Les parties doivent alors simplement soumettre la requête et la réponse, contrairement aux procédures écrites qui requièrent plus d'éléments. De plus, le juge peut ordonner une ordonnance de saisie conservatoire sans même entendre le débiteur, s'il estime que cela peut rendre l'objectif de la saisie conservatoire futile.

Si les conditions susmentionnées sont remplies, une saisie conservatoire est alors ordonnée par le tribunal. En cas de refus de la demande, le créancier peut toutefois faire appel devant le tribunal régional de deuxième instance qui évaluera l'appel en priorité et rendra une décision finale. De plus, en cas de changement des preuves et des circonstances de la saisie conservatoire, une nouvelle demande peut être déposée.

Ces conditions sont cependant soumises à des exceptions. Il est possible, par exemple, de demander une saisie conservatoire malgré qu'une partie de la dette soit garantie par un gage, ou encore lorsque la « procédure préalable de recouvrement des créances par la liquidation du gage » suivant l'article 45 du PCE n'est pas obligatoire. De plus, les dettes non exigibles peuvent être soumise à une saisie conservatoire à condition que l'adresse du débiteur ne soit pas communicable ou lorsque le débiteur effectue une action visant à éviter la responsabilité telle que : dissimuler et/ou transférer ses biens ou encore fuir et/ou effectuer des opérations frauduleuses qui violent les droits du créancier.

