"Hurdaya Ayrilan Türk Bayrakli Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi Insa Edilmesinin Tesvikine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik" Ulastirma Alt Yapi Bakanligi tarafindan 18 Haziran 2022 tarih ve 31870 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir.

Yapilan degisikliklerle,

Yönetmelik kapsami için belirlenmis olan 1.000 GT alt sinir, 50 GT'a indirilerek ve kabotaj hattinda veya içsularda sefer yapan ana sevk sistemini çevre dostu bir enerji kaynagina dönüstürecek 50 GT üzeri ticari gemi, deniz ve içsu araçlari eklenmek suretiyle kapsam genisletildigi, Mevcut Yönetmelik'teki "Gemi" tanimi degistirilerek, tanima "Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararasi Gemi Siciline kayitli olma" kosulu eklendigi, Mevcut Yönetmelik'te "Londra Metal Borsasi (London Metal Exchange-LME) çelik hurda (LME steel scrap) degerinin %75'i baz alinarak belirlenecek ton basina döviz cinsinden güncel hurda fiyati" seklinde yer verilen "Hurda Fiyati", yapilan degisiklikle "Londra Metal Borsasi internet sayfasinda ilan edilen Türkiye için navlun dahil hurda çelik kapanis fiyatlarina iliskin listedeki 1 aylik kontrat degeri baz alinarak belirlenecek ton basina döviz cinsinden basvuru tarihindeki hurda fiyati" seklinde düzenlendigi, "Klas kurulusu" tanimi degistirilerek, Türk Loydu disinda Taninmis Kuruluslar Kodu (Recognized Organizations Code) ikinci bölüm gereklerini karsiladigina dair bir Bayrak Devleti tarafindan uygun bulunan klas kuruluslari da kapsama alindigi, Mevcut tanimlara "Dönüsüm maliyeti: "Makine dönüsüm için yapilan proje, klas kurulusu, isçilik ve yeni makinenin KDV dahil bedeli" seklinde yeni bir tanim eklendigi, Tesvik tutarinin, mevcut Yönetmelige göre hesaplanacak tutarin fosil yakit kullanacak gemi için 1,5, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynagi kullanacak gemi için 2,5 kati olarak uygulanacagi hükme baglandigi Yönetmeligin yayim tarihinden itibaren 3 ay içinde basvurulabilecegi, ayrica her yil Haziran ayi içinde basvuru alinabilecegi, ifade edilmektedir.

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