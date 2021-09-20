Turkey:
Yurda Getirilmeden Kullanılabilecek Kredilere Yenisi Eklendi
20 September 2021
Esin Attorney Partnership
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Yeni Gelişme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri
Genelgesi'nde (“Genelge“) 15
Eylül 2021 tarihinde yeni bir değişiklik
yaptı.
Değişiklik Ne Getiriyor?
En son 19 Mart 2021 tarihli Hukuk
Bültenimizde yer verdiğimiz Türkiye'de
yerleşik kişilerce yurt dışında
yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin
refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt
dışından temin edilen kredilerin yurda getirilme
yükümlülüğünün
dışında tutulmasına ek olarak, yurt
dışından yurda getirilmeden kullanılacak
kredilere yeni bir istisna getirildi. Buna göre, Türkiye
Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından borçlu veya garantör
sıfatıyla yurt dışından temin edilen
kredilerin de yurda getirilerek kullanılmasına gerek
olmayacak.
Bu şekilde yurt dışından sağlanan
krediler, Türkiye'de yerleşik bankalara ek olarak
yurt dışında yerleşik banka ve finans
kurumları aracılığıyla da
kullanılabilecek.
The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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