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin %0,125'ini geçemez.

Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler dışındaki kredilerde kullandırılan kredinin %1,10'unu, rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1'ini geçemez.

Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır.

Ayrıca Değişiklik Tebliği ile kredi tahsisi ve kredi kullandırım ücretlerine dair düzenlemenin uygulama alanını genişletecek şekilde Tebliğ'e geçici 2'nci madde eklenmiştir. Buna göre, Tebliğ'de düzenlenen kredi tahsis ve kredi kullandırım ücretlerine dair sınırlamalar, 10 Haziran 2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022/20 sayılı Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'in geçici 3'üncü maddesinde yer alan kredilerin kullandırımı karşılığında bankalarca mali kuruluşlardan alınabilecek ücretler için de uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Değişiklik Tebliği yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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