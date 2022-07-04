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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenleme başvuru ve izin süreçleri bakımından önemli değişiklikler yapan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmelik”) 16 Haziran 2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İşbu bilgi notunda Değişiklik Yönetmeliği'nde öne çıkan düzenlemelere kısaca yer verilmektedir.

A. Karşılığı Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş Kavramları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik ile karşılığı nakit olmayan piyango ile çekilişlerin tertibine izin verilmesi, bunların izlenmesi, denetlenmesi suretiyle katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır. Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş kavramları ise Yönetmelik'

i. Karşılığı Nakit Olmayan Piyango

Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin (g) bendi uyarınca karşılığı nakit olmayan piyango kavramı, “doğrudan veya bir mal ya da hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon, katılım numarası veya benzerlerinin satılması veya bedelsiz verilmesi suretiyle katılım hakkının verildiği ve düzenleyici tarafından taahhüt edilen karşılığı nakit olmayan her türlü eşya, hak ve benzeri ikramiyeleri kazanacak olanların, yapılacak çekilişle belirlendiği ticari, sosyal, yardım ve benzeri amaçlı düzenlemeleri” ifade etmektedir.

ii. Çekiliş

Yönetmelik'in 4'üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çekiliş kavramı, düzenlenen kampanyalar sonucunda, taahhüt edilen ikramiyeleri kazanacak katılımcıların, usul ve esasları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülecek kura çeşitleriyle belirlendiği faaliyetleri ifade etmektedir.

B.Değişiklik Yönetmeliği Kapsamında Öne Çıkan Yenilikler

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik'e aracı firma tanımı eklenmiş ve “Başvuruların incelenmesi ve izin” başlıklı 12'nci maddesinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

i. Aracı Firma Kavramı

Değişiklik Yönetmeliği'nin 1'inci maddesi ile Yönetmelik'in (n) bendinde tanımlanan aracı firma, “karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenler tarafından elektronik ortam üzerinden yapılacak müracaatların, Yönetmelik'te belirlenen esaslara uygun olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi ve başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla aracılık yapma ruhsatı verilen tüzel kişileri” ifade etmektedir. Böylelikle, Yönetmelik kapsamında yapılacak izin başvuruların elektronik ortamda yapılmasına aracılık eden ve başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti veren tüzel kişilere ruhsat alma zorunluluğu getirilmiştir.

ii. Karşılığı Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş Başvuruları ve İzin Süreçleri

Değişiklik Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesi ile Yönetmelik'in karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenleme başvuru ve izin süreçlerini düzenleyen 12'nci maddesi tadil edilmiş olup, temel olarak aracılık ruhsatı ile aracı firma faaliyetleri düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrası ile Yönetmelik madde 12/1'de yapılan değişiklik uyarınca, Yönetmelik kapsamında karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenleme başvurusu yapacakların başvuru ve izin bedellerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü hesaplarına yatırmaları zorunlu tutulmuştur.

Değişiklik Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Yönetmelik madde 12/2'de yapılan değişiklik uyarınca, karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenlerden alınacak başvuru ve izin bedelleri, her bir kampanya için dağıtılması taahhüt edilen ikramiye rayiç bedelinin %40'ından fazla olmamak üzere, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

Değişiklik Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve devam fıkraları doğrultusunda ise aracılık faaliyetleri Yönetmelik kapsamında ilk kez düzenlenmiştir. Bu kapsamda, izin başvuruları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak sistem üzerinden, elektronik ortamda ve takibi ruhsat sahibi aracı firmalar tarafından yürütülecek şekilde yapılabilecektir.

Aracı firma ruhsatı almak için sahip olunması gereken şartlar Yönetmelik madde 12/5'te düzenlenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca aracı firma ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü arasında bir aracılık sözleşmesi akdedilmesi öngörülmüştür. Yönetmelik'in 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca aracılık ruhsatının süresi on yıldan fazla olamayacaktır. Ancak ruhsatın yenilenmesi veya vize edilmesi mümkündür.

Yönetmelik madde 12/9 uyarınca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından günün koşullarına göre aracılık teminatı alınmasına karar verilebileceği düzenlenmiştir. Aracılık ruhsatının geçerli olduğu sürece teminat iade edilemeyecek ve aracı firmanın üçüncü kişilere olan borçlarına mahsup edilemeyecektir. Ruhsatın iptali halinde, aracı firmanın aracılık faaliyeti sırasında vermiş olduğu zarar veya borçları öncelikle aracılık teminatından mahsup edilecek ve aracılık edilen bütün kampanyaların sonuçlanmasının ardından, teminat bakiyesi üç ay içinde aracı firmaya iade edilecektir.

Yönetmelik'in 12'nci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca, mücbir sebep ve sair haklı sebep halleri saklı kalmak üzere, aracılık ruhsatının Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın iptal edilebileceği durumlar düzenlenmiştir. Buna göre; aracı firmanın iflas etmesi, aracı firma olabilme şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi veya ruhsat verildikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması ya da aracı firmanın, bir takvim yılı içinde devamlı veya aralıklı olarak altmış günden fazla süreyle çekilişler ile ilgili elektronik sistemi işler halde bulundurmaması gibi durumların varlığı halinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü aracılık ruhsatını iptal edebilecektir.

C. Yürürlük Tarihi

16 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği aynı gün yürürlüğe girmiştir.

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