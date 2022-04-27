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Sermaye Hareketleri Genelgesi ("Genelge"), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.04.2022 tarih ve 1130224 sayılı yazısı ile değiştirilmiş ve Genelgenin yurt dışından alınacak kredilere ilişkin 19.maddesinin kapsamı genişletilmiştir.

Değişiklik uyarınca yurt dışından temin edilen döviz kredisinin, kredi sözleşmesinde belirlenen döviz cinsinden başka bir veya birkaç döviz cinsiyle ödenmesi ve kullanılması mümkün kılınmıştır. Kredi sözleşmesinde belirlenen döviz cinsi ile kredi borçlusuna ödenen para biriminin farklı olması halinde, yapılacak hesaplamalarda transfer tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılacaktır.

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