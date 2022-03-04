Yeni Gelismeler

9 Kasim 2021 tarihli Hukuk Bültenimiz'de degindigimiz üzere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun ("SPK"), sürdürülebilirlige katki saglayacak yatirimlarin finansmani için ihraç edilebilecek yesil ve sürdürülebilir borçlanma araçlari ve kira sertifikalarina ("Yesil Borçlanma Araçlari") iliskin esaslari düzenledigi "Yesil Borçlanma Araci ve Yesil Kira Sertifikasi Rehberi Taslagi" ("Taslak Rehber) 3 Kasim 2021 tarihinde kamuoyu görüsüne sunmustu.

Söz konusu Taslak Rehber'e kamuoyundan gelen görüsler neticesinde son sekli verilen "Yesil Borçlanma Araci, Sürdürülebilir Borçlanma Araci, Yesil Kira Sertifikasi, Sürdürülebilir Kira Sertifikasi Rehberi" ("Rehber), SPK'nin 24 Subat 2022 tarihli Ilke Karari ile kabul edilerek yayimlandi.

Rehber Ne Anlama Geliyor?

Rehber, yesil borçlanma araçlari ile sürdürülebilir borçlanma araçlarini tanimliyor.

Yesil borçlanma araçlari, ihracindan elde edilen fonun münhasiran elverisli yesil projelerin kismen ya da tamamen finansmani veya yeniden finansmaninda kullanilacak olan, borsada islem gören veya görmeyen, her türlü borçlanma aracini kapsiyor.

Sürdürülebilir borçlanma araçlari ise ihracindan elde edilecek fonun münhasiran çevresel ve toplumsal olumlu etkileri birlikte içeren projelerin kismen ya da tamamen finansmani veya yeniden finansmaninda kullanilacak olan borsada islem gören veya görmeyen her türlü borçlanma aracini kapsiyor.

Rehber sürdürülebilir borçlanma araçlari ve yesil borçlanma araçlarinin ayni esaslara tâbi olacagini belirtiyor.

Rehber, borçlanma araçlarinin rehber kapsamina girmesi için saglanmasi gereken kosullari belirliyor:

Ihraççinin, çerçeve belgede ihracin Rehber'de belirtilen esaslara uygun gerçeklestirilecegini taahhüt etmesi.

Ihraçtan elde edilen fonlarin, çerçeve belgede belirtilen sekilde yesil projelerin finansmani veya yeniden finansmaninda kullanilacak olmasi.

Ihraççinin, ihracin Rehber ile uyumlu oldugunu dis degerlendirme hizmeti veren bir kurulus tarafindan verilen ikinci taraf görüsüyle onaylatmasi.

Çerçeve Belge

Ihraççinin yönetim kurulu, ihraç edilecek borçlanma aracinin Rehber ile uyumlu oldugu, ihraçtan elde edilecek fonlarin kullanim yerleri ve bu araçlarla ilgili süreçleri, çerçeve belge adi verilen belgeler ile karara baglayacak.

Çerçeve belge ayrica ihraççinin sürdürülebilirlik stratejileri ve politikalarinin; projelerin seçiminde basvurulan siniflandirmalarin ve ilgili sertifikalarin kamuya açiklanmasi için kullanilacak.

Rehber'in ekleri, ilgili çerçeve belge için kullanilabilecek örnek sablonu da içeriyor.

Temel Bilesenler

Fonlarin Kullanimi

Borçlanma araci ihracindan elde edilen fonlarin, yesil veya sürdürülebilir projeler için kullanilmasi ve mümkünse yesil veya sürdürülebilir projelerin çevresel faydalarinin ölçülebilir sekilde çerçeve belgede kamuya sunulmasi gerekecek.

