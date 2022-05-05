Fintech dünyasinda her geçen gün yeni bir is modeli ile karsi karsiya kaliyoruz. Bu is modellerinden son dönemde en çok konusulanlardan birisi de hiç süphesiz Servis Modeli Bankaciligi (Banking as a Service) ("BaaS") is modeli.

Bu yazimizda BaaS is modelini ve bu is modeline iliskin sik sorulan sorulari ele almaya çalisacagiz.

BaaS Is Modeli Nedir? Banka ve Banka Disi Sirketlere Ne Fayda Saglamaktadir?

BaaS is modelini en özet sekilde "bankalarin bankacilik hizmetlerini, banka disi sirketlerin uygulamalari veya internet siteleri üzerinden müsterilere sunmasi" olarak tanimlayabiliriz.

Bilindigi üzere bankalar faaliyetlerini fiziki ve elektronik kanallar araciligiyla yürütmektedir. Fiziki kanallara örnek olarak subeleri; elektronik kanallara örnek olarak ise internet bankaciligi, mobil bankacilik, telefon bankaciligi kanallarini örnek verebiliriz.

Mevzuat uyarinca bahsi geçen bu kanallarin hepsinin hak sahipliginin bankaya ait olmasi gerekir, ancak BaaS sayesinde artik bankalarin, bankacilik ürün ve hizmetlerini, kendisine ait olmasa dahi -belirli güvenlik yükümlülüklerini getirmek suretiyle- banka disi sirketlerin elektronik kanallari üzerinden sunmasi mümkün olmaktadir.

Bu perspektiften bakildiginda BaaS'i yeni bir elektronik dagitim kanali olarak görmemiz ve bankalarin artik her yerde oldugunu, dolayisiyla BaaS is modelinin bankalarin müsteri portföyünü genisletmek ve kapsayiciligini yükseltmek için yeni bir araç olacagini söylememiz mümkün.

Banka disi sirketlerin perspektifinden bakildiginda ise BaaS is modelinin bu sirketlerin müsteri sadakatini ve deneyimini olumlu sekilde arttirarak yeni finansal ürünleri -bankalar araciligiyla- sunabilecegi bir is modeli olarak görebiliriz.

BaaS Açisindan Somut Bir Örnek.

Konuyu somut bir örnek ile açiklayacak olursak; bir e-ticaret sirketisiniz ve kullanicilarin ödeme asamasina geldigi noktada -satis oraninizi arttirmak amaciyla- kullanicilara bir kredi imkani veya sadece bankalarin sunma yetkisi olan baska bir finansal enstrüman sunmak istiyorsunuz. Bunu yaparken de müsteriyi kendi platformunuzdan disari göndermeden dogrudan platformunuz içerisinden sunmak istiyorsunuz.

Bu noktada BaaS hizmeti devreye giriyor. Eger bir banka ile BaaS anlasmaniz var ise kendi platformunuz üzerinden kullanicilara-kullanicinin bankaya ait elektronik kanallara gitmesine hiç gerek olmadan- anlastiginiz bankanin bankacilik hizmetlerini sunmaniz mümkün.

Böyle bir senaryoda müsteriniz tabi ki -ilgili finansal hizmet bakimindan- bankanin müsterisi oluyor ve finansal hizmeti sunan anlasmali oldugunuz banka oluyor; ancak siz de müsterinize -müsteriniz platformunuzu terk etmeden frictionless bir akis ile- ilgili satin almayi gerçeklestirmesini kolaylastiracak bir finansal ürün sunabiliyorsunuz.

Dolayisiyla bankacilik lisansina sahip olmayan ve hatta olmak istemeyen bir e-ticaret sitesi olarak banka kaslariyla hareket etme sansina sahip oluyorsunuz.

BaaS kapsaminda sunulabilecek olan is modellerinin bununla sinirli olmadigini, kart ihraci veya sadakat puani gibi kurgularin da bu is modeli kapsaminda gerçeklestirilebilecek hizmetler olabilecegini not etmek gerekir.

Ülkemizdeki BaaS Mevzuati Açisindan Sik Sorulan Sorular

Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafindan düzenlenen ve bu yilin basinda yürürlüge giren "Dijital Bankalarin Faaliyet Esaslari ile Servis Modeli Bankaciligi Hakkinda Yönetmelik" ("Yönetmelik") ile birlikte BaaS is modelinin regülatif sinirlari belirlendi.

Yukarida BaaS'in genel çerçevesini çizdikten sonra ülkemizdeki BaaS ile iliskili mevzuat açisindan siklikla karsilastigimiz sorularin cevaplarini asagidaki gibi verebiliriz.

1) BaaS is modelini ilgilendiren düzenlemeler hangileridir?

Ülkemizde BaaS is modeli temel olarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüge giren Dijital Bankalarin Faaliyet Esaslari ile Servis Modeli Bankaciligi Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") ile düzenlenmektedir. Yönetmelik içerisinde yer alan atiflar incelediginde asagidaki düzenlemelerin de dolayli yoldan BaaS is modelini etkileyen düzenlemeler oldugunu söyleyebiliriz;

5/3/2020 tarihli ve 31069 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bankalarin Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacilik Hizmetleri Hakkinda Yönetmelik (" Bilgi Sistemleri Yönetmeligi ),

), 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bankalarin Destek Hizmeti Almalarina Iliskin Yönetmelik ( "Destek Hizmetleri Yönetmeligi" )

) 4/6/2021 tarihli ve 31501 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Sir Niteligindeki Bilgilerin Paylasilmasi Hakkinda Yönetmelik ( "Sir Yönetmeligi" )

) 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bankalarca Kullanilacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözlesme Iliskisinin Kurulmasina Iliskin Yönetmelik ("UKTY"),

2) BaaS is modeli hangi düzenleyici ve denetleyici kurumun yetki alanina girmektedir?

Ülkemizde BaaS is modelini BDDK düzenlemekte ve denetlemektedir.

3) Servis Modeli Bankaciligi mevzuatta nasil tanimlanmistir?

Yönetmelik kapsaminda servis modeli bankaciligi asagida sekilde tanimlanmaktadir.

Servis Modeli Bankacilik: Arayüz saglayicilarin sunduklari arayüz yoluyla, müsterilerin servis bankalarinin sistemleriyle dogrudan açik bankacilik servisleri araciligiyla baglanti kurarak servis bankasi üzerinden bankacilik islemlerini gerçeklestirebildikleri hizmet modeli"

Dolayisiyla, BDDK, BaaS is modeli için "servis bankasi" ve "arayüz saglayici" olmak üzere iki aktör belirlemistir.

Bu aktörler ise asagidaki sekilde tanimlanmistir.

