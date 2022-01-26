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Yeni Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“) Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'in 33. maddesi kapsamında öngörülen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarlarını güncelledi. Güncel tutarlar 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Nisan 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.

Değişiklik Ne Getiriyor?

TCMB asgari özkaynak yükümlülüğü tutarlarını aşağıdaki şekilde güncelledi:



İlgili Kurum Eski Asgari Özkaynak Yükümlülüğü Tutarı Yeni Asgari Özkaynak Yükümlülüğü Tutarı Münhasıran fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşları 3.000.000 TL 5.500.000 TL Diğer ödeme kuruluşları 5.000.000 TL 9.000.000 TL E-para kuruluşları 13.000.000 TL 25.000.000 TL

Sonuç

TCMB, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurarak ödeme ve e-para kuruluşları için asgari özkaynak yükümlülüğü tutarlarını 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere artırdı.

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