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01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği'nin ''Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası'' başlıklı 33. maddesinin 1. Fıkrasında; asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı, fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşlarında üç milyon Türk Lirası, diğer ödeme kuruluşlarında beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşlarında on üç milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Fıkranın devamında ise bu fıkra kapsamında belirlenmiş olan asgari özkaynak yükümlülüğü tutarlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirileceği belirtilmiştir.

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ uyarınca asgari özkaynak yükümlülüğü;

Fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşlarında üç milyon Türk Lirasından beş milyon beş yüz bin Türk Lirasına,

Diğer ödeme kuruluşlarında beş milyon Türk Lirasından dokuz milyon Türk Lirasına,

Elektronik para kuruluşlarında on üç milyon Türk Lirasından yirmi beş milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ödeme ve elektronik para kuruluşları için belirlemiş olduğu güncel asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

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