Arayüz Saglayici: Mobil uygulamasi ya da internet tarayicisi temelli arayüzü üzerinden, servis bankasinin sundugu bankacilik hizmetlerine bankanin açik bankacilik servisleri yoluyla ulasarak, müsterilerinin bankacilik islemlerini gerçeklestirmesine imkân saglayan sermaye sirketi seklinde kurulmus isletmeler

Servis Bankasi: Servis modeli bankaciligi hizmetlerini sunan banka

4) Hangi Bankalar BaaS hizmeti sunabilir?

5411 sayili Bankacilik Kanunu çerçevesinde faaliyet izni almis -normal veya dijital farketmeksizin- her banka servis bankasi olabilir yani BaaS hizmeti sunabilir.

5) Bankalar yurt disinda yerlesik olan arayüz saglayicilara BaaS hizmeti sunabilir mi?

Hayir, Yönetmelik açik sekilde servis bankasinin yalnizca yurt içinde yerlesik arayüz saglayicilara hizmet sunabilecegini düzenlemektedir.

6) Kimler arayüz saglayici olabilir?

Yönetmelik arayüz saglayicilar için sermaye sirketi seklinde kurulmus olma ve Türkiye'de yerlesik olma sarti aramaktadir.

Bu sartlari tasiyan ve mobil veya web üzerinden hizmet sunan pazaryerleri, e-ticaret sirketleri, finansal kuruluslar (bankalar hariç) vb. bununla sinirli olmamak üzere elektronik ortamdan hizmetlerini sunan diger sirketler arayüz saglayici olabilir.

7) Bankalar arayüz saglayici olabilir mi?

Hayir, Yönetmelik çerçevesinde bankalarin arayüz saglayici olmasi yasaklanmistir. Bu nedenle, bir bankanin kendi faaliyet izninde olmayan bankacilik hizmetlerini baska bir bankadan almak suretiyle arayüz saglayici sifatiyla müsterilerine sunmasi mümkün degildir.

8) Ödeme ve elektronik para kuruluslari ve diger finansal kuruluslar arayüz saglayici olabilir mi?

Yönetmelik açisindan bunu engelleyen bir hüküm bulunmamaktadir.

9) Bankalar hangi bankacilik hizmetlerini BaaS is modeline konu edebilir?

Bankalar yalnizca kendi faaliyet izinleri yani lisanslari kapsaminda olan faaliyetler bakimindan servis modeli bankaciligi hizmeti verebilir.

10) Bankalarin BaaS hizmeti sunmasi için ayri bir lisans almasina veya lisans genisleme talebinde bulunmasina gerek var midir?

Hayir. Yönetmelik açik sekilde bankalarin mevcut faaliyet izinleri çerçevesinde verebilecekleri hizmetleri arayüz saglayicilara sunabilmeleri için BDDK'ya faaliyet genislemesi talebinde bulunmalarina gerek bulunmadigini düzenlemektedir.

11) BaaS is modelinde müsteri ile bankacilik hizmetlerine iliskin sözlesmeyi kimin yapmasi gerekir?

BaaS'a konu bankacilik hizmetlerinin servis bankasi tarafindan sunulmasi esastir. Bu kapsamda servis bankasinin arayüz saglayicinin müsterine bankacilik hizmetleri sunabilmesi için söz konusu müsteri ile servis bankasi arasinda 5411 sayili Bankacilik Kanunu kapsaminda bir sözlesme kurulmasi gerekmektedir.

12) Servis bankasi ile müsteri arasinda kurulacak sözlesme için bir sekil sarti veya baskaca bir sart var midir?

Servis bankasi ile müsteri arasinda kurulacak sözlesme Bankacilik Kanunu'na tabidir. Bu dogrultuda ilgili sözlesmenin elektronik ortamda kurulmasi halinde sürecin UKTY'ye uygun sekilde yürütülmesi gerekmektedir.

13) BaaS hizmetleri için kimlik dogrulama kimin tarafindan yapilmalidir?

BaaS hizmetlerinin sunumu esnasinda yapilacak olan kimlik dogrulamanin servis bankasi tarafindan yapilmasi ve dogrulamanin UKTY'ye uygun sekilde yapilmasi gerekmektedir.

14) Servis bankasi ile müsteri arasindaki sözlesme sürecinin yürütülecegi arayüz saglayiciya ait platform bakimindan sözlesme süreci esnasinda uyulmasi gereken kurallar nelerdir?

Servis bankasi ile müsteri arasindaki sözlesme iliskisi kurulmasi sürecinin arayüz saglayicinin mobil uygulamasi ya da internet tarayicisi temelli arayüzü üzerinden baslatilip yine bu hizmet kanallari üzerinden tamamlanmasi halinde, arayüz saglayicinin söz konusu hizmet kanallarinin Bilgi Sistemleri Yönetmeliginde yer verilen güvenlik kriterlerine uygun olmasi ve müsteriye sözlesme içerigi olarak hangi bilgiler gösterilmis ise müsteri tarafindan yalnizca o bilgilerin onaylanmasinin saglanmasi konusunda güvence saglayacak nitelikte olmasi gerekir. Bunun saglanmasina iliskin sorumluluk servis bankasindadir.

15) Arayüz saglayici ait platformun uymasi gereken diger bilgi güvenligi yükümlülükleri nelerdir? Sorumluluk kimdedir?

Müsterinin servis bankasinin sundugu hizmetlere erismede kullandigi arayüz saglayicinin mobil uygulamasi ya da internet tarayicisi temelli arayüzünün, Bilgi Sistemleri Yönetmeligi'nin üçüncü kisminda elektronik bankacilik hizmetlerine iliskin yer verilen kimlik dogrulama ve islem güvenligi yükümlülüklerine uygun olmasi gerekmektedir. Bu konuda arayüz saglayici ve servis bankasi müteselsilen sorumludurlar.

16) Servis bankalarinin BaaS kapsaminda arayüz saglayicilara kullandiracagi servisler hakkinda teknik kriterler belirli midir?

BDDK tarafindan ilgili servislere iliskin henüz bir açiklama yapmamistir. Ancak Yönetmelik, ilgili servislere iliskin teknik kriterler ile usul ve esaslari belirleme yetkisinin BDDK'da oldugunu düzenlemektedir.

17) Servis bankasi bilgi güvenligi yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir arayüz saglayiciya BaaS hizmeti sunabilir mi?

Hayir. Servis bankasi, Yönetmelikte belirlenen bilgi güvenligi yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da sistemleri bu yükümlülükleri yerine getirme konusunda yetersiz olan arayüz saglayicilara BaaS hizmeti sunamaz ve bunlardan destek hizmeti alamaz.

18) Servis bankasi ile arayüz saglayici arasindaki BaaS hizmeti iliskisi mevzuat açisindan hangi statüye girmektedir?

