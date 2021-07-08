Yeni Gelisme

Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") Kredilerin Siniflandirilmasi ve Bunlar Için Ayrilacak Karsiliklara Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik'te ("Yönetmelik") 6 Temmuz 2021 tarihinde yeni degisiklikler ("Degisiklik") yapti.

Degisiklik Ne Getiriyor?

Degisiklik uyarinca:

Bankalar, donuk alacaklarinin sinif degisikligine iliskin yