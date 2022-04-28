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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“Merkez Bankası”) tarafından Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklik yapılarak yabancıların gayrimenkul alım işlemlerinde dövizle ödeme zorunluluğu getirildi.

Merkez Bankası, ayrıca yapılan ilgili değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin 13. maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı'nı yayımladı.

Bu kapsamda, 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Madde 13'te yapılan değişiklik ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere Türkiye'de satın aldıkları gayrimenkullerin satım bedellerini döviz cinsinden ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Ayrıca, tapu işlemleri öncesinde söz konusu döviz bedelinin işlem kuru üzerinden Merkez Bankası'na satılmak üzere bir bankaya satılması gerekmektedir. Satım bedeli ise ilgilisinin hesabına banka tarafından Türk lirası cinsinden yapılır.

İlgililere tapu işlemleri başvurusu sırasında satış bedeli olan dövizin bir bankaya satıldığını gösteren döviz alım belgesini tapu idaresine sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu genelge uyarınca bankalara yapılan döviz satışının yalnızca ilgili gayrimenkulün alıcısı, satıcısı, bunların vekilleri ya da temsilcileri tarafından yapılması mümkün kılınmıştır.

Ayrıca, döviz alım belgelerinin açıklama kısmına döviz bozdurulan kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası, alışı yapılan dövizin ABD doları karşılığı ve bu işlemin Genelge'nin 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirten bir ifadenin eklenmesi zorunlu kılınmıştır.

Bu bağlamda, Genelge'de yapılan değişikliğe ilişkin olarak yayımlanan Uygulama Talimatı'na getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Bankalarca Merkez Bankası'na satışı yapılacak döviz cinsleri ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini olarak düzenlenmiştir.

Merkez Bankası tarafından döviz alış sürecinin tamamlanmasından sonra döviz satışından herhangi bir nedenle vazgeçilemeyeceği ve ilgili işlemlerin iptal edilemeyeceği de açıkça belirtilmiştir.

TCMB'nin 2 Mayıs 2018 tarihinde yayımladığı Genelge'nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TCBM'nin 21 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı Uygulama Talimatı'nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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