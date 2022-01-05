Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Ihraci ile Ödeme Kuruluslari ve Elektronik Para Kuruluslari Hakkinda Yönetmelik (Mülga Yönetmelik), 1 Aralik 2021 tarihinde Resmi Gazete'de ayni isimle yayimlanan yeni Yönetmelik ile degistirilmistir. Bu bilgi notu, Yeni Yönetmelik ile Kuruluslarin faaliyet izni almalari konusunda meydana gelen degisikliklerin karsilastirmali olarak degerlendirilmesi amaciyla hazirlanmistir.

6493 sayili kanun kapsaminda, ödeme hizmeti saglayicilarinin ve elektronik para ihraç edecek kuruluslarin hizmet verebilmesi için faaliyet izni almasi gerekmektedir. Faaliyet izni basvurusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinca ("Banka") degerlendirilecektir. Basvuru sonucu olumlu ise bu husus Resmi Gazete'de ilan edilir.

1. Iki asamali degerlendirme

Faaliyet iznine iliskin düzenleme Mülga Yönetmeligin 8. maddesinde tek asamali bir degerlendirme olarak düzenlenmisken, Yeni Yönetmelik bu degerlendirmeyi iki asamali olarak düzenlemistir. Bu kuruluslarin faaliyet izni basvurulari öncelikle istihbari inceleme asamasinda degerlendirilir. Bu degerlendirme sonrasinda nihai onay asamasina geçilir ve faaliyet izni bu asamada nihai onayin verilmesi ile gerçeklesir ve bu Resmi Gazete'de yayimlanmasi ile yürürlüge girer.

2. Bildirim Dilekçesi

Bir kurulusun faaliyet izni alabilmesi için, sirketin unvaninin ödeme kurulusu ya da elektronik para kurulusu oldugunu gösterir ibareleri içermesi zorunludur. Her ne kadar Yeni Yönetmelik faaliyet izni basvurularinin iki asamali oldugunu belirtmis olsa da bu iki asamaya geçmeden önce sirketin unvaninin bu ibareleri içerir sekilde degistirilmesi gerekmektedir. Bu ibareleri içeren ticaret unvaninin tescilinden önce Banka'ya bildirim dilekçesi ve Yönetmeligin ekinde bulunan ilgili formlarin iletilerek Banka nezdinde basvuru süreci baslatilacaktir.

3. Ticaret Unvanini Terkin Ettirebilme

Yeni düzenlemeye göre bir sirketin ticaret unvaninda ödeme kurulusu ya da elektronik para kurulusu oldugunu gösterir ibarelerin yer almasi Banka'nin iznine baglanmistir. Bir kurulusun unvaninin ticaret siciline bu ibarelerle tescilinden sonra faaliyet izni almak için basvurmamasi halinde bu unvaninin sicilden terkini için Banka gerekli islemleri yürütmeye yetkilidir. Halihazirda ticaret unvaninda bu ibareler bulunan bir sirketin faaliyet izni basvurusunu yapmasi için gereken süre Yönetmelikte belirtilmemistir. Yine de ticaret unvaninda bu tür ibareler bulunan sirketlerin bu ibarelerin Banka tarafindan terkin ettirilme ihtimalini bilerek ve göz önüne alarak hizlica hareket etmesi gerekmektedir.

4. Basvuru Ücreti

Banka tarafindan bu asamada Yönetmelik 11/1'de bahsi geçen islem ve yükümlülükler yerine getirilerek hazirlanacak Bildirim Dilekçesi Banka'ya sunulurken ayrica 500.000TL basvuru ücreti de tahsil edilecektir. Yönetmelik 11/1 kapsaminda yapilan basvuruyu takiben Banka tarafindan basvurunun yapildigina iliskin bir belge düzenlenerek basvuru sahibine verilecektir. Bu belgenin basvuru sahibine tebliginden sonraki alti ay içerisinde istihbari inceleme asamasina iliskin Banka'ya basvuru yapilmasi gerekmektedir.