BaaS hizmeti baglaminda arayüz saglayici ile servis bankasi arasindaki iliski bir destek hizmeti iliskisidir; zira arayüz saglayici, servis bankasindan hizmet almasinin yaninda, servis bankasi ile müsteri arasinda sözlesme iliskisinin kurulmasina aracilik etmesi veya bu sözlesme kapsaminda saglamakta oldugu arayüz üzerinden, müsteriye servis bankasi tarafindan bankacilik hizmetlerinin sunulmasina imkân saglamasi bakimindan, Destek Hizmetleri Yönetmeligi kapsaminda servis bankasina hizmet sunan bir destek hizmeti kurulusu niteligindedir.

Belirtmek gerekir ki, Destek Hizmetleri Yönetmeligi her ne kadar mevduat veya katilim fonu kabulü ile mevduat veya katilim fonu kabulüne yönelik pazarlama faaliyetlerinin destek hizmetleri kuruluslarindan saglanamayacagini düzenlese de Yönetmelik çerçevesinde BaaS hizmetinin bu kapsama girmedigi açikça belirtilmektedir.

19) Arayüz saglayici mevduat veya katilim fonu kabul edebilir mi veya ilgili fonlar arayüz saglayici üzerinden servis bankasina yatirilabilir mi?

Arayüz saglayicinin ödeme hizmeti saglayicisi oldugu durumlar hariç olmak üzere belirtilen fonlarin arayüz saglayici tarafindan kabul edilmesi veya arayüz saglayici üzerinden servis bankasina yatirilmasi mümkün degildir.

20) Servis bankasi, arayüz saglayici üzerinden kredi karti talebi toplayabilir mi?

Evet, Servis bankasinin, arayüz saglayicinin hizmet kanallari araciligiyla kredi karti talebi toplamak suretiyle arayüz saglayicidan destek hizmeti almasi mümkündür. Bu durumda servis bankasinin arayüz saglayicidan alacagi destek hizmetleri için Destek Hizmetleri Yönetmeliginin 4 üncü maddesinin yedinci fikrasindaki sinirlamalarin uygulanmayacagi Yönetmelik'te açikça belirtilmistir.

21) Servis bankasi ile arayüz saglayicinin BaaS hizmeti sunabilmesi için izlemesi gereken yol nedir?

Servis bankasi ile arayüz saglayicinin BaaS hizmetinin kapsam ve detaylari konusunda anlastiktan, gerekli bilgi güvenligi yükümlülüklerini yerine getirecek olgunluga sahip olduktan ve konuya iliskin sözlesme müzakeresini gerçeklestirdikten sonra BDDK'ya basvurup BDDK'dan izin almasi ve alinan izin üzerine aralarinda BaaS'a iliskin sözlesmeyi imzalamasi gerekmektedir.

22) Servis bankasi ile arayüz saglayici arasindaki sözlesmede yer almasi gereken hususlar nelerdir?

Yönetmelik, servis bankasi ile arayüz saglayici arasindaki BaaS hizmetine iliskin sözlesmede yer almasi gereken hususlari tek tek belirtmektedir. Buna ek olarak, ilgili sözlesmenin Destek Hizmetleri Yönetmeligi ve Bilgi Sistemleri Yönetmeliginde destek hizmetlerine iliskin hususlari da içermesi gerektiginin altini çizmek gerekir.

23) Bir arayüz saglayicinin birden fazla servis bankasi ile çalismasi mümkün müdür?

Evet. Yönetmelik, BDDK'dan izin alinmasi sartiyla buna açikça izin vermektedir.

24) Arayüz saglayici ile müsteri arasinda BaaS hizmeti için bir sözlesme kurulmasi gerekli midir

Evet.

25) Arayüz saglayici ile müsteri arasinda BaaS hizmetine iliskin sözlesmede yer almasi gereken hususlar nelerdir?

Ilgili sözlesmede

arayüz saglayicinin faaliyet izni almis bir banka olmadiginin -ya da gerekli faaliyet izinlerini almamis oldugu durumlarda- ödeme hizmeti saglayicisi veya faaliyet iznine tabi diger bir finansal kurulus olmadiginin açikça vurgulanmasi,

BaaS'a konu bankacilik hizmetlerinin servis bankasi tarafindan sunulduguna, servis bankasi tarafindan sunulan hizmetlerin neler olduguna ve servis bankasinin sorumluluklarina, servis bankasi ile müsteri arasinda geçerli olan sözlesme hükümlerine ve servis bankasi hizmetlerinin diger kullanim sartlarina iliskin servis bankasi internet sayfasi adresine, müsterinin servis bankasina talep ve sikâyetlerini iletebilmesi için servis bankasinca sunulan müsteri hizmetlerinin internet sayfasi adresi ile çagri merkezi telefon numarasina açikça yer verilmesi

gerekmektedir.

26) Arayüz saglayicinin BaaS hizmetine iliskin internet sitesinde yer vermesi gereken hususlar nelerdir?

Arayüz saglayici, internet sitesinin ana sayfasinda görünecek sekilde müsteri ile arasindaki BaaS hizmetine iliskin tip sözlesmenin ve servis bankasi ile müsteri arasinda kurulan tip sözlesmenin bir örnegine yer vermek zorundadir. Bununla beraber, arayüz saglayici, internet sitesinin ana sayfasinda görünecek sekilde hizmet alinan servis bankasinin/bankalarinin logosu ve ismine yer vermek zorundadir.

27) Bir bankanin BaaS hizmet sunmasi halinde internet sitesinde yer vermesi gereken hususlar nelerdir?

Servis bankasi, hizmet verdigi tüm arayüz saglayicilarin listesi ve hangi bankacilik hizmetlerini kullandirdigini gösterecek sekilde, verdigi hizmetlerin kapsami hakkinda internet sitesi üzerinden bilgi vermekle yükümlüdür.

28) Bir bankanin BaaS hizmeti sunmasi halinde BDDK'ya yapmasi gereken bir bildirim var midir?

Evet, servis bankasi arayüz saglayicilar ile imzaladigi her hizmet sözlesmesinin ve arayüz saglayiciya verecegi hizmetlerin kapsaminda degisiklik öngören her sözlesme degisikliginin bir örnegini imza tarihini müteakip bir hafta içinde yazili olarak BDDK'ya göndermekle yükümlüdür.

29) BaaS kapsaminda servis bankasinin arayüz saglayici için kartli ödeme araci ihraç etmesi mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Böyle bir durumda söz konusu ödeme aracinin üzerinde banka adi ve logosunun görünür bir sekilde yer almasi gerekmektedir.

30) Arayüz saglayici, servis bankasinin hesap bilgisi saglama ve/veya ödeme emri baslatma hizmetlerini BaaS kapsaminda kendi müsterilerine sunabilir mi?

