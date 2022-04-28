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İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik ile İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelikler”) 8 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ise elektronik satış uygulamasına yönelik maddelere değişiklik getirildi.

Yönetmelikler uyarınca belirlenen usul ve esaslar uyarınca satışlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

Açık artırma yoluyla satış işlemlerinde, taşınır ve taşınmazın açık artırma şartnamesi, elektronik satış ortamında açık artırma ilanı, gazete ilanı, artırma sonuç tutanağının basılı kâğıt olarak kullanılması zorunludur. Şartnamede, taşınır ya da taşınmaz malın temel bilgileri yer alacaktır.

Açık artırmaya katılabilmek için hacizli malın muhammen değerinin %10'unu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması gerekmektedir. Teminat, teminat mektubu ise mektup, artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine elden veya sistem altyapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilecektir.

Açık artırmada teklif verme süresi 7 gündür. Verilen teklifler arasındaki fark, satışı çıkarılan malın tayin edilen kıymetinin binde 1'inden ve 100 liradan az olamaz. En yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını iade alamayacaktır. Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika daha uzatılacaktır.

Satış talebi, teklif verme süresi başladıktan sonra geri alınamayacak, teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halinde ise satış durdurulacaktır.

Birinci ve ikinci artırma, icra müdürü tarafından ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın tayin edilen kıymetinin %50'si üzerinden başlatılacak ve şartların yerine gelmesi halinde, en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

En yüksek teklifi veren ihale alıcısının ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminat bedeli iade edilmeyecek ve satış masraflarına mahsup edilecektir. Bakiye bedel kalması durumunda ise, belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenecektir.

Açık artırma devam ederken kendisinden daha yüksek teklif verilen ihale katılımcısına, artırma sonuçlanmadan talep etmesi halinde nakit teminatı sistem üzerinden iade edilebilecektir. En yüksek teklif veren haricindeki katılımcılara da yatırdıkları nakit teminat, artırma sonuç tutanağının Elektronik Satış Portalı'nda ilan edilmesini müteakip UYAP üzerinden iade edilecektir. Teminat mektubunun geri alınması için ise icra dairesine müracaat edilmesi gereklidir.

Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih itibariyle açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalı'ndan kaldırılacaktır. İhale bedelinin ödenmemesi halinde ise ikinci artırma sonucuna kadar ilan erişime açık kalacaktır.

Açık artırma bittikten sonraki ilk iş gününde icra müdürünce artırmanın sonucu ile ilgili bir artırma sonuç tutanağı düzenlenecek ve bu tutanaktaki bilgiler aynı gün Elektronik Satış Portalı'nda ilan edilecektir. İhalenin hangi gün ve saatte tamamlandığı, şartlar yerine gelmişse en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği ve şartlar yerine gelmediği takdirde ihalenin hangi gerekçeyle yapılamadığı da tutanakta açıkça belirtilecektir.

İhale alıcısının ihalenin feshi için talepte bulunulsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini ilgili icra dairesi hesabına ödemek zorunda olup satılan mal ihalenin kesinleşmesinden evvel teslim edilmeyecektir.

Asgari ihale bedeline ulaşılamaması yahut en yüksek teklifin bedeli yatırmaması sebebiyle ihalenin iptali durumunda ikinci artırma ilk artırmadaki şartlar ile gerçekleşecektir.

Artırmada, alıcı çıkmazsa veya şartlar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep edebilecektir. Satış isteme süresi satış talebiyle birlikte duracak ve duran bu süre, ihalenin yapılamadığına veya iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır.

İlgili usul ve esaslar, Bakanlıkça resmî internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceği duyurulan il veya ilçelerde belirlenen tarih itibarıyla ilanı yapılacak artırmalar hakkında ve ülke genelinde ise yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yılın sonunda ilanı yapılacak artırmalar hakkında uygulanacaktır.

Yeni sistem ile uyumlu olarak, İcra ve iflas Kanunu Yönetmeliği'nde icra ve iflas işleri için kullanılması zorunlu basılı kağıtlara dair yeniden düzenlenme yapılmış ve bazı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Elektronik satış uygulamasına geçilmeyen il ve ilçelerde elektronik satış uygulamasına geçilinceye kadar yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanmaya devam edecektir.

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