5. Ticaret Unvaninda Gerekli Ibareler Olan Sirketler

Bu noktada ticaret unvani halihazirda ödeme kurulusu ya da elektronik para kurulusu olundugunu gösterir ibareleri içerir sekilde ticaret sicilinde tescil edilmis sirketlerin durumu incelenmelidir. Yönetmeligin 11/1 hükmünde ticaret unvaninin tescil edilmesinden önce Banka'ya bildirim yapilacagi düzenlendiginden bu hükmün unvanin tescili için mi yoksa basvuru sürecini baslatan bir hüküm olarak mi yorumlanmasi gerektigi sorusu uygulamada basvuru asamasinda olan pek çok sirketin ögrenmek istedigi bir husus olup bu konudaki görüsümüz Sirketin unvani bu hükme uygun olsa bile ilk önce Ek 11 A Bildirim Dilekçesi, Ek 11 B Basvuru Formu ve Ek 11 C ve Ek 11 D 'de bahsi geçen Bildirim Formlarina eklemesi gereken basvuru ücretinin de yatirilmasi ile basvuru sürecinin baslayacagi yönündedir. Zira Yönetmelik 11/4 'de düzenlenen Istihbari Inceleme Asamasi içerik itibariyle bir basvuru olmaktan ziyade inceleme ve degerlendirme asamasi oldugundan ve Istihbari Inceleme Asamasinda sunulmasi gereken belgelerin sayildigi Ek 15 incelendiginde Yönetmelik md. 11/1 kapsaminda sunulmasi gereken dilekçenin olup olmadiginin da kontrolü yapilacagindan bu kapsamda görüsümüz Banka tarafindan düzenlenen belgenin Istihbari Inceleme Asamasina geçilirken eklenmesi gerektiginden, basvuru ücretinin yatirilmasi gerektigi yönündedir.

6. Bir Basvuru Ile Birden Çok Faaliyet Alani Için Faaliyet Izni S

irketler Banka'ya yapacaklari bir basvuru ile tek bir alanda faaliyet izni alabilecekleri gibi, Yönetmeligin 4. maddesinde sayilan alanlarin her biri için de birlikte basvuru yapabilirler. Bu noktada basvuru ve lisans ücreti alinmasina yönelik diger bir husus da sirketin faaliyet izni alacagi alanlarin her biri için ayri ayri mi yatirilmasi gerektigi yoksa her bir basvuru bakimindan mi bunlarin aranacagidir. Bu konuda Yönetmeligin 11/21 hükmünde her bir basvuru için münhasiran degerlendirilecek hususlarin, faaliyet izni alinmasindan sonra bunun kullanilmaya baslanmamasi veya kullanimina alti aydan uzun süre ara verilmesi hallerinin oldugu belirtilmistir. Bu hükmün zit anlamindan çikan husus diger hallerin her bir faaliyet alani bakimindan ayri ayri degerlendirilmeyecegidir. O halde bir basvuru kapsaminda birden çok faaliyet alani için basvurulan bir faaliyet izni basvurusunda alinacak basvuru ve lisans ücretinin de tek olmasi gerekir.

7. Fiziki Inceleme

Yeni Yönetmelikle gelen farkliliklardan birisi de nihai onay asamasinda, evrak üzerinden yapilan incelemeden sonra bir de Banka tarafindan kurulus nezdinde, sirketin yönetim yapisinin, personelinin, kullanilan ofisin fiziki kosullarinin, teknik donaniminin ve belge ve kayit düzeni bakimindan inceleme yapilacak olmasidir. Bu kapsamda faaliyet izni verilmesi sadece Yönetmelik md. 11/10 (ç) hükmü kapsaminda ofisin fotograflarini içerir detayli rapor ve diger evrak üzerinden yapilacak bir inceleme sonucunda verilmeyecek, evrak üzerinden yapilan incelemeden sonra bir de fiziken inceleme yapilacaktir. Yerinden inceleme Mülga Yönetmelik zamaninda verilen faaliyet izinlerinde de fiilen yapilan bir denetim olsa da Yeni Yönetmelikle birlikte bu konuda mevzuatta bu incelemeye hukuki bir dayanak getirilmistir.

8. Sinirli Faaliyet Izni

Yeni Yönetmelik ile getirilen bir diger yenilik ise, Merkez Bankasi'nin sinirli faaliyet izni verebilme yetkisidir. Yönetmeligin md. 11/12 hükmünde Banka'nin basvuru sahibi sirketin veya bu sirketin kontrolünü elinde bulunduranlarin mevcut müsteri potansiyelinin toplam büyüklük ve etki açisindan ödemeler alaninin gelisimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte oldugunu tespit etmesi durumunda, faaliyet iznini belirlisinirlar dahilinde vermeye yetkili oldugu belirtilmistir. Buna göre Banka faaliyet iznini sinirlamaya karar verirken belirli ölçütlere göre karar verecekse de faaliyet izninde yapacagi sinirlamalar bakimindan taktir yetkisine sahiptir. Buna göre sinirlama yetkisinin getirilmesi amacina yönelik olarak, bu amaci saglayacak sekilde sinirlamalara birer önlem niteliginde karar vermeye yetkilidir. Bu kapsamda verilebilecek sinirli faaliyet izni kararlarinda sinir örnek olarak yer itibariyle, süre itibariyle veya islem hacmi itibariyle veya bunlar disinda herhangi bir sekilde olabilir.

9. Basvuru ve Merkez Bankasinin Inceleme Süresi

Faaliyet izni alinmasi tüm bu süreç sonunda, Bildirim Dilekçesinin alindigina dair Banka tarafindan verilen belge, bunun ardindan istihbari inceleme asamasinin onaylanmasina iliskin Banka tarafindan basvuru sahibine yapilan yazili bildirim ve bunu takip eden nihai onay asamasinda basvurunun olumlu olduguna karar verilmesi ve nihai onayin verilmesi ile tamamlanir.