Bu konu kanimizca net degildir. Yönetmelikte, bir arayüz saglayicinin birden fazla servis bankasi ile çalisabilmesinin BDDK'nin iznine tabi oldugu belirtilmis, devamindaki cümlede de BDDK tarafindan bu kapsamda verilecek iznin, arayüz saglayicilarin hesap bilgisi saglama ve/veya ödeme emri baslatma hizmetleri ile ilgili faaliyet izni alma yükümlülükleri de dâhil olmak üzere, ilgili diger mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldirmayacagi düzenlenmistir.

Ilgili hüküm mevcut haliyle degerlendirildiginde, arayüz saglayicilarin birden fazla servis bankasi ile çalismak suretiyle farkli bankalarin hesaplarini konsolide ederek kullanmasinin yani bir nevi mevzuati dolanarak hesap bilgisi ve/veya ödeme emri baslatma hizmeti sunmasinin önüne geçilmek istendigi düsünülmektedir.

Bir arayüz saglayicinin bahsi geçen açik bankacilik hizmetlerini tek bir servis bankasi üzerinden sunmanin su an için önünde hukuken bir engel olmamasi gerektigini düsünmekteyiz, zira aksi düsünüldügünde, yani bir arayüz saglayicinin bunu yapabilmesi için 6493 sayili Kanun kapsaminda T.C. Merkez Bankasi'ndan lisans aldigi durumda arayüz saglayici aslinda -ilgili açik bankacilik hizmetleri bakimindan- arayüz saglayici degil dogrudan lisansli olarak bu hizmeti sunan bir kurulus olacaktir.

Ancak bu konunun hukuken belirsiz oldugunu dikkate alarak, her halükarda bu konuya iliskin BDDK'nin açiklama ve duyurularinin takip edilmesini önermekteyiz.

31) Arayüz saglayici, kendisine müsterinin talebi dogrultusunda aktarilan veriler üzerinden hangi eylemleri gerçeklestirebilir?

Arayüz saglayiciya müsterinin talebi dogrultusunda aktarilan sir niteligindeki verilerin asagida belirtilen durumlar haricinde arayüz saglayici tarafindan ya da arayüz saglayici adina arayüz saglayicinin hizmet aldigi servis bankasi disindaki taraflarca islenmemesi ve yalnizca bu durumlarin gerektirdigi ölçü ve süre ile sinirli olarak söz konusu verilerin islenmesi gerekmektedir.

Arayüz saglayici ile müsteri arasindaki sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmasi kaydiyla, islemenin gerekli olmasi,

Arayüz saglayicinin hukuki yükümlülügünü yerine getirebilmesi için islemenin zorunlu olmasi,

Arayüz saglayici için bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için islemenin zorunlu olmasi.

32) Arayüz saglayicilar BDDK'nin denetimine tabi midir?

Evet. BaaS hizmeti esnasinda arayüz saglayici, bir destek hizmeti kurulusu olarak servis bankasina hizmet vermis olacagi için BDDK'nin denetimine tabidir.

33) Arayüz saglayicinin BaaS hizmeti sunarken kullandigi sistemler ve yedeklerini yurt içinde tutmasi zorunlu mudur?

Evet. Arayüz saglayicinin servis bankasina sundugu destek hizmetlerine iliskin faaliyetlerini yürütmede kullandigi sistemler ve bunlarin yedekleri birincil sistem olarak kabul edilir. Bilgi Sistemleri Yönetmeligi çerçevesinde birincil sistemlerin yurt içerisinde bulundurulmasi zorunludur. Bu nedenle arayüz saglayicilarin da bu sistemleri yurt içerisinde tutmasi gerekir. Yönetmelik ayrica arayüz saglayici ya da arayüz saglayici adina arayüz saglayicinin hizmet aldigi taraflarca sir niteligindeki verilerin islendigi sistem ve veri yedeklerinin yurt içinde bulundurulmasi gerektigini ayrica açik biçimde düzenlemistir.

34) Arayüz saglayici BaaS hizmeti sunarken isledigi sir niteligindeki verileri islemek için kendisine veya baskasina ait bulut bilisim hizmeti kullanabilir mi?

Belirli sartlar dahilinde evet. Yönetmelik, arayüz saglayicinin sir niteligindeki verileri islerken bulut bilisim hizmeti almasi halinde, söz konusu hizmetlerin ancak arayüz saglayicinin kendisine tahsis edilmis donanim ve yazilim kaynaklari üzerinden özel bulut hizmet modeliyle ya da sadece BDDK'nin gözetim ve denetimine tabi kuruluslara tahsis edilmis donanim ve yazilim kaynaklarinin fiziksel olarak paylasildigi ancak mantiksal olarak her kurulusa özgü ayri kaynagin atandigi ve BDDK'nin izin verdigi topluluk bulutu hizmet modeliyle dis hizmet alinmasi gerektigini düzenlemektedir.

35) Arayüz saglayicilarin pazarlama esnasinda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Yönetmelik, arayüz saglayicilarin müsteri nezdinde banka algisini yaratmalarini yasaklamaktadir. Bu çerçevede, arayüz saglayicilarin ticaret unvanlarinda, her türlü belge, ilân ve reklamlarinda veya kamuoyuna yaptiklari açiklamalarda banka ya da ödeme kurulusu ve elektronik para kurulusu gibi ödeme hizmeti saglayicisi adlarini kullanmalari yasaklanmistir.

Bununla beraber arayüz saglayicilarin banka veya banka disindaki ödeme hizmeti saglayicisi gibi faaliyet gösterdikleri, banka gibi mevduat ve katilim fonu topladiklari ya da ödeme hizmeti saglayicisi gibi fon topladiklari izlen

Fintech dünyasinda her geçen gün yeni bir is modeli ile karsi karsiya kaliyoruz. Bu is modellerinden son dönemde en çok konusulanlardan birisi de hiç süphesiz Servis Modeli Bankaciligi (Banking as a Service) ("BaaS") is modeli.

Bu yazimizda BaaS is modelini ve bu is modeline iliskin sik sorulan sorulari ele almaya çalisacagiz.

BaaS Is Modeli Nedir? Banka ve Banka Disi Sirketlere Ne Fayda Saglamaktadir?

BaaS is modelini en özet sekilde "bankalarin bankacilik hizmetlerini, banka disi sirketlerin uygulamalari veya internet siteleri üzerinden müsterilere sunmasi" olarak tanimlayabiliriz.

Bilindigi üzere bankalar faaliyetlerini fiziki ve elektronik kanallar araciligiyla yürütmektedir. Fiziki kanallara örnek olarak subeleri; elektronik kanallara örnek olarak ise internet bankaciligi, mobil bankacilik, telefon bankaciligi kanallarini örnek verebiliriz.

