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"Sir Niteligindeki Bilgilerin Paylasilmasi Hakkinda Yönetmelik" ("Yönetmelik") 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmis ve Yönetmelik'in yürürlüge giris tarihi 1 Ocak 2022 olarak belirlenmisti. 24 Aralik 2021 tarih ve 31699 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Sir Niteligindeki Bilgilerin Paylasilmasi Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik" uyarinca, Yönetmelik'in yürürlüge giris tarihi 1 Temmuz 2022 olarak degistirildi.

Yönetmelik bankalarin sir saklama yükümlülügü ve bu yükümlülügün istisnalarini düzenliyor ve 5411 sayili Bankacilik Kanunu uyarinca sir niteligindeki bilgilerin paylasim ve aktarimlarina iliskin genel esaslari belirliyor. Yönetmelik'e iliskin detayli açiklamalarimiza 7 Haziran 2021 tarihli Hukuk Bültenimiz vasitasiyla ulasabilirsiniz.

Sonuç

Yönetmelik uyarinca bankalarin isledikleri banka sirri, müsteri sirri ve üçüncü sahis bilgileri hususunda envanter çalismasi yapip, üçüncü sahislarla paylastiklari bilginin tipine göre gereken yükümlülükleri yerine getirdiklerinden emin olmalari gerekiyor. Veri tipine ve verinin kime hangi temelde aktarildigina göre farkli yükümlülükler getirildigi düsünüldügünde, bu çalisma ciddi vakit ve efor gerektiriyor. Bu açidan yürürlük tarihinin ötelenmesi, bankalara bu çalismayi tamamlamalari bakimindan kolaylik saglamis oldu.

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