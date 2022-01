ARTICLE

irketler Banka'ya yapacaklari bir basvuru ile tek bir alanda faaliyet izni alabilecekleri gibi, Yönetmeligin 4. maddesinde sayilan alanlarin her biri için de birlikte basvuru yapabilirler. Bu noktada basvuru ve lisans ücreti alinmasina yönelik diger bir husus da sirketin faaliyet izni alacagi alanlarin her biri için ayri ayri mi yatirilmasi gerektigi yoksa her bir basvuru bakimindan mi bunlarin aranacagidir. Bu konuda Yönetmeligin 11/21 hükmünde her bir basvuru için münhasiran degerlendirilecek hususlarin, faaliyet izni alinmasindan sonra bunun kullanilmaya baslanmamasi veya kullanimina alti aydan uzun süre ara verilmesi hallerinin oldugu belirtilmistir. Bu hükmün zit anlamindan çikan husus diger hallerin her bir faaliyet alani bakimindan ayri ayri degerlendirilmeyecegidir. O halde bir basvuru kapsaminda birden çok faaliyet alani için basvurulan bir faaliyet izni basvurusunda alinacak basvuru ve lisans ücretinin de tek olmasi gerekir.

