26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 7338 sayili Vergi Usul Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun ("7338 Sayili Kanun") ile vergi hukuku mevzuatinda önemli degisiklikler yapildi. Bu degisiklikleri ele aldigimiz Hukuk Bültenlerimiz'e buradan ulasabilirsiniz.

7338 Sayili Kanun ile Vergi Mevzuatinda Yapilan Önemli Degisiklikler

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7338 Sayili Kanun, finansal islemler ve sermaye piyasasi islemlerinin vergilendirilmesinde önemli degisiklikler öngörüyor.

Degisiklikler Ne Anlama Geliyor?

Sermaye piyasasi araci ihraççilari ve varlik yönetim sirketleri için önem arz eden degisiklikler su sekilde:

Özellikle yurtiçi ve yurtdisi tahvil ihracinda teminatlara iliskin olarak düzenlenen kagitlarin damga vergisi karsisindaki durumu uygulamada tereddütlere yol açmaktaydi. Yapilan degisiklikle Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 31/B maddesi kapsaminda teminat yöneticisinin taraf olduklari dâhil olmak üzere, sermaye piyasasi araçlarinin ihracina konu teminatlara iliskin olarak düzenlenen makbuz ve kâgitlar damga vergisi istisnasi kapsaminda alindi.

5411 sayili Bankacilik Kanunu uyarinca varlik yönetim sirketlerine kurulduklari takvim yili ve bunu izleyen bes yil süresince uygulanan damga vergisi, harç ve Kaynak Kullanimi Destekleme Fonu (KKDF) istisnasi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere sürekli hale getirildi. Bu yolla varlik yönetim sirketlerine önemli bir kolaylik saglandi.

Diger yandan, varlik yönetim sirketlerine kurulduklari takvim yili ve bunu izleyen bes yil süresince uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisine iliskin istisna yine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlükten kaldirildi.

Sonuç

7338 sayili Kanun ile getirilen degisiklikler, özellikle iki noktada büyük önem arz ediyor. Birincisi, borçlanma araçlari ve diger sermaye piyasasi araçlarinin teminatli olarak ihracinda, teminata iliskin olarak düzenlenen kagitlarin damga vergisi istisnasina tabi olup olmadigi sorusu nihayet cevap buldu ve konuya iliskin yasal düzenleme sayesinde teminata iliskin kagitlarin da damga vergisi istisnasindan yararlanmasi saglandi. Ikincisi, varlik yönetim sirketlerine taninan süreli damga vergisi, harç ve KKDF istisnalarinin kalici hale getirilmesiyle, bu sirketlerin her bes yilda bir baska bir sirket kurup bununla birlesmelerine gerek kalmadi.

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