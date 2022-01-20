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Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 20'nci maddesi uyarınca vatandaşlık kazanmak isteyen yabancılara çeşitli yatırım seçenekleri sunulmuştur.

Değişiklik öncesindeki Yönetmeliğin 20'inci maddesinin;

a bendi uyarınca, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı, b bendi uyarınca, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazın üç yıl boyunca satılmaması şartıyla satın alınması, ç bendi uyarınca, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatın üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırılması, d bendi uyarınca, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarının üç yıl tutmak şartıyla satın alınması, e bendi uyarınca, en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payının en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alınması, hallerinde yabancı kimselerin Türk vatandaşlığı kazanmasına olanak tanınmaktaydı.

06.01.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yapılan değişiklik sonucunda,

Yönetmelik metninde yer alan tüm "ya da karşılığı Türk Lirası" ibareleri kaldırılmıştır. Bundan sonra Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların, Yönetmeliğin 20'nci maddesinde yer alan yatırım miktarlarını ya Amerikan Doları cinsinden ya da buna karşılık gelecek döviz cinsinden yapmaları gerekmektedir. Türk Lirası cinsinden yapılan yatırımlar artık yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırmayacaktır. Yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenecektir.

06.01.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile Yönetmeliğin 20'nci maddesine eklenen ek fıkra uyarınca, (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları, işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucunda; 20.maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.

Yine Yönetmeliğin 20'nci maddesine getirilen ek fıkra ile ilgili vatandaşlık süreçlerinin takibini yapma amacıyla ilgili Bakanlıklarca bir komisyon kurulabileceği öngörülmüştür. Yukarıda sayılı vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecektir.

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