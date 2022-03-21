ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilecek yatırımların sermaye piyasası yoluyla finansmanının teşvik edilmesine izin veren Yeşil Borçlanma Araçları, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası ve Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi ("Rehber") geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Rehber kapsamında uyulacak temel ilkeler ve hazırlanması gereken çerçeve belgesinin asgari unsurları da Rehber'de belirlendi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") yatırımların sermaye piyasası yoluyla finansmanının teşvik edilmesi için, Rehber kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının ihracında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirim uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.

Özetimizde Rehber'de öne çıkan bazı düzenlemeleri sizler için derledik.

Rehberin Kapsamı Belirlendi

Rehber kapsamında yeşil borçlanma araçları için belirtilen genel esaslar ve yükümlülükler sürdürülebilir borçlanma araçları ile yeşil kira sertifikası ve sürdürülebilir kira sertifikası için de geçerli olacak. Rehberde sayılan bazı sermaye piyasası araçları da belirtilen nitelikleri taşıması ve yükümlülüklerin ihraççılar tarafından yerine getirilmesi şartıyla, yeşil temalı sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilebilecek.

Yurtdışı ihraç başvurularında ise çerçeve belgesinin ihracın yapıldığı ve tabi olduğu yabancı yeşil borçlanma standartlarına uygun olarak hazırlanması ve yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. Ek olarak çerçeve belgesinin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşünün Kurul'a sunulması ve ihraç belgesi ile birlikte KAP'ta ve ihraççının internet sitesinde ilan edilmesi de gerekmekte. Ayrıca Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği'nin ("USPD") Yeşil Tahvil İlkeleri çerçevesinde gerçekleşecek yurt içi mavi borçlanma araçları ihracının da Rehber ile uyumlu olarak gerçekleştirilmesi gerekecek.

Rehberde ihraççılar için belirlenen yükümlülükler ise yeşil/sürdürülebilir kira sertifikası ihraçlarında varlık kiralama şirketi ve/veya fon kullanıcısı tarafından yerine getirilecek. Bunların sorumlu olduğu konular ihraççının, yeşil borçlanma aracının bu Rehber ile uyumlu olduğunu beyan eden ve yönetim kurulunca karara bağlanmış çerçeve belgesiyle belirlenerek Kurul'a başvuru yapılacak.

Yeşil Borçlanma Aracına İlişkin Genel Esasların Çerçevesi Çizildi

Rehber kapsamında yapılacak ihraçlarda, Kurul'dan ayrı bir ihraç tavanı alınması gerekmekte. İhraççılar, çerçeve belgesi ve çerçeve belgesinin Rehber ile uyumlu olduğuna dair ilişkin ikinci taraf görüşünü ilgili diğer bilgi ve belgelerle birlikte ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi veya izahname onay başvurusu sırasında Kurula iletecek. Çerçeve belgesi ve ikinci taraf görüşü, ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi veya izahname ile birlikte kamuya açıklanacak. Rehber kapsamına giren elverişli yeşil proje türleri ise sınırlı olmamakla birlikte Kurul kararında sayılmakta.

Rehber kapsamına girebilmek için yeşil borçlanma araçlarının sahip olması gereken unsurlar Rehber'de:

İhraçtan elde edilen fonun en kısa sürede yeşil projeler için kullanılması ve bunun için öngörülen süreye çerçeve belgesinde yer verilmesi gerekliliği,

Proje değerlendirme ve seçme sürecinin Rehber'de belirlenen unsurlarla birlikte yatırımcılara açıklanması,

İhraçtan elde edilen fonun münhasıran ilgili projeye tahsis edilerek yönetilmesi, ve

Rehber'de belirtildiği şekliyle ilgili raporlamaların yapılması olarak belirtilmekte.

Yeşil borçlanma aracı ihraçlarında:

İhraççı yapılabilecek ihraçların Rehber'e uygun olduğunu çerçeve belgesinde taahhüt edecek,

İhraçtan elde edilen fon çerçeve belgesinde belirtilen şekilde kullanılacak, ve

Çerçeve belgesinin Rehber ile uyumlu olduğuna dair ikinci taraf görüşü alınacak.

İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanımı, Yönetimi ve Dış Değerlendirme Usulleri Belirlendi

Yeşil borçlanma aracı tedavülde olduğu sürece, net fon bakiyesi, ilgili dönemde elverişli yeşil projelere tahsis edilerek yönetilecek. İhraççının fonu nasıl yönetmeyi planladığına ilişkin bilgiye çerçeve belgesinde yer vererek kamuya açıklaması ve aynı zamanda fonun kullanılacağı yeşil projelerin hayata geçirilmesi için öngörülen süreye çerçeve belgesinde yer vermesi gerekmekte. Yeşil borçlanma aracı ihracından elde edilen fon ise ihraç bazında ya da birden fazla yeşil borçlanma aracı için toplulaştırılarak portföy yaklaşımı şeklinde yönetilebilecek.

İhraççılar, ihraç tarihinden itibaren yılda bir defa ve her durumda ihraçtan elde edilen fonun tamamı kullanıldıktan sonra, fon kullanımına dair güncel bilgileri ve ayrıca varsa önemli gelişmeleri fon kullanımı raporu kapsamında, tahmin edilen ve/veya gerçekleşen çevresel etkileri ise etki raporu kapsamında kamuya açıklayacaklar. Bu raporlamalar, fon tutarının tamamı kullanılana kadar yapılacak. İhraçtan elde edilen fonun tamamı kullanıldıktan sonra hazırlanacak olan fon kullanım raporu ve fonun kullanımına ilişkin doğrulama görüşü, KAP'ta ve ihraççının internet sitesinde kamuya açıklanacak

Rehber'e göre ihraççıların alabileceği dış değerlendirme hizmeti türleri ise ikinci taraf görüşü, doğrulama, sertifikasyon, yeşil borçlanma aracı puanlama/derecelendirme olarak sayılmakta.

*Okuduğunuz özet kamuya açık bilgilerden hazırlanmış olup hukuki veya diğer türlü herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir. Konu hakkında daha detaylı bilgi veya hukuki tavsiye için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.