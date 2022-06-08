Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) İzinsiz Ödeme Hizmeti Sunan Kişi ve Kuruluşlar ile ilgili TCMB'ye İhbarda Bulunulması Hakkında Başvuru Rehberi'ni (“Rehber”) yayımladı.
Rehber'in önemli maddeleri aşağıdaki gibidir:
- Türkiye'de faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca TCMB'den faaliyet izni almak zorundadır.
- Kanun uyarınca; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (“PTT”) ödeme hizmeti sunmaya yetkilidir. Ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşu adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi temsilcileri de temsilcisi olunan kuruluş ad ve hesabına ödeme hizmeti sunabilirler.
- Bankalar ve PTT dışında Kanun'da sayılan, para transferi, para havalesi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi, elektronik para ihracı gibi ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde yayımlanmaktadır.
- 5411 sayılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartı taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ödeme ve elektronik para kuruluşlarının temsilcisi olabilirler.
- Bankalar, PTT ve TCMB'nin yayımladığı listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması Kanun kapsamında suç olup, TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletme ve kişiler hakkında soruşturma yapılması için Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır. Gereken izinleri almaksızın sistem işleticisi, ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren gerçek ile tüzel kişilerin görevlileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır. İzinsiz ödeme hizmeti sunan işletme ve kişilerden hizmet alanlar da illegal faaliyetlerle ilişkili inceleme ve soruşturmalara muhatap kalabilmektedirler.
- Rehber'e göre izinsiz faaliyette bulunan kişi
ve kuruluşlar için TCMB'ye üç yoldan
bildirim yapılabilir:
- TCMB internet sitesinde yer alan iletişim sekmesinden;
- E-Devlet üzerinden “TCMB'ye sorun” sekmesinden veya
- Dilekçe hakkı kullanılarak.
Başvuru detaylarına ve Rehber'in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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