Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayili bankalar ve finansal kuruluslar disinda kalan ve bagimsiz denetime tabi sirketlerin Türk lirasi nakdi ticari kredi kisitlamalara iliskin kararin ("Kisitlama Karari") uygulamasinin netlestirilmesi ve kisitlamalarin daha etkin olarak uygulanmasini saglamak amaciyla 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayili yeni bir karar ("Karar") yayimladi.

Kisitlama Karari'na iliskin olarak 27 Haziran 2022 tarihli mevzuat bültenimizi inceleyebilirsiniz.

Karar ne anlama geliyor?

BDDK, bu Karar ile Kisitlama Karari kapsaminda getirilen sinirlamalara birtakim esneklikler saglarken kisitlamalarin etkinliginin artirilmasi amaciyla karar kapsamini genisletti.

Yabanci para varliklari ("YP Varlik) 15.000.000 Türk Lirasi'ni asan sirketler

Bu sirketlere iliskin düzenleme bazi hususlarin netlestirilmesi hariç ayni kaldi. Bununla birlikte, bu sirketlerin Türk Lirasi kredi kullanip kullanamayacaginin belirlenmesinde esas alinan finansal tablolarin Vergi Usul Kanunu uyarinca düzenlenerek beyanname eklerinde (geçici vergi beyannameleri dahil) vergi dairesine sunulmus olan finansal tablolar oldugu açikliga kavustu.

Bu sirketlerin konsolide finansal tablo hazirlama yükümlülügü bulunmasi halinde degerlendirme bagimsiz denetim kuruluslarinca denetlenmis finansal tablolar üzerinden yapilacak. Ancak, yapilacak degerlendirmeye yurt disi bagli ortaklik ve istirakleri dahil edilmeyecek.

Yabanci para cinsinden kredi kullanmasi mümkün olmayan ve kredi basvurusunda bulundugu tarihten itibaren üç aylik dönem içinde yabanci para net pozisyon açigi bulunan sirketler

Kisitlama Karari ile bu sirketlerin Türk lirasi nakdi kredi kullanabilmeleri için yetkili bagimsiz denetim kuruluslarinca onaylanmis belgelerle bankaya basvurmalari sarti getirilmisti. Karar ile bu sirketler, söz konusu belgelerin basvuru tarihinde sunulmasi sarti aranmaksizin, yalnizca kredi basvuru tarihini izleyen üç aylik dönemdeki yabanci para net pozisyon açigi ile sinirli olmak üzere, kredi basvurusunu izleyen üç aylik dönem içinde net pozisyon açigi oldugunu pozisyon açigi tutariyla birlikte beyan etmesi kosuluyla Türk Lirasi kredi kullanabilecek. Söz konusu beyanlarin dogrulugunun üç aylik takvim dönemi sonunu izleyen ayin son is günü aksamina kadar bagimsiz denetim kuruluslari ya da yeminli mali müsavirler ("YMM") tarafindan teyit edilerek ilgili bankaya belgelendirmesi gerekecek.

YP varliklari 15.000.000 Türk Lirasi'ni asmayan veya assa bile aktif toplamindan ya da son bir yillik net satis hasilatindan büyük olaninin yüzde onunu geçmeyen sirketler

Kisitlama Karari kapsaminda bu sirketlerin YP Varliklarinin 15 milyon Türk lirasi'ni asmayacagi ve YP Varliklari 15 milyon TL'yi assa bile aktif toplamindan veya son 1 yillik net satis hasilatindan büyük olaninin %10'unu geçmeyecegini beyan ve taahhüt etmelerine ek olarak her ayin ilk 10 is günü içerisinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP Varliklarinin, aktif toplaminin ve bir önceki ay sonu itibariyla son 12 aylik net satis hasilatinin güncel degerini bankaya iletmeleri gerekmekteydi.