Proje Degerlendirme ve Seçme Süreci

Ihraççilar; çerçeve belgesinde ihraca konu projenin hangi elverisli proje türü kapsamina girdiginin nasil belirlendigine, elverisli projelere yapilan katkiyi gösteren niteliksel ve niceliksel etki ölçütlerine ve bu projelere iliskin muhtemel çevresel ve sosyal riskleri tespit etmek ve yönetmek için olusturulan sürece dair bilgileri yatirimcilara açiklayacak. Fonlarin Yönetimi

Borçlanma araci ihracindan elde edilen net fonun ayri ve özel muhasebe hesaplari açilarak ve her türlü kaydin güvenli takibi saglanarak yönetilmesi gerekecek.

Borçlanma araci tedavülde oldugu sürece bu fonlar, ilgili dönemde gerçeklestirilen elverisli projeler için kullanilacak ve henüz kullanilmamis fonlarin planlanan kullanim yerleri, ihraççilar tarafindan çerçeve belgede kamuya açiklanacak.

4. Kamuyu Aydinlatma

Rehber'e göre, çerçeve belge, bahse konu belgenin Rehber'in bilesenleriyle uyumlu olduguna iliskin ikinci taraf görüsü, ihraç tavanina iliskin ihraç belgesi veya izahname, fon kullanimina dair güncel bilgiler ve önemli gelismeleri içeren fon kullanimi raporu ve etki raporu SPK'nin özel durumlarin kamuya açiklanmasina iliskin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açiklanacak; ihraççinin Kamuyu Aydinlatma Platformu ("KAP") üyesi olmasi durumundaysa bu raporlar ilaveten KAP'ta ve ihraççinin internet sitesinde kamuya duyurulacak.

Bu açiklamalarda projelerin tahmini veya gerçeklesen etkilerinin açiklanmasi ve bunun için niteliksel ve niceliksel performans ölçütlerinin kullanilmasi önem tasiyacak. Ihraççilar etki raporlamalarinda uluslararasi standartlarin önerdigi sablonlardan yararlanabilecek. Rehber, bahse konu etki raporunun bir dis degerlendirme kurulusu tarafindan incelenmesi ve degerlendirilmesini ise ayrica tavsiye ediyor.

Uluslararasi Standartlar

Taslak Rehber, yesil tahvil alaninda uluslararasi standartlardan biri olan Uluslararasi Sermaye Piyasalari Dernegi'nin (International Capital Markets Association) Yesil Tahvil Ilkeleri'ni (Green Bond Principles) esas almaktaydi. Rehber, ayrica Birlesmis Milletler Sürdürülebilir Kalkinma Amaçlari ve Paris Iklim Anlasmasi hedeflerine de atifta bulunarak uyumlu olmayi hedefledigi uluslararasi standartlari artiriyor.

Dis Degerlendirme

Rehber, dis degerlendirme hizmeti veren kuruluslarin dogruluk ve dürüstlük, nesnellik, mesleki yetkinlik ve özen ve gizlilik gibi etik ve mesleki ilkelere uymasini bekliyor. Buna ek olarak Rehber, yesil borçlanma araçlarinin ihracinda sunulan güvence hizmetlerine iliskin mesleki standart ve endüstri kodlarini siralayarak bu kodlara uyum saglanmasini talep ediyor.

Rehber, dis degerlendirme kapsaminda hazirlanacak raporlarin içermesi gereken asgari bilginin ne oldugunu düzenleyerek dis degerlendirme hizmetlerinin standartlarini da belirliyor.

Ihraç Süreci

Rehber kapsaminda yapilacak yurt içi ve yurt disi ihraçlar için SPK'dan ayri bir ihraç tavani alinmasi gerekiyor.

Yurt disi ihraçlarinda ihraççi, ayni çerçeve belge ve buna iliskin ikinci taraf görüsünü, ayni çevresel amaçlara dayali projelerin finansmaninda kullanilmasi sartiyla farkli ihraç tavani basvurularinda kullanabilecek.

Sonuç

SPK, Rehber ile öncüsü oldugu sürdürülebilirlik adimlarina bir yenisini ekliyor ve yesil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarini tanimlayarak ülkemizdeki ihraçlari uluslararasi standartlarla uyumlu ve esdeger hale getirmeyi amaçliyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.