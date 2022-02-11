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26 Ocak 2022 tarihli ve 31731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesine dayanılarak hazırlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ; sermaye piyasası araçlarının ihracında verilecek teminatlara, teminat yönetim sözleşmesine ve teminat yöneticisine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TEMİNATLI İHRACI VE TEMİNATA KONU VARLIKLAR

Sermaye Piyasası Kurulu, ihraççı veya ihracın niteliklerini inceleyerek teminatın zorunlu tutulup tutulmayacağına ilişkin karar verecek. Bu bakımdan ihraç edilecek sermaye piyasası aracının teminat altına alınmasını zorunlu kılınabilecek.

İhraççılar, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarını, bu araçlardan doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini temin etme şartı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alabilecek. Bu kapsamda teminata konu varlıkların mülkiyeti, teminat yöneticisine devredilebilecek veya bu varlıklar üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak (rehin, ipotek vb.) tesis edilebilecek. Bu işlemler yapılmadan teminatlı sermaye piyasası aracının satışına başlanamayacak.

Sermaye piyasası araçlarını teminatlandırmak için kullanılabilecek varlıklar söyledir: (i) nakit (Türk Lirası/konvertibl döviz) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi tahviller, devlet iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları (ii) bankalar tarafından ihraç edilmiş özkaynak hesaplamasına dâhil edilecek niteliktekiler hariç borçlanma araçları (iii) yatırım fonu katılma payları (iv) bankaların ve finansman şirketlerinin, tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan alacakları (v) finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar (vi) bankaların, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları vii) türev araçlardan kaynaklanan haklar, (viii) Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören paylar (ix) borsada işlem gören standart kıymetli madenler ve (x) sigortalanması şartıyla, taşınmaz mallar.

nakit (Türk Lirası/konvertibl döviz) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi tahviller, devlet iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları bankalar tarafından ihraç edilmiş özkaynak hesaplamasına dâhil edilecek niteliktekiler hariç borçlanma araçları yatırım fonu katılma payları bankaların ve finansman şirketlerinin, tüketici kredileri ile ticari kredilerinden kaynaklanan alacakları finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar bankaların, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış ticari kredi ve alacakları vii) türev araçlardan kaynaklanan haklar, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören paylar borsada işlem gören standart kıymetli madenler ve sigortalanması şartıyla, taşınmaz mallar. Tebliğ ile kural olarak, teminata konu varlıklar için yeniden değerleme zorunluluğu öngörülmüyor. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu, ihraççı ile teminata konu varlıkların niteliğini, likiditesini ve benzeri özelliklerini dikkate alarak ihraççılardan teminata konu varlıkların çeşitlendirilmesini ve/veya değiştirilmesini talep etmeye, söz konusu varlıkların hangi oranda teminat olarak kabul edilebileceğini belirlemeye ve/veya teminata konu varlıkların düzenli olarak ve/veya arızi olarak yeniden değerlenmesini talep etmeye yetkili olacak.

Teminata konu varlıkların teminat yöneticisine devri anında, varlıkların üzerinde devri veya sınırlı ayni hak tesisini kısıtlayıcı yükümlülüklerin bulunmaması gerekiyor.

TEMİNAT YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

İhraççı ve teminat yöneticisi arasında yazılı şekilde akdedilen teminat yönetim sözleşmesinde, teminattan alacağın karşılanmasının söz konusu olacağı diğer durumlar kararlaştırılabilecek ve bu durumlar temerrütle aynı sonucu doğuracak.

Teminat yönetim sözleşmesi, (i) sermaye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi (ii) teminat varlıklarının paraya çevrilerek ödeme işlemlerinin tamamlanması (iii) teminat yöneticisinin yükümlülüklerine uymaması (iv) teminat yöneticisinin faaliyet izninin iptali, faaliyetlerinin sürekli veya geçici olarak durdurulması, genel saklama yetkisinin iptal edilmesi (v) teminat yöneticisinin bağımsızlığını zedeleyen veya Kurulca bağımsızlığı zedeleyen haller arasında değerlendirilen durumların meydana gelmesinden itibaren otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde sona erecek.

TEMİNAT YÖNETİCİSİ

Teminat yöneticisi; teminata konu varlıkların mülkiyetinin devri, bu varlıklar üzerinde sınırlı ayni hak kurulması veya bu hususta gerekli olacak işlemlerde resmi ve özel kurumlarda kendi adına ve yatırımcılar hesabına işlem yapmaya yetki olacak.

Teminat yöneticisi; temerrüt ve temerrütle aynı sonucu doğuran diğer hallerin meydana gelmesi durumunda, bir ön koşula tabi olmadan, teminat konusu varlıkların, ihraççının ödeme yükümlülüklerini karşılayacak tutardaki kısmını paraya çevirip yatırımcılara ödeme yapabilecek. Elde edilen tutarın yatırımcıların tamamının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde ise, yatırımcılara oransal olarak ödeme yapacak.

Tebliğ'in teminat yöneticisinin bağımsızlığına ilişkin hükmü kapsamında teminat yöneticisi ile ihraççı ilişkili taraf olamayacak.

Tebliğ ile teminatların durumuna ilişkin yatırımcıların bilgilendirilmesi adına teminat yöneticisine belirtilen durumlarda kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de getirildi. Bu kapsamda teminat yöneticisi, (i) teminat sözleşmesinde değişiklik yapılması (ii) bağımsızlığın etkilenmesi, (iii) teminata konu varlıkların değerinde %25 veya daha fazla bir azalma olması, (iv) ihraççının temerrüdü veya temerrüde bağlanan sonuçların ya da ödeme dışı yükümlülüklerini ihlal etmesi (v) alacakların teminattan karşılanması (vi) Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli göreceği diğer halleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklaması zorunlu olacak.

teminat sözleşmesinde değişiklik yapılması bağımsızlığın etkilenmesi, teminata konu varlıkların değerinde %25 veya daha fazla bir azalma olması, ihraççının temerrüdü veya temerrüde bağlanan sonuçların ya da ödeme dışı yükümlülüklerini ihlal etmesi alacakların teminattan karşılanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerekli göreceği diğer halleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklaması zorunlu olacak. Teminat yöneticisi tarafından teminata konu varlıklara ilişkin özel bir teminat defteri tutulacak.

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