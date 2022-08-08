A. GIRIS

Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayili karariyla ("Kisitlama Karari") bankalar ve finansal kuruluslar disinda kalan bagimsiz denetime tabi sirketlerin ("Sirket" veya "Sirketler") Türk Lirasi nakdi ticari kredi kullanabilmesine yönelik bazi kisitlamalar getirmisti. BDDK, 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayili yeni karariyla ("Karar") Kisitlama Karari kapsaminda getirmis oldugu kisitlamalarin netlestirilmesi ve kisitlamalarin etkili sekilde uygulanabilmesi için yeni düzenlemeler getirmistir. Bu yeni karar ile birlikte sinirlamalar esnetilirken sinirlamalarin kapsami da genisletilmistir.

B. KARAR IÇERIGINDEKI ÖNEMLI DÜZENLEMELER

BDDK, 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren aksi yönde bir karar alincaya kadar asagidaki esaslarin uygulanmasina karar vermistir:

a) Yabanci Para Nakdi Varliklarinin Türk Lirasi Karsiligi 15.000.000 Türk Lirasi'ni Asan Sirketler

Bu Sirketler'in Türk Lirasi ("TL") cinsinden nakdi ticari kredi kullanip kullanamayacaginin belirlenmesinde dikkate alinan finansal tablolarin, geçici vergi dönemleri dahil Vergi Usul Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarinca düzenlenerek vergi dairesine sunulmus olan en güncel finansal tablolar oldugu netlestirilmistir.

b) Konsolide Finansal Tablo Hazirlama Yükümlülügü Bulunan Sirketler

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlari Kurumu ("Kurum") tarafindan yayimlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlari çerçevesinde konsolide finansal tablo hazirlama yükümlülügü bulunan Sirketler'in Karar kapsaminda olup olmadigina dair yapilacak degerlendirmenin, Kurum tarafindan yayimlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarina uygun olarak hazirlanip bagimsiz denetim kurulusu tarafindan denetlenmis en güncel konsolide finansal tablolar üzerinden Sirket'in yurt disi bagli ortaklik ve istirakleri dahil edilmeden yapilmasi kararlastirilmistir.

Karar kapsaminda YP nakdi varliklar toplaminin hesaplamasinda, bu Sirketler'in bankalar ve finansal kuruluslar disinda kalan konsolidasyona tabi yurt içindeki bagli ortakliklarinin ve istiraklerinin YP nakdi varliklari da hesaplamaya dahil edilecektir.

Bu çerçevede bir Sirket'in (ana ortaklik) konsolide finansal tablolari üzerinden Karar kapsaminda TL kredi kullandirimina uygun olmadigi tespit edilirse Karar kapsamindaki kredi sinirlamasini yalnizca ana ortaklik için uygulanacaktir. Ana ortakligin konsolidasyona tabi diger bagli ortaklik ve istiraklerine kullandirilacak krediler için ise Karar'da belirtilen hükümlerin her bir ortaklik ve istirak için ayri ayri ele alinmasi suretiyle kredi sinirlamasina tabi olup olmadiklari belirlenecektir.

c) YP Cinsinden Kredi Kullanmasi Mümkün Olmayan Sirketler

Kisitlama Karari ile bu Sirketler'in, bankaya kredi basvurusunda bulundugu tarihten itibaren 3 (üç) aylik dönem içinde YP net pozisyon açigi bulundugunu bagimsiz denetim kuruluslari tarafindan en güncel finansal tablolari üzerinden yapilacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bagimsiz denetim kurulusu tarafindan onaylanmis belgelerle bankaya basvurmalari durumunda TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilecekleri kararlastirilmisti.

