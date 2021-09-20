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Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde (“Genelge“) 15 Eylül 2021 tarihinde yeni bir değişiklik yaptı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

En son 19 Mart 2021 tarihli Hukuk Bültenimizde yer verdiğimiz Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında yerleşik kişilerden temin edilen kredilerin refinansmanı amacıyla aynı kişilerce yurt dışından temin edilen kredilerin yurda getirilme yükümlülüğünün dışında tutulmasına ek olarak, yurt dışından yurda getirilmeden kullanılacak kredilere yeni bir istisna getirildi. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borçlu veya garantör sıfatıyla yurt dışından temin edilen kredilerin de yurda getirilerek kullanılmasına gerek olmayacak.

Bu şekilde yurt dışından sağlanan krediler, Türkiye'de yerleşik bankalara ek olarak yurt dışında yerleşik banka ve finans kurumları aracılığıyla da kullanılabilecek.

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