Mevzuat uyarinca bahsi geçen bu kanallarin hepsinin hak sahipliginin bankaya ait olmasi gerekir, ancak BaaS sayesinde artik bankalarin, bankacilik ürün ve hizmetlerini, kendisine ait olmasa dahi -belirli güvenlik yükümlülüklerini getirmek suretiyle- banka disi sirketlerin elektronik kanallari üzerinden sunmasi mümkün olmaktadir.

Bu perspektiften bakildiginda BaaS'i yeni bir elektronik dagitim kanali olarak görmemiz ve bankalarin artik her yerde oldugunu, dolayisiyla BaaS is modelinin bankalarin müsteri portföyünü genisletmek ve kapsayiciligini yükseltmek için yeni bir araç olacagini söylememiz mümkün.

Banka disi sirketlerin perspektifinden bakildiginda ise BaaS is modelinin bu sirketlerin müsteri sadakatini ve deneyimini olumlu sekilde arttirarak yeni finansal ürünleri -bankalar araciligiyla- sunabilecegi bir is modeli olarak görebiliriz.

BaaS Açisindan Somut Bir Örnek.

Konuyu somut bir örnek ile açiklayacak olursak; bir e-ticaret sirketisiniz ve kullanicilarin ödeme asamasina geldigi noktada -satis oraninizi arttirmak amaciyla- kullanicilara bir kredi imkani veya sadece bankalarin sunma yetkisi olan baska bir finansal enstrüman sunmak istiyorsunuz. Bunu yaparken de müsteriyi kendi platformunuzdan disari göndermeden dogrudan platformunuz içerisinden sunmak istiyorsunuz.

Bu noktada BaaS hizmeti devreye giriyor. Eger bir banka ile BaaS anlasmaniz var ise kendi platformunuz üzerinden kullanicilara-kullanicinin bankaya ait elektronik kanallara gitmesine hiç gerek olmadan- anlastiginiz bankanin bankacilik hizmetlerini sunmaniz mümkün.

Böyle bir senaryoda müsteriniz tabi ki -ilgili finansal hizmet bakimindan- bankanin müsterisi oluyor ve finansal hizmeti sunan anlasmali oldugunuz banka oluyor; ancak siz de müsterinize -müsteriniz platformunuzu terk etmeden frictionless bir akis ile- ilgili satin almayi gerçeklestirmesini kolaylastiracak bir finansal ürün sunabiliyorsunuz.

Dolayisiyla bankacilik lisansina sahip olmayan ve hatta olmak istemeyen bir e-ticaret sitesi olarak banka kaslariyla hareket etme sansina sahip oluyorsunuz.

BaaS kapsaminda sunulabilecek olan is modellerinin bununla sinirli olmadigini, kart ihraci veya sadakat puani gibi kurgularin da bu is modeli kapsaminda gerçeklestirilebilecek hizmetler olabilecegini not etmek gerekir.

Ülkemizdeki BaaS Mevzuati Açisindan Sik Sorulan Sorular

Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafindan düzenlenen ve bu yilin basinda yürürlüge giren "Dijital Bankalarin Faaliyet Esaslari ile Servis Modeli Bankaciligi Hakkinda Yönetmelik" ("Yönetmelik") ile birlikte BaaS is modelinin regülatif sinirlari belirlendi.

Yukarida BaaS'in genel çerçevesini çizdikten sonra ülkemizdeki BaaS ile iliskili mevzuat açisindan siklikla karsilastigimiz sorularin cevaplarini asagidaki gibi verebiliriz.

1) BaaS is modelini ilgilendiren düzenlemeler hangileridir?

Ülkemizde BaaS is modeli temel olarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüge giren Dijital Bankalarin Faaliyet Esaslari ile Servis Modeli Bankaciligi Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") ile düzenlenmektedir. Yönetmelik içerisinde yer alan atiflar incelediginde asagidaki düzenlemelerin de dolayli yoldan BaaS is modelini etkileyen düzenlemeler oldugunu söyleyebiliriz;

5/3/2020 tarihli ve 31069 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bankalarin Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacilik Hizmetleri Hakkinda Yönetmelik (" Bilgi Sistemleri Yönetmeligi ),

), 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bankalarin Destek Hizmeti Almalarina Iliskin Yönetmelik ( "Destek Hizmetleri Yönetmeligi" )

) 4/6/2021 tarihli ve 31501 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Sir Niteligindeki Bilgilerin Paylasilmasi Hakkinda Yönetmelik ( "Sir Yönetmeligi" )

) 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Bankalarca Kullanilacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözlesme Iliskisinin Kurulmasina Iliskin Yönetmelik ("UKTY"),

2) BaaS is modeli hangi düzenleyici ve denetleyici kurumun yetki alanina girmektedir?

Ülkemizde BaaS is modelini BDDK düzenlemekte ve denetlemektedir.

3) Servis Modeli Bankaciligi mevzuatta nasil tanimlanmistir?

Yönetmelik kapsaminda servis modeli bankaciligi asagida sekilde tanimlanmaktadir.

Servis Modeli Bankacilik: Arayüz saglayicilarin sunduklari arayüz yoluyla, müsterilerin servis bankalarinin sistemleriyle dogrudan açik bankacilik servisleri araciligiyla baglanti kurarak servis bankasi üzerinden bankacilik islemlerini gerçeklestirebildikleri hizmet modeli"

Dolayisiyla, BDDK, BaaS is modeli için "servis bankasi" ve "arayüz saglayici" olmak üzere iki aktör belirlemistir.

Bu aktörler ise asagidaki sekilde tanimlanmistir.

Arayüz Saglayici: Mobil uygulamasi ya da internet tarayicisi temelli arayüzü üzerinden, servis bankasinin sundugu bankacilik hizmetlerine bankanin açik bankacilik servisleri yoluyla ulasarak, müsterilerinin bankacilik islemlerini gerçeklestirmesine imkân saglayan sermaye sirketi seklinde kurulmus isletmeler

Servis Bankasi: Servis modeli bankaciligi hizmetlerini sunan banka

4) Hangi Bankalar BaaS hizmeti sunabilir?

5411 sayili Bankacilik Kanunu çerçevesinde faaliyet izni almis -normal veya dijital farketmeksizin- her banka servis bankasi olabilir yani BaaS hizmeti sunabilir.

5) Bankalar yurt disinda yerlesik olan arayüz saglayicilara BaaS hizmeti sunabilir mi?

Hayir, Yönetmelik açik sekilde servis bankasinin yalnizca yurt içinde yerlesik arayüz saglayicilara hizmet sunabilecegini düzenlemektedir.

6) Kimler arayüz saglayici olabilir?

Yönetmelik arayüz saglayicilar için sermaye sirketi seklinde kurulmus olma ve Türkiye'de yerlesik olma sarti aramaktadir.