Karar ile bu Sirketler'in, söz konusu belgeleri basvuru tarihinde sunmasi sarti aranmaksizin, bu Sirketler'in bankaya kredi basvurusunda bulundugu tarihten itibaren 3 (üç) aylik dönem içinde; YP net pozisyon açigi bulundugunu ve pozisyon açigi tutarini beyan etmeleri sartiyla, yalnizca basvuru tarihini izleyen 3 (üç) aylik dönemdeki söz konusu beyan edilen pozisyon açigi ile sinirli olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilecegi kararlastirilmistir. Pozisyon açigi beyaninin dogrulugunun her 3 (üç) aylik takvim dönemi sonunu izleyen ayin son is günü aksamina kadar bagimsiz denetim kurulusu veya Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve Yeminli Mali Müsavirlik Kanunu'na göre ruhsat almis yeminli mali müsavirlerce ("YMM") onaylanmak suretiyle teyit edilerek bankaya belgelendirilmesi gerekmektedir.

d) YP Nakdi Varliklarinin TL Karsiligi 15.000.000 TL'yi Asmayan veya Assa Bile Aktif Toplamindan veya Son Bir Yillik Satis Hasilatindan Büyük Olaninin %10'unu Geçmeyen Sirketler

Bu Sirketler'in kredi basvuru tarihi itibariyle, mevcut YP nakdi varliklari ile en güncel finansal tablolarina göre aktif toplamini ve son 1 (bir) yillik net satis hasilatini bagimsiz denetim kurulusuna tespit ettirmeleri, kullanacaklari kredinin vadesi boyunca YP nakdi varliklarinin TL karsiliginin 15.000.000 TL'yi asmayacagini ve assa bile aktif toplamindan veya son bir yillik satis hasilatindan büyük olaninin %10'unu geçmeyecegini beyan ve taahhüt etmeleri ve her ayin ilk 10 (on) is günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varliklarinin, aktif toplaminin ve bir önceki ay sonu itibariyla son 12 (on iki) aylik net satis hasilatinin güncel degerini bankaya iletmeleri durumunda TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandirma kisitlamasindan muaf tutulacagi kararlastirilmisti.

Karar ile birlikte bu yükümlülükler hafifletilerek bu Sirketler'in 30 Haziran 2022 (30 Haziran 2022 dahil) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere söz konusu beyan ve taahhüdü vermesi ve her 3 (üç) aylik takvim dönemi sonunu izleyen ayin son is günü aksamina kadar söz konusu beyan ve taahhüdün dogrulugunun ilgili bankaya belgelendirilmesi yoluyla TL nakdi ticari kredi kullanabilecegi düzenlenmistir.

Söz konusu hususlarin belgelendirilmesinde geçici vergi dönemleri dahil Vergi Usul Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarinca düzenlenerek vergi dairesine sunulmus olan en güncel finansal tablolar kullanilacaktir. Konsolide finansal tablo hazirlama yükümlülügü bulunan Sirketler için ise bu belgelendirmelerin ve degerlendirmelerin bagimsiz denetim kurulusunca denetlenmis en güncel konsolide finansal tablolar üzerinden (yurt disi bagli ortakliklar ve istirakler dahil edilmeden) yapilmasi kararlastirilmistir.

e) Bagimsiz Denetime Tabi Oldugu Hâlde Denetim Yükümlülügü Ilk Defa 2022 Yilinda Baslayacak Sirketler

Bagimsiz denetime tabi oldugu halde denetim yükümlülügü ilk defa 2022 yili sonunda baslayacak sirketler Karar kapsamindan muaf tutulmustur.

