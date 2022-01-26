18.01.2022 tarihinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin resmi web sitesinde ilan edilen ilke kararı kapsamında;

Ödeme ve Elektronik para kuruluşlarının nezdinde açılan hesaplar dahilinde, bu kuruluşların temsilcileri dışındaki kişilerce yapılacak fatura ödeme işlemlerinin ticari amaçla gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kuruluşların kullanımına izin verilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında gerçekleştirilen fatura ödeme işlemlerinin 6493 Sayılı Kanun'a aykırı olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinde kullanılacak yöntem konusunda ise aşağıda belirtildiği gibi sayısal sınırlar üzerinden bir belirleme yapılmıştır.

Kuruluş nezdindeki hesaplar, kartlar ya da herhangi başka bir ürün kullanılarak (birden fazla hesap, kart ya da ürün olması durumunda bunların tümü için), yapılan fatura ödemelerinin aylık toplamının:

Gerçek kişiler için 20 adedi,

Tüzel kişiler için 70 adedi

geçmesi halinde bahse konu fatura ödemelerinin Kanunun 28 inci maddesi kapsamında "izinsiz faaliyet" olarak nitelenen faaliyetlere girip girmediği konusunda inceleme yapılması gerektiği, bunun sonucunda, faaliyetlerin ticari amaçla kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli önlemlerin alınarak bu tür işlemlerin engellenmesi gerektiğine;

Bu konuda Kuruluşların, temsilcileri üzerinden ticari amaçlı toplu fatura ödenmesinin engellenmesine yönelik gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmesine ve gerekli tedbirleri almasının gerektiğine;

Otomatik ödeme kapsamındakiler hariç olmak üzere, bir gerçek kişi veya bir tüzel kişinin Kuruluşların sistemleri üzerinden bir ayda gerçekleştirebileceği fatura sorgulama sayısının, bireysel ve tüzel kişiler için yukarıda belirtilen üst sınırların bir buçuk katını aşması durumunda, yani:

Gerçek kişiler için 30 adedi,

Tüzel kişiler için 105 adedi

aşması halinde, söz konusu işlemlerin incelemeye alınması gerektiği, bunun sonucunda, faaliyetlerin üçüncü kişiler adına ticari amaçla kullandırıldığının tespit edilmesi halinde, gerekli önlemler alınıp bu tür işlemlerin engellenmesi gerektiğine;

Otomatik ödeme kapsamındakiler hariç olmak üzere, Kuruluşların temsilcilerinin ilgili Kuruluş sistemi üzerinden bir ayda gerçekleştirebileceği fatura sorgulama sayısının, ilgili temsilcinin ilgili Kuruluşun sistemi üzerinden aylık gerçekleştirdiği fatura tahsilatı sayısının 1,5 katını geçmesi halinde söz konusu temsilcinin faaliyetlerinin incelemeye alınacağına;