Bu sartlari tasiyan ve mobil veya web üzerinden hizmet sunan pazaryerleri, e-ticaret sirketleri, finansal kuruluslar (bankalar hariç) vb. bununla sinirli olmamak üzere elektronik ortamdan hizmetlerini sunan diger sirketler arayüz saglayici olabilir.

7) Bankalar arayüz saglayici olabilir mi?

Hayir, Yönetmelik çerçevesinde bankalarin arayüz saglayici olmasi yasaklanmistir. Bu nedenle, bir bankanin kendi faaliyet izninde olmayan bankacilik hizmetlerini baska bir bankadan almak suretiyle arayüz saglayici sifatiyla müsterilerine sunmasi mümkün degildir.

8) Ödeme ve elektronik para kuruluslari ve diger finansal kuruluslar arayüz saglayici olabilir mi?

Yönetmelik açisindan bunu engelleyen bir hüküm bulunmamaktadir.

9) Bankalar hangi bankacilik hizmetlerini BaaS is modeline konu edebilir?

Bankalar yalnizca kendi faaliyet izinleri yani lisanslari kapsaminda olan faaliyetler bakimindan servis modeli bankaciligi hizmeti verebilir.

10) Bankalarin BaaS hizmeti sunmasi için ayri bir lisans almasina veya lisans genisleme talebinde bulunmasina gerek var midir?

Hayir. Yönetmelik açik sekilde bankalarin mevcut faaliyet izinleri çerçevesinde verebilecekleri hizmetleri arayüz saglayicilara sunabilmeleri için BDDK'ya faaliyet genislemesi talebinde bulunmalarina gerek bulunmadigini düzenlemektedir.

11) BaaS is modelinde müsteri ile bankacilik hizmetlerine iliskin sözlesmeyi kimin yapmasi gerekir?

BaaS'a konu bankacilik hizmetlerinin servis bankasi tarafindan sunulmasi esastir. Bu kapsamda servis bankasinin arayüz saglayicinin müsterine bankacilik hizmetleri sunabilmesi için söz konusu müsteri ile servis bankasi arasinda 5411 sayili Bankacilik Kanunu kapsaminda bir sözlesme kurulmasi gerekmektedir.

12) Servis bankasi ile müsteri arasinda kurulacak sözlesme için bir sekil sarti veya baskaca bir sart var midir?

Servis bankasi ile müsteri arasinda kurulacak sözlesme Bankacilik Kanunu'na tabidir. Bu dogrultuda ilgili sözlesmenin elektronik ortamda kurulmasi halinde sürecin UKTY'ye uygun sekilde yürütülmesi gerekmektedir.

13) BaaS hizmetleri için kimlik dogrulama kimin tarafindan yapilmalidir?

BaaS hizmetlerinin sunumu esnasinda yapilacak olan kimlik dogrulamanin servis bankasi tarafindan yapilmasi ve dogrulamanin UKTY'ye uygun sekilde yapilmasi gerekmektedir.

14) Servis bankasi ile müsteri arasindaki sözlesme sürecinin yürütülecegi arayüz saglayiciya ait platform bakimindan sözlesme süreci esnasinda uyulmasi gereken kurallar nelerdir?

Servis bankasi ile müsteri arasindaki sözlesme iliskisi kurulmasi sürecinin arayüz saglayicinin mobil uygulamasi ya da internet tarayicisi temelli arayüzü üzerinden baslatilip yine bu hizmet kanallari üzerinden tamamlanmasi halinde, arayüz saglayicinin söz konusu hizmet kanallarinin Bilgi Sistemleri Yönetmeliginde yer verilen güvenlik kriterlerine uygun olmasi ve müsteriye sözlesme içerigi olarak hangi bilgiler gösterilmis ise müsteri tarafindan yalnizca o bilgilerin onaylanmasinin saglanmasi konusunda güvence saglayacak nitelikte olmasi gerekir. Bunun saglanmasina iliskin sorumluluk servis bankasindadir.

15) Arayüz saglayici ait platformun uymasi gereken diger bilgi güvenligi yükümlülükleri nelerdir? Sorumluluk kimdedir?

Müsterinin servis bankasinin sundugu hizmetlere erismede kullandigi arayüz saglayicinin mobil uygulamasi ya da internet tarayicisi temelli arayüzünün, Bilgi Sistemleri Yönetmeligi'nin üçüncü kisminda elektronik bankacilik hizmetlerine iliskin yer verilen kimlik dogrulama ve islem güvenligi yükümlülüklerine uygun olmasi gerekmektedir. Bu konuda arayüz saglayici ve servis bankasi müteselsilen sorumludurlar.

16) Servis bankalarinin BaaS kapsaminda arayüz saglayicilara kullandiracagi servisler hakkinda teknik kriterler belirli midir?

BDDK tarafindan ilgili servislere iliskin henüz bir açiklama yapmamistir. Ancak Yönetmelik, ilgili servislere iliskin teknik kriterler ile usul ve esaslari belirleme yetkisinin BDDK'da oldugunu düzenlemektedir.

17) Servis bankasi bilgi güvenligi yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir arayüz saglayiciya BaaS hizmeti sunabilir mi?

Hayir. Servis bankasi, Yönetmelikte belirlenen bilgi güvenligi yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da sistemleri bu yükümlülükleri yerine getirme konusunda yetersiz olan arayüz saglayicilara BaaS hizmeti sunamaz ve bunlardan destek hizmeti alamaz.

18) Servis bankasi ile arayüz saglayici arasindaki BaaS hizmeti iliskisi mevzuat açisindan hangi statüye girmektedir?

BaaS hizmeti baglaminda arayüz saglayici ile servis bankasi arasindaki iliski bir destek hizmeti iliskisidir; zira arayüz saglayici, servis bankasindan hizmet almasinin yaninda, servis bankasi ile müsteri arasinda sözlesme iliskisinin kurulmasina aracilik etmesi veya bu sözlesme kapsaminda saglamakta oldugu arayüz üzerinden, müsteriye servis bankasi tarafindan bankacilik hizmetlerinin sunulmasina imkân saglamasi bakimindan, Destek Hizmetleri Yönetmeligi kapsaminda servis bankasina hizmet sunan bir destek hizmeti kurulusu niteligindedir.

Belirtmek gerekir ki, Destek Hizmetleri Yönetmeligi her ne kadar mevduat veya katilim fonu kabulü ile mevduat veya katilim fonu kabulüne yönelik pazarlama faaliyetlerinin destek hizmetleri kuruluslarindan saglanamayacagini düzenlese de Yönetmelik çerçevesinde BaaS hizmetinin bu kapsama girmedigi açikça belirtilmektedir.

19) Arayüz saglayici mevduat veya katilim fonu kabul edebilir mi veya ilgili fonlar arayüz saglayici üzerinden servis bankasina yatirilabilir mi?

