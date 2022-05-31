Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 24 Mayis 2022 tarihli ve 31845 sayili Kredilerin Siniflandirilmasi ve Bunlar için Ayrilacak Karsiliklara iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Degisiklik Yönetmeligi")'i yayinlayarak bankalarin kredilerde borcun temerrüdü nedeni ile "donuk alacak" olarak siniflandirmasi için kabul edilen esik tutari 100 (yüz) Türk Lirasindan 2.500 (iki bin bes yüz) Türk Lirasina yükseltti.

Bu degisiklikle, bir borçludan olan 2.500 (iki bin bes yüz) Türk Lirasi ve altindaki toplam alacak tutarinin donuk alacak olarak siniflandirilmasi bankanin ihtiyarinda olacaktir. Ancak, bu tutarin borçlu müsterinin söz konusu banka ve bankanin konsolide edilen finansal kurulus niteligindeki bagli ortakliklari nezdindeki, ortaklik paylari hariç, bilanço içi borçlari toplaminin %1 (yüzde bir)'ini geçmemesi sarttir.

Tüketici kredileri bakimindan yukaridaki esik tutar 500 (bes yüz) Türk Lirasi olarak uygulanir ve bu esik tutar ile bu fikradaki oransal sinir ilgili kredi bazinda dikkate alinir. Söz konusu tutarlar her yil Türkiye Istatistik Kurumu tarafindan açiklanan yillik üretici fiyat endeksindeki artis orani kadar Ocak ayinda artirilacaktir.

Degisiklik Yönetmeligi'ne bu linkten ulasabilirsiniz.

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