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Turkey: Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Için Değişiklik Taslağı Yayımlandı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("Kurum") resmi internet sitesinde yapılan 31 Ağustos 2022 tarihli duyuru ile 1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'te ("Yönetmelik") Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ("Taslak") yayımlanmıştır.

A.TASLAK İLE GETİRİLMESİ PLANLANAN DÜZENLEMELER

1. Engellilerin Uzaktan Kimlik Tespiti ile Sözleşme İlişkisi Kurabilmelerine Yönelik Düzenleme

Taslak ile Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası olarak engelli kişilerin uzaktan kimlik tespiti ile sözleşme ilişkisi kurabilmelerine yönelik bir düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Buna göre, uzaktan kimlik tespiti süreci, bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik'in 4'üncü maddesine uygun bir şekilde tasarlanacaktır. Taslak'ta ayrıca Yönetmelik'te belirtilen kontrollerin engelli kişilerin engel durumuna göre gerçekleştirilmesi gerektiği de belirtilmektedir.

2. Tüzel Kişinin Kimlik Tespiti Sürecine Yönelik Düzenlemeler

Taslak'ta tüzel kişilerin uzaktan müşteri edinimi yoluyla müşteri olabilmesine yönelik önemli düzenlemeler getirilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda,

Taslak ile Yönetmelik'te yer alan "kişi" tanımına tüzel kişiler de dahil edilmiş ve "tüzel kişi" ifadesi "14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketleri" olarak tanımlanmıştır. Taslak'ta Yönetmelik'in tüzel kişi müşterilere uyumlu hale getirilmesi amacıyla Yönetmelik'e "Tüzel kişinin kimlik tespiti sürecinde kişinin doğrulanması" başlıklı 7/A ve "Tüzel kişinin kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler ve doğrulanması" başlıklı 7/B maddelerinin eklenmesi öngörülmekte olup, anılan maddelerde benimsenen esaslar özetle aşağıdaki gibidir: Kişinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla işlemi başlatan kişinin kimlik tespiti yapılacak ve tüzel kişiyi temsile yetkili olup olmadığı incelenecektir.

Tüzel kişiyi temsile yetkili birden fazla kişinin bulunması durumunda yapılacak doğrulamanın eş zamanlı olması aranmayacaktır.

İşlemi başlatan kişinin temsil yetkisi; MERSİS, Ticaret Sicil Gazetesi gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ait veri tabanları üzerinden doğrulanacaktır.

Müşteri temsilcisi, kişi tarafından sunulan ve kişinin tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin üzerindeki bilgileri gösteren fotoğraflar ve/veya ekran görüntüleri oluşturabilecektir.

Tüzel kişinin temsilcisinin kimlik doğrulamasının yapılmasının ardından tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresi gibi bilgiler MERSİS, Ticaret Sicil Gazetesi gibi veri tabanları üzerinden teyit edilecektir.

Taslak ile Yönetmelik'in 11/1'inci maddesinde öngörülen uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümlerin kişiyi yanlış tespit riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamanın bankanın sorumluluğunda olduğuna yönelik düzenlemenin tüzel kişi müşterileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedeflenmektedir.

3. Yapay Zekâ Temelli Uygulamalara Yönelik Düzenleme

Taslak ile Yönetmelik'te müşteri temsilcisi tarafından yapılacağı ifade edilen işlemlerin yapay zekâ temelli yöntemler ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kuruluna yetki tanınması öngörülmektedir.

B. SONUÇ

Taslak ile 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik'in uygulanması aşamasında ortaya çıkan başta tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ile elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilmeleri olmak üzere çeşitli eksikliklerin giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. Taslak'a ilişkin görüşler bsmevzuat@bddk.org.tr e-posta adresi üzerinden Kurum'a gönderilebilmektedir.

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