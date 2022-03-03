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SPK Sermaye Piyasasi Araçlarinin Teminatli Ihracini Düzenleyen Teblig Yayimladi

Ocak ayinin sonunda, SPK teminatli sermaye piyasasi ihraci ve buna iliskin kavramlar ile birlikte teminat yöneticisi ve yöneticinin sorumluluklarini düzenleyen "Sermaye Piyasasi Araçlarinin Teminatli Ihracina Iliskin Usul Ve Esaslar Hakkinda Teblig"i yayimladi. Bu tebligdeki düzenlemeler ile:

SPK tarafindan belirlenen sermaye piyasasi araçlarinin tebligde siralanan varliklar ile teminat altina alinabilmesi saglandi.

Teminata konu varliklarin çerçevesi çizilerek bu varliklarin hacze, rehine, ihtiyati haciz veya tedbire konu edilmeleri yasaklandi.

Teminat Yönetim Sözlesmesi'nin sartlari belirlendi.

Sermaye piyasasi mevzuati uyarinca genel saklama yetkisine sahip yatirim kuruluslarindan SPK tarafindan onaylanarak ilan edilenlerin Teminat Yöneticisi sifati ile tanimlanmasi, görev ve yetkileri düzenlendi.

Ilgili teblige iliskin detaylari içeren yazimiza buradan ulasabilirsiniz.

Uzaktan Kimlik Tespiti ve Elektronik Sözlesme Iliskisinin Kurulmasi Mümkün Hale Geldi

SPK tarafindan düzenlenen "Araci Kurumlar ve Portföy Yönetim Sirketleri Tarafindan Kullanilacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözlesme Iliskisinin Kurulmasina Iliskin Teblig" ve "Yatirim Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere Iliskin Belge ve Kayit Düzeni Hakkinda Teblig'de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig" ile:

Araci kurumlar ve portföy yönetim sirketleri ile müsterileri arasindaki iliskilerin uzaktan iletisim araçlari kullanilarak yapilabilmesi imkani getirildi.

Elektronik ortamda müsterilere sunulan yatirim hizmet ve faaliyetleri için kimlik dogrulama mekanizmasinin uygulanmasi sarti getirildi.

Araci kurum veya portföy yönetim sirketine, uzaktan kimlik tespiti sirasinda kisinin yanlis tespit riskini en aza indirecek sekilde çözümlerin kullanilmasini saglama sorumlulugu düzenlendi.

Müsteri ile yapilacak görüsmenin görüntülü olmasi halinde görüsme öncesi basvuru formu alinmasi gerekliligi getirildi.

Elektronik ortamda kimlik tespitinin tamamlanmasi, sözlesmenin kurulmasi ve sistem güvenliginin saglanmasi için uyulmasi gereken sartlar belirlendi.

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde temin edilen belgeler ve ses kayitlari dahil olmak üzere elektronik kayitlari saklama süresi 10 yil olarak tayin edildi.

Yatirim kuruluslarinin müsterilerin adreslerine ulastiracaklari hesap ekstresine iliskin gönderim süresi yedi is gününden bes is gününe indirildi.

Ilgili tebliglere iliskin detaylari içeren yazimiza buradan ulasabilirsiniz.

SPK Halka Arzlara Iliskin Satis Dönemi Süresini Uzatarak Esneklik Sagladi

SPK, Ocak - Subat 2022 dönemi içerisinde gerçeklesecek ilk halka arz islemleri için satis dönemi süresini uzattigini duyurdu. Bu karar ile:

Son üç yillik ya da içinde bulunulan yildan önceki üç yillik finansal tablolar ile dokuz aylik ara dönem finansal tablolarin kullanilarak yapilabilecegi öngörülen 1 Ocak - 15 Subat tarihli satis dönemi uzatilarak 1 Ocak - 28 Subat olarak belirlendi.

SPK Sermaye Piyasasi Yoluyla Çevresel Sürdürülebilirlige Katki Saglayacak Yatirimlarin Tesvik Edilmesine Izin Taniyan Rehber Yayimlandi

Subat ayinin sonunda, SPK çevresel sürdürülebilirlige katki saglayabilecek yatirimlarin sermaye piyasasi yoluyla finansmaninin tesvik edilmesine izin veren "Yesil Borçlanma Araçlari, Sürdürülebilir Borçlanma Araci, Yesil Kira Sertifikasi ve Sürdürülebilir Kira Sertifikasi Rehberi"ni yayimladi. Ilgili rehber kapsaminda:

Yesil borçlanma araçlari için belirtilen genel esaslar ve yükümlülüklerin, sürdürülebilir borçlanma araçlari ile yesil kira sertifikasi ve sürdürülebilir kira sertifikasi için de geçerli olacagi belirtildi.

Sayilan bazi sermaye piyasasi araçlari, rehberde belirtilen nitelikleri tasimasi ve yükümlülüklerin ihraççilar tarafindan yerine getirilmesi sartiyla yesil temali sermaye piyasasi araci olarak nitelendirilebilecek.

Ihraççilar için belirlenen yükümlülükler, yesil/sürdürülebilir kira sertifikasi ihraçlarinda varlik kiralama sirketi ve/veya fon kullanicisi tarafindan yerine getirilecek.

Yapilacak ihraçlarda, SPK'dan ayri bir ihraç tavani alinmasi sarti getirildi.

Degerlendirilecek yesil borçlanma araçlarinin sahip olmasi gereken unsurlar ile elverisli yesil proje türleri, sinirli olmamakla birlikte, belirtildi.

Ihraçtan elde edilen fonun kullanimi, yönetimi ve dis degerlendirme usulleri belirlendi.

Ilgili rehbere iliskin detaylari içeren yazimiza buradan ulasabilirsiniz.

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