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Bilindiği üzere, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı (“TRLIBOR”) yerine Türk Lirası'nda kısa vadeli gösterge faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (“TLREF”) yayımlanmakta ve gösterge faiz oranı reformu kapsamında TLREF Ulusal Çalışma Komitesi uluslararası kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmalarını yürütmekteydi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin 25 Mayıs 2022 tarihli basın duyurusuna göre, TLREF Ulusal Çalışma Komitesi'nin gösterge faiz oranı reformu kapsamında sürdürdüğü IBOR geçiş süreci ve TLREF çalışmaları tamamlanmıştır. Açıklamada TRLIBOR'un kullanımının sonlandırıldığı ve aşağıdaki takvim doğrultusunda tamamen TLREF kullanımına geçileceği duyurulmuştur:

(i) TRLIBOR'un son yayınlanma tarihi 30 Haziran 2022'dir. (ii) TRLIBOR'dan TLREF'e geçiş spread oranı 1 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecektir. (iii) Yaşayan TRLIBOR'a endeksli işlemlerin TLREF'e geçişi 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle sağlanacaktır.

Böylece Türk finansal kuruluşları için önem arz eden TRLIBOR'dan TLREF'e geçiş takvimi ortaya konulmuştur.

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