Bu siralama içerisinde asamalarda geçirilecek süre bakimindan da bir degerlendirme yapilmalidir. 6493 sayili Kanun'un md. 14/4 hükmünde faaliyet izni basvurusunun, basvuruya iliskin istenen bildi ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasini müteakip alti ay içinde Banka tarafindan sonuçlandirilacagi belirtilmistir. Kanun'da yer alan düzenlemede basvuru bu sekilde asamalara bölünmüs olmadigi için basvurunun Banka'da geçirebilecegi süre dogrudan alti ay olarak belirlenmistir.

Oysa Yeni Yönetmelikte basvuru süreci bu sürenin üstüne çikar sekilde gerçeklesebilecektir. Söyle ki Yönetmelikte basvuru evrakinin Banka'da hangi asamada ne kadarlik bir sürede incelenecegi belirtilmemistir. Ancak asamalar arasinda geçirilebilecek süre bakimindan düzenleme bulunmaktadir. Öncelikle bildirim dilekçesinin Banka'ya sunulmasindan sonra Banka'nin düzenleyecegi basvurunun yapildigina dair belgenin basvuru sahibine tebliginden sonraki alti ay içerisinde basvuru sahibinin, istihbari inceleme için Banka'ya basvurmasi gerekmektedir. Bu süre içerisinde basvuru yapilmazsa belge geçerliligini yitirir ve tekrardan bu asamadan basvuru yapilmasi gerekir. Istihbari inceleme asamasinda Banka basvuru sahibine bu asamanin sonucunun olumlu oldugunu gösterir yazili bildirimde bulunacaktir. Basvuru sahibi bu yazili bildirimi aldiktan sonraki 120 gün içerisinde Banka'ya nihai onay asamasi için basvuru yapmalidir. Bu süre içinde basvurunun yapilmamasi halinde sirket istihbari inceleme asamasi kapsamindaki bütün haklarini kaybeder, sirketin faaliyet izni almasi için tekrardan istihbari inceleme asamasi için gerekli islemleri yerine getirmesi gerekecektir (Yönetmelik md. 11/9). Basvuru sahibi asamalar arasindaki geçiste bu süreler içerisinde hareket etmek zorunda olsa da Banka'nin asamalari hangi sürede tamamlayacagi belirtilmediginden, Kanunda yer alan gerekli evrakin tesliminden sonraki alti ay içerisinde basvurunun tamamlanacagi düzenlemesinden Banka'nin basvuru evrakini inceleyebilecegi toplam sürenin alti ay olmasi gerektigi sonucu çikarilmaktadir. O halde tüm asamalarin sonunda basvuru evraki Banka'da 6 ay incelemede kalmalidir. Aralarda geçen süre kanunda yer alan sürenin islemesine sebep olmaz.

10. Basvuru Evrakindaki Eksikliklerin Tamamlatilmasi

Yönetmeligin md. 11/15 hükmünde istihbari inceleme asamasinda ve nihai onay asamasinda bilgi ve belgelerde yer alan eksikliklerin Banka'nin buna iliskin yazisinin tebliginden itibaren alti ay içerisinde giderilmesinin gerektigi, aksi halde faaliyet izni basvurusunun geçersiz hale gelecegi düzenlenmistir. O halde Banka tarafindan basvuru evrakinda yer alan eksiklik nedeniyle faaliyet izni basvurusunun dogrudan olumsuz sonuçlanmasina karar verilemeyecektir. Banka'nin öncelikle basvuru sahibinden basvuru evrakinda gördügü eksikligin tamamlanmasini istemesi gerekir. Bunun tamamlanmasi için de alti aylik süre taninmistir. Faaliyet izni basvurusu ancak bu süre içerisinde de bu eksiklik giderilmezse geçersiz hale gelecektir. Ancak bu husus bilgi ve belgelerde eksiklik olmasi halinde söz konusu olacaktir. Yoksa basvuru sahibinin bütün bilgi ve belgelerinin tamam olmasina ragmen Yönetmelik md. 11/4'te ve md. 11/10'da aranan sartlari tasimamasi halinde faaliyet izni basvurusu reddedilebilecektir. Ancak böyle olmayip da aranan belgelerde bir eksiklik olmasi halinde, Banka basvurunun reddine karar veremez. Yapilmasi gereken, bu hususun basvuru sahibine bildirilmesi ile basvuru sahibine bu eksikligin giderilmesi için alti aylik süre taninmasidir. Ancak bu sürenin sona ermesiyledir ki faaliyet izni basvurusu geçersiz hale gelecektir yani basvuru olumsuz sonuçlanmis olacaktir.

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