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Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) 18 Mayıs 2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı 20 sıra no'lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğ (“Genel Tebliğ”) ile yurtdışında yerleşik vatandaşların mevduat ve katılım sistemi (YUVAM) hesaplarının Türk bankalarında uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile açılışına yeni bir istisna getirerek yurtdışında yerleşik kişilerin yeni kimlik kartı kullanma zorunluluğunu kaldırmıştır.

Bu değişikliğin temeli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (“TCMB”) 1 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınladığı 2022/7 sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ ile yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarına, Türk bankalarında YUVAM adlı Türk Lirası cinsinden hesaplar açılmasına ilişkin getirdiği düzenlemeye dayanmaktadır. Bu hesap ile amaç yurtdışındaki yerleşik kişilerin Türkiye'deki döviz tevdiat hesaplarına transfer ettikleri döviz tutarlarının ve döviz cinsinden katılım fonu bakiyelerinin Türk Lirası'na çevrilerek kur koruma güvencesi ve ilave getiri garantisi olan YUVAM hesaplarına yatırılmasını sağlamaktır.

YUVAM hesaplar ile ilgili olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”); 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınladığı Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu konuda bir düzenleme getirmiştir. BDDK, yeni kimlik belgesi alamayan veya mavi kart sahibi olup da düzenlemeye tabi olmadığından uzaktan kimlik tespiti sürecinden faydalanamayan yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına istisna getirmiştir. Buna göre, söz konusu yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları yeni kimlik belgesi alamasa dahi döviz cinsinden birikimlerini YUVAM hesaplarında değerlendirmeleri için uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile Türk bankalarında YUVAM hesabı açabilecektir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) da BDDK'nın düzenlemesine uyum sağlayarak, Genel Tebliğ'i çıkarmış ve yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarına uzaktan kimlik tespitinde kolaylık sağlamıştır. Öte yandan, MASAK, aynı zamanda Genel Tebliğ ile BDDK ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri için getirdiği yeni müşteri ediniminde uzaktan kimlik tespiti sürecine ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin ikincil düzenlemesi ile banka dışındaki finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin uzaktan kimlik tespitine ilişkin ikincil düzenlemesine de atıf yaparak uzaktan kimlik tespiti yapabilecek yükümlüler arasında aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve banka haricindeki diğer finansal kuruşları da saymış bulunmaktadır.

Genel Tebliğ'e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazı genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup herhangi bir hukuki yorum veya tavsiye içermemektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.