Arayüz saglayicinin ödeme hizmeti saglayicisi oldugu durumlar hariç olmak üzere belirtilen fonlarin arayüz saglayici tarafindan kabul edilmesi veya arayüz saglayici üzerinden servis bankasina yatirilmasi mümkün degildir.

20) Servis bankasi, arayüz saglayici üzerinden kredi karti talebi toplayabilir mi?

Evet, Servis bankasinin, arayüz saglayicinin hizmet kanallari araciligiyla kredi karti talebi toplamak suretiyle arayüz saglayicidan destek hizmeti almasi mümkündür. Bu durumda servis bankasinin arayüz saglayicidan alacagi destek hizmetleri için Destek Hizmetleri Yönetmeliginin 4 üncü maddesinin yedinci fikrasindaki sinirlamalarin uygulanmayacagi Yönetmelik'te açikça belirtilmistir.

21) Servis bankasi ile arayüz saglayicinin BaaS hizmeti sunabilmesi için izlemesi gereken yol nedir?

Servis bankasi ile arayüz saglayicinin BaaS hizmetinin kapsam ve detaylari konusunda anlastiktan, gerekli bilgi güvenligi yükümlülüklerini yerine getirecek olgunluga sahip olduktan ve konuya iliskin sözlesme müzakeresini gerçeklestirdikten sonra BDDK'ya basvurup BDDK'dan izin almasi ve alinan izin üzerine aralarinda BaaS'a iliskin sözlesmeyi imzalamasi gerekmektedir.

22) Servis bankasi ile arayüz saglayici arasindaki sözlesmede yer almasi gereken hususlar nelerdir?

Yönetmelik, servis bankasi ile arayüz saglayici arasindaki BaaS hizmetine iliskin sözlesmede yer almasi gereken hususlari tek tek belirtmektedir. Buna ek olarak, ilgili sözlesmenin Destek Hizmetleri Yönetmeligi ve Bilgi Sistemleri Yönetmeliginde destek hizmetlerine iliskin hususlari da içermesi gerektiginin altini çizmek gerekir.

23) Bir arayüz saglayicinin birden fazla servis bankasi ile çalismasi mümkün müdür?

Evet. Yönetmelik, BDDK'dan izin alinmasi sartiyla buna açikça izin vermektedir.

24) Arayüz saglayici ile müsteri arasinda BaaS hizmeti için bir sözlesme kurulmasi gerekli midir?

Evet.

25) Arayüz saglayici ile müsteri arasinda BaaS hizmetine iliskin sözlesmede yer almasi gereken hususlar nelerdir?

Ilgili sözlesmede

arayüz saglayicinin faaliyet izni almis bir banka olmadiginin -ya da gerekli faaliyet izinlerini almamis oldugu durumlarda- ödeme hizmeti saglayicisi veya faaliyet iznine tabi diger bir finansal kurulus olmadiginin açikça vurgulanmasi,

BaaS'a konu bankacilik hizmetlerinin servis bankasi tarafindan sunulduguna, servis bankasi tarafindan sunulan hizmetlerin neler olduguna ve servis bankasinin sorumluluklarina, servis bankasi ile müsteri arasinda geçerli olan sözlesme hükümlerine ve servis bankasi hizmetlerinin diger kullanim sartlarina iliskin servis bankasi internet sayfasi adresine, müsterinin servis bankasina talep ve sikâyetlerini iletebilmesi için servis bankasinca sunulan müsteri hizmetlerinin internet sayfasi adresi ile çagri merkezi telefon numarasina açikça yer verilmesi

gerekmektedir.

26) Arayüz saglayicinin BaaS hizmetine iliskin internet sitesinde yer vermesi gereken hususlar nelerdir?

Arayüz saglayici, internet sitesinin ana sayfasinda görünecek sekilde müsteri ile arasindaki BaaS hizmetine iliskin tip sözlesmenin ve servis bankasi ile müsteri arasinda kurulan tip sözlesmenin bir örnegine yer vermek zorundadir. Bununla beraber, arayüz saglayici, internet sitesinin ana sayfasinda görünecek sekilde hizmet alinan servis bankasinin/bankalarinin logosu ve ismine yer vermek zorundadir.

27) Bir bankanin BaaS hizmet sunmasi halinde internet sitesinde yer vermesi gereken hususlar nelerdir?

Servis bankasi, hizmet verdigi tüm arayüz saglayicilarin listesi ve hangi bankacilik hizmetlerini kullandirdigini gösterecek sekilde, verdigi hizmetlerin kapsami hakkinda internet sitesi üzerinden bilgi vermekle yükümlüdür.

28) Bir bankanin BaaS hizmeti sunmasi halinde BDDK'ya yapmasi gereken bir bildirim var midir?

Evet, servis bankasi arayüz saglayicilar ile imzaladigi her hizmet sözlesmesinin ve arayüz saglayiciya verecegi hizmetlerin kapsaminda degisiklik öngören her sözlesme degisikliginin bir örnegini imza tarihini müteakip bir hafta içinde yazili olarak BDDK'ya göndermekle yükümlüdür.

29) BaaS kapsaminda servis bankasinin arayüz saglayici için kartli ödeme araci ihraç etmesi mümkün müdür?

Evet, mümkündür. Böyle bir durumda söz konusu ödeme aracinin üzerinde banka adi ve logosunun görünür bir sekilde yer almasi gerekmektedir.

30) Arayüz saglayici, servis bankasinin hesap bilgisi saglama ve/veya ödeme emri baslatma hizmetlerini BaaS kapsaminda kendi müsterilerine sunabilir mi?

Bu konu kanimizca net degildir. Yönetmelikte, bir arayüz saglayicinin birden fazla servis bankasi ile çalisabilmesinin BDDK'nin iznine tabi oldugu belirtilmis, devamindaki cümlede de BDDK tarafindan bu kapsamda verilecek iznin, arayüz saglayicilarin hesap bilgisi saglama ve/veya ödeme emri baslatma hizmetleri ile ilgili faaliyet izni alma yükümlülükleri de dâhil olmak üzere, ilgili diger mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldirmayacagi düzenlenmistir.

Ilgili hüküm mevcut haliyle degerlendirildiginde, arayüz saglayicilarin birden fazla servis bankasi ile çalismak suretiyle farkli bankalarin hesaplarini konsolide ederek kullanmasinin yani bir nevi mevzuati dolanarak hesap bilgisi ve/veya ödeme emri baslatma hizmeti sunmasinin önüne geçilmek istendigi düsünülmektedir.