Kredi basvurusunda bulunan bir sirketin bagimsiz denetime tabi olmadigini ya da bagimsiz denetime tabi olmasina ragmen denetim yükümlülügünün ilk defa 2022 yili sonunda baslayacak olmasi nedeniyle Karar kapsamindan muaf oldugunu beyan ve taahhüt etmesine ragmen, ilgili banka nezdinde bu konuda tereddüt olusmasi halinde, kredi kullandirim tarihinden itibaren bankalarca ilgili sirkete bagimsiz denetime tabi olmadigini ya da bagimsiz denetime tabi olsa bile denetim yükümlülügünün ilk defa 2022 yili sonunda baslayacagini, serbest muhasebeci mali müsavirlerce ("SMMM"), YMM'lerce ya da bagimsiz denetim kurulusunca onayli olmak üzere belgelendirmeleri için 1 (bir) ay süre taninmasina ve basvuruda bulunan sirketin beyani esas alinmak suretiyle TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandirilabilmesine karar verilmistir.

f) Belirlenen Sürede Bilgi ve Belgelerin Temin Edilmemesi

Sirketler'in Karar kapsaminda belirlenen süreler içerisinde bagimsiz denetim kurulusu ya da YMM onayli olarak bankaya tevdi etmesi gereken bilgi ve belgeleri bankaya tevdi etmemesi veya bu süre içinde tevdi ettigi bilgi ve belgelere göre Sirket'in beyaninin aksine Karar kapsamindaki kredi sinirlamasina dahil olmasi gerektiginin bankalarca anlasilmasi halinde;

ilgili banka tarafindan bu Sirkete TL cinsinden Karar kapsamina giren yeni nakdi ticari kredi kullandirilmamasina ve

söz konusu duruma ve Sirket bilgilerine iliskin BDDK tarafindan belirlenecek usul ve esaslara göre ilgili banka tarafindan yapilacak bildirim çerçevesinde, bu kapsama giren Sirketler'e Karar kapsamindan muaf tutulsun veya tutulmasin 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandirilan TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi kredilere "Bankalarin Sermaye Yeterliliginin Ölçülmesine ve Degerlendirilmesine Iliskin Yönetmelik" uyarinca sermaye yeterliligi orani hesaplamasinda; kredi riskine esas tutar hesaplanirken kullanilan standart yaklasim ya da içsel derecelendirmeye dayali yaklasimlardan bagimsiz olarak kredi riski azaltim teknikleri, kredi derecelendirme notlari ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alinmadan %500 risk agirligi uygulanmasina

karar verilmistir.

g) Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Sirketleri

Kisitlama Karari'nda yalnizca bankalarca kullandirilan TL nakdi ticari kredilere iliskin sinirlamalar getirilmisti.

Karar ile birlikte; 6361 sayili Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Sirketleri Kanunu'na tabi finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluslarinin 1 Agustos 2022 tarihinden itibaren müsterilerine kullandiracaklari TL cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilerin de Karar kapsamina dahil edilmesine karar verilmistir. Karar kapsaminda bankalar için getirilen yükümlülükler finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluslari için de ayni sekilde uygulanacaktir. Söz konusu kuruluslarin ticari müsterilerinin beyan ve taahhüt yükümlülükleri de yine 1 Agustos 2022 tarihinden itibaren (1 Agustos 2022 dahil) uygulanmak üzere yukarida açiklandigi sekilde yerine getirilecektir.

h) YP Nakdi Varliklarin Kapsami

Karar'a göre asagida sayilan varliklar Karar'in uygulanmasinda Sirketler'in YP nakdi varliklari kapsaminda kabul edilmektedir:

Altin dahil efektif döviz,

Bankalardaki YP mevduati,

Türkiye Cumhuriyeti tarafindan ihraç edilen Eurobond'lar disinda kalan, yurt içi ya da yurt disi yerlesiklerce YP cinsinden ihraç edilen menkul kiymetlerden/hisse senetlerinden olusan varliklar,

Altin veya dövize endeksli ya da bunlara iliskin endeksleri takip eden borsa yatirim fonlarinin katilma paylari,

Yurt disi yerlesiklerle YP cinsinden yapilan ters repo islemleri,

Bankalar ile gerçeklestirilen swap islemleri kapsaminda spotta TL temin etmek üzere bankalara (altin dahil) döviz olarak verilen YP varliklar.