Karar ile söz konusu yükümlülük hafifletilmis olup, bu sirketlerin söz konusu beyan ve taahhüdü 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak sekilde vermesi ve her üç aylik takvim dönemi sonunu izleyen ayin son is günü aksamina kadar söz konusu beyan ve taahhütlerin dogrulugunu ilgili bankaya belgelendirmesi sartiyla bu sirketler Türk lirasi nakdi kredi kullanabilecek.

Söz konusu hususlarin belgelendirilmesinde vergi dairesine beyanname eklerinde (geçici vergi beyannameleri dahil) sunulmus olan en güncel finansal tablolar kullanilacak. Konsolide finansal tablo hazirlama yükümlülügü bulunan sirketler ise vergi dairesine sunulmus olma sarti aranmaksizin bagimsiz denetim kuruluslarinca denetlenmis en güncel konsolide finansal tablolarini kullanabilecek ve hesaplamaya bu sirketlerin yurt disi bagli ortaklik ve istirakleri dahil edilmeyecek.

Bagimsiz denetime tabi sirketlerin belirlenmesi

Bagimsiz denetime tabi oldugu halde, denetim yükümlülügü ilk olarak 2022 yili sonunda baslayacak olan sirketler, Karar kapsamindaki düzenlemeden muaf tutulacak.

Kredi basvurusunda bulunan bir sirketin bagimsiz denetime tabi olmadigini veya bagimsiz denetime tabi oldugu halde denetim yükümlülügünün ilk defa 2022 yili sonunda basladigini beyan ve taahhüt etmesine ragmen banka nezdinde tereddüt olusmasi halinde bu hususun YMM'ler ya da bagimsiz denetim kuruluslari tarafindan onayli olmak üzere belgelendirmeleri için bir ay süre taninacak. Bununla birlikte kredi basvuruda bulunan sirketin beyani esas alinarak kullandirilacak.

Belirlenen sürede bilgi ve belgelerin temin edilmemesi durumunda uygulanacak yaptirim

Sirketlerin yukarida belirlenen süreler içinde bagimsiz denetim kurulusu ya da YMM onayli olarak bankaya tevdi etmesi gereken bilgi ve belgeleri tevdi etmemesi veya tevdi ettigi bilgi ve belgeler uyarinca Karar kapsamindaki kredi sinirlamasina dahil olmasi gerektiginin tespit edilmesi halinde, ilgili banka tarafindan söz konusu sirkete yeni nakdi ticari kredi kullandirilmayacak ve ilgili durum ve sirket bilgilerine göre BDDK tarafindan belirlenecek usul ve esaslar uyarinca, banka tarafindan yapilacak bir bildirim uyarinca, söz konusu sirketlere 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren kullandirilan Türk Lirasi cinsinden tüm nakdi kredilere sermaye yeterliligi orani hesaplamasi kapsaminda kredi riskine esas tutar hesaplanirken kullanilan yaklasimdan bagimsiz olarak, kredi riski azaltim teknikleri, kredi derecelendirme notlari ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alinmaksizin, %500 risk agirligi uygulanacak.

Finansal kiralama, faktoring, finansman sirketlerinin durumu

Kisitlama Karari, yalnizca bankalardan kullandirilacak Türk lirasi nakdi kredilere iliskin sinirlamalari düzenlemekteydi. Karar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sirketleri tarafindan 1 Agustos 2022 tarihinden itibaren bu sirketlere kullandirilacak krediler de Karar kapsamina alindi. Karar kapsaminda bankalar için getirilen yükümlülükler bu sirketlere aynen uygulanacak.