Bir arayüz saglayicinin bahsi geçen açik bankacilik hizmetlerini tek bir servis bankasi üzerinden sunmanin su an için önünde hukuken bir engel olmamasi gerektigini düsünmekteyiz, zira aksi düsünüldügünde, yani bir arayüz saglayicinin bunu yapabilmesi için 6493 sayili Kanun kapsaminda T.C. Merkez Bankasi'ndan lisans aldigi durumda arayüz saglayici aslinda -ilgili açik bankacilik hizmetleri bakimindan- arayüz saglayici degil dogrudan lisansli olarak bu hizmeti sunan bir kurulus olacaktir.

Ancak bu konunun hukuken belirsiz oldugunu dikkate alarak, her halükarda bu konuya iliskin BDDK'nin açiklama ve duyurularinin takip edilmesini önermekteyiz.

31) Arayüz saglayici, kendisine müsterinin talebi dogrultusunda aktarilan veriler üzerinden hangi eylemleri gerçeklestirebilir?

Arayüz saglayiciya müsterinin talebi dogrultusunda aktarilan sir niteligindeki verilerin asagida belirtilen durumlar haricinde arayüz saglayici tarafindan ya da arayüz saglayici adina arayüz saglayicinin hizmet aldigi servis bankasi disindaki taraflarca islenmemesi ve yalnizca bu durumlarin gerektirdigi ölçü ve süre ile sinirli olarak söz konusu verilerin islenmesi gerekmektedir.

Arayüz saglayici ile müsteri arasindaki sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan dogruya ilgili olmasi kaydiyla, islemenin gerekli olmasi,

Arayüz saglayicinin hukuki yükümlülügünü yerine getirebilmesi için islemenin zorunlu olmasi,

Arayüz saglayici için bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi için islemenin zorunlu olmasi.

32) Arayüz saglayicilar BDDK'nin denetimine tabi midir?

Evet. BaaS hizmeti esnasinda arayüz saglayici, bir destek hizmeti kurulusu olarak servis bankasina hizmet vermis olacagi için BDDK'nin denetimine tabidir.

33) Arayüz saglayicinin BaaS hizmeti sunarken kullandigi sistemler ve yedeklerini yurt içinde tutmasi zorunlu mudur?

Evet. Arayüz saglayicinin servis bankasina sundugu destek hizmetlerine iliskin faaliyetlerini yürütmede kullandigi sistemler ve bunlarin yedekleri birincil sistem olarak kabul edilir. Bilgi Sistemleri Yönetmeligi çerçevesinde birincil sistemlerin yurt içerisinde bulundurulmasi zorunludur. Bu nedenle arayüz saglayicilarin da bu sistemleri yurt içerisinde tutmasi gerekir. Yönetmelik ayrica arayüz saglayici ya da arayüz saglayici adina arayüz saglayicinin hizmet aldigi taraflarca sir niteligindeki verilerin islendigi sistem ve veri yedeklerinin yurt içinde bulundurulmasi gerektigini ayrica açik biçimde düzenlemistir.

34) Arayüz saglayici BaaS hizmeti sunarken isledigi sir niteligindeki verileri islemek için kendisine veya baskasina ait bulut bilisim hizmeti kullanabilir mi?

Belirli sartlar dahilinde evet. Yönetmelik, arayüz saglayicinin sir niteligindeki verileri islerken bulut bilisim hizmeti almasi halinde, söz konusu hizmetlerin ancak arayüz saglayicinin kendisine tahsis edilmis donanim ve yazilim kaynaklari üzerinden özel bulut hizmet modeliyle ya da sadece BDDK'nin gözetim ve denetimine tabi kuruluslara tahsis edilmis donanim ve yazilim kaynaklarinin fiziksel olarak paylasildigi ancak mantiksal olarak her kurulusa özgü ayri kaynagin atandigi ve BDDK'nin izin verdigi topluluk bulutu hizmet modeliyle dis hizmet alinmasi gerektigini düzenlemektedir.

35) Arayüz saglayicilarin pazarlama esnasinda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Yönetmelik, arayüz saglayicilarin müsteri nezdinde banka algisini yaratmalarini yasaklamaktadir. Bu çerçevede, arayüz saglayicilarin ticaret unvanlarinda, her türlü belge, ilân ve reklamlarinda veya kamuoyuna yaptiklari açiklamalarda banka ya da ödeme kurulusu ve elektronik para kurulusu gibi ödeme hizmeti saglayicisi adlarini kullanmalari yasaklanmistir.

Bununla beraber arayüz saglayicilarin banka veya banka disindaki ödeme hizmeti saglayicisi gibi faaliyet gösterdikleri, banka gibi mevduat ve katilim fonu topladiklari ya da ödeme hizmeti saglayicisi gibi fon topladiklari izlenimini uyandiracak söz ve deyimleri kullanmalari yasaktir.

Dolayisiyla arayüz saglayicilarin BaaS kapsaminda sunulan hizmetlerin pazarlamasini yaparken her daim bu hizmetlerin kendisi degil servis bankasi tarafindan verildiginin altini çizmesi gerekmektedir.

36) Servis bankalari, arayüz saglayicilarin tüm müsterilerine hizmet sunmak zorunda midir?

Hayir. Yönetmelik, müsteriye bankacilik hizmetleri sunulup sunulmamasina servis bankasinin karar verecegini düzenlemektedir.

37) Müsteriye BaaS kapsaminda sunulacak olan hizmetler kimin bilançosu üzerinden verilir?

Yönetmelik, kredi tahsis karari da dahil olmak üzere, müsteriye sunulacak bankacilik hizmetlerinin servis bankasinin bilançosu üzerinden gerçeklestirilecegini hüküm altina almaktadir.

38) Bir arayüz saglayicinin gerekli sartlari saglamasi halinde bankalar BaaS hizmeti sunmayi kabul etmek zorunda midir?

Hayir, bu konuda tüm takdir yetkisi bankanindir.

39) Arayüz saglayici, servis bankasinda aldigi veya servis bankasina verdigi hizmetleri üçüncü bir kisiye devredebilir mi?

Hayir, Yönetmelik açik sekilde arayüz saglayici tarafindan, servis bankasina saglanan hizmetler ile servis bankasindan alinan hizmetlerin devredilemeyecegini düzenlemektedir.

Genel Degerlendirme

Yönetmelik incelediginde BDDK'nin BaaS is modelini liberal ve öz bir yaklasim ile düzenledigini, çok fazla detaya girmedigini görüyoruz. Teknoloji-nötr bir yaklasim olmasi itibariyle bu durumun BaaS is modellerinin inovasyona açik olmasini saglayacagini söyleyebiliriz.

Bu anlamda BaaS is modeline iliskin belirli hususlarin, servis bankalari ve arayüz saglayicilarin BaaS is modeli için BDDK'ya izin almak istedigi asamada ilgili zamana iliskin teknoloji ve pazar kosullari dikkate alinarak belirlenecegini ve bu alanda uygulamalarin BaaS is modeli örnekleri arttikça önümüzdeki yillarda sekillenecegini söyleyebiliriz.

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