i) Kredili Mevduat Hesabi, Diger Rotatif Nitelikli Krediler ve Kurumsal Kredi Kartlari

Kredili mevduat hesabi, diger rotatif nitelikli krediler ile kurumsal kredi kartlarindan nakit çekimi yoluyla veya gün içi ve gecelik krediler yoluyla Sirketler'e kullandirilacak kredi tutarinin hesaplamasinda 30 Haziran 2022 tarihi itibariyla Sirketler'e kullandirilmis toplam kredi bakiyesi baslangiç olarak kabul edilmek üzere; her ay sonu itibariyla önceki ay sonuna göre bu toplam nakdi kredi bakiyesindeki artis miktarinin yeni kullandirim olarak kabul edilmesine ve yeni kredi kullandirimi olarak kabul edilecek bu bakiye artisina iliskin olarak ilgili Sirket için bankalarca Karar kapsamindaki kredi kullandirim sinirlamalarina yönelik kontrollerin gerçeklestirilmesine ve gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesine karar verilmistir.

j) TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredi Kapsami

Sirketler'in bankalar ile gerçeklestirdikleri swap islemleri kapsaminda, spotta (altin dahil) döviz verip TL borçlandigi tutarlarin da Karar'in uygulanmasi kapsaminda, ilgili banka tarafindan söz konusu Sirkete kullandirilan TL cinsinden nakdi bir ticari kredi olarak ele alinmasi kararlastirilmistir.

k) Karar'dan Muaf Tutulan Krediler

Asagidaki krediler Karar'dan muaf tutulmustur.

Nakit çekimler hariç kurumsal kredi kartlari yoluyla kullandirilan krediler,

Dogrudan Borçlanma Sistemi araciligiyla nakde dönüsen krediler,

Cayilamaz limit taahhüdü niteliginde olan ve bankalarin kredi müsterisi olan Sirket disindaki üçüncü taraflara ödeme garantisi sundugu diger krediler ile alici statüsündeki Sirket'in kredilendirilmesi suretiyle tedarikçilere ödeme yapilan tedarikçi finansmani kredileri,

TL cinsinden nakdi krediye dönüsen tazmin edilen gayri nakdi kredi bedelleri,

Yeniden yapilandirma kapsaminda olmayan ve sözlesme kosullarinin degistirilmesi suretiyle yenilenen ya da mevcut kredilerin kismen veya tamamen yeniden finanse edilmesi için kullandirilan krediler hariç; Kredilerin Siniflandirilmasi ve Bunlar Için Ayrilacak Karsiliklara Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik uyarinca ya da 5411 sayili Bankacilik Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi uyarinca yeniden yapilandirilan veya bu yeniden yapilandirmalar kapsaminda kullandirilan krediler.

Bankalarin yukarida sayilan krediler disindaki kredileri, yurt disi subeleri araciligiyla yurt içi yerlesik Sirketler'e kullandirmasi durumunda da bu Karar hükümleri uygulanacaktir.

l) Sirketlerden Temin Edilmesi Gereken Beyan ve Taahhütler Için Kullanilacak Formlar

Karar kapsaminda Sirketler'den temin edilmesi gereken beyan ve taahhütler için bankalar dogrudan; finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluslari ise uyarlayarak Ek-1 ve Ek-2'de yer alan formlari kullanabilecektir.

C. SONUÇ

BDDK, finansal istikrarin güçlendirilmesi ve kaynaklarin daha verimli ve üretken alanlarda kullanilarak kredi sisteminin etkin bir sekilde çalismasini ve kredilerin amacina matuf bir sekilde kullanilmasini saglamak amaciyla gerekli görülen bir makro ihtiyati tedbir olarak aldigi Kisitlama Karar'i kapsaminda getirmis oldugu kisitlamalari netlestirmis ve kisitlamalarin etkili sekilde uygulanabilmesi için yeni düzenlemeler getirmistir.

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