Karardan muaf tutulan krediler

Nakit çekimler hariç kurumsal kredi kartlari yoluyla kullandirilan krediler

Dogrudan Borçlanma Sistemi (DBS) araciligiyla nakde dönüsen krediler

Cayilamaz limit taahhüdü niteliginde olan ve bankalarin kredi müsterisi olan sirket disindaki üçüncü taraflara ödeme garantisi sundugu diger krediler ile alici statüsündeki sirketin kredilendirilmesi suretiyle tedarikçilere ödeme yapilan tedarikçi finansmani kredileri

Türk lirasi cinsinden nakdi krediye dönüsen tazmin edilen gayri nakdi kredi bedelleri

Yeniden yapilandirma kapsaminda olmayan ve sözlesme kosullarinin degistirilmesi suretiyle yenilenen ya da mevcut kredilerin kismen veya tamamen yeniden finanse edilmesi için kullandirilan krediler hariç; çerçeve anlasmalar kapsaminda yeniden yapilandirilan veya bu yeniden yapilandirma kapsaminda kullandirilan krediler

Açikliga kavusturulan diger hususlar

Bagli Ortaklik ve Istiraklerin Durumu : Sirketin (ana ortaklik) konsolide finansal tablolari üzerinden bu Karar kapsaminda Türk Lirasi kredi kullandirimina uygun olmadigi tespit edilmesi halinde, bu durum yalnizca ana ortaklik için bu Karar kapsamindaki kredi sinirlamasinin uygulanacak. Ana ortakligin konsolidasyona tabi diger bagli ortaklik ve istiraklerine kullandirilacak krediler için Kararda belirtilen hükümlerin her bir bagli ortaklik ve istirak için ayri ayri ele alinmasi suretiyle kredi sinirlamasina tabi olup olmadiklari belirlenecek.

: Sirketin (ana ortaklik) konsolide finansal tablolari üzerinden bu Karar kapsaminda Türk Lirasi kredi kullandirimina uygun olmadigi tespit edilmesi halinde, bu durum yalnizca ana ortaklik için bu Karar kapsamindaki kredi sinirlamasinin uygulanacak. Ana ortakligin konsolidasyona tabi diger bagli ortaklik ve istiraklerine kullandirilacak krediler için Kararda belirtilen hükümlerin her bir bagli ortaklik ve istirak için ayri ayri ele alinmasi suretiyle kredi sinirlamasina tabi olup olmadiklari belirlenecek. Yurt Disi Subelerin Kullandirdigi Krediler: Bankalarin yurt disi subelerinin kredi kullandirmasi durumunda da Karar hükümleri uygulanacak.

Bankalarin yurt disi subelerinin kredi kullandirmasi durumunda da Karar hükümleri uygulanacak. YP Varliklarin Kapsami : YP Varliklarin kapsamina, sirketlerin sahip oldugu altin veya dövize endeksli ya da bunlara iliskin endeksleri takip eden borsa yatirim fonlarinin katilma paylari da dahil edildi.

: YP Varliklarin kapsamina, sirketlerin sahip oldugu altin veya dövize endeksli ya da bunlara iliskin endeksleri takip eden borsa yatirim fonlarinin katilma paylari da dahil edildi. Türk Lirasi Nakdi Kredi Kapsami: Sirketlerin bankalar ile gerçeklestirdikleri swap islemleri kapsaminda, spotta (altin dahil) döviz verip Türk lirasi borçlandigi tutarlar da, ilgili banka tarafindan söz konusu sirkete kullandirilan Türk lirasi cinsinden nakdi bir ticari kredi olarak ele alinacak.

Sirketlerin bankalar ile gerçeklestirdikleri swap islemleri kapsaminda, spotta (altin dahil) döviz verip Türk lirasi borçlandigi tutarlar da, ilgili banka tarafindan söz konusu sirkete kullandirilan Türk lirasi cinsinden nakdi bir ticari kredi olarak ele alinacak. Kapsama Giren Ticari Krediler ve Mevcut Kredilerin Durumu: Rotatif, kredili mevduat hesabi ("KMH") veya kurumsal kredi kartlari gibi kredi islemleri yoluyla, Karar tarihinden itibaren gerçeklesecek nakdi ticari Türk lirasi kredi kullandirimlarina iliskin olarak sirketlerin belge sunma yükümlülügü de bu Karar uyarinca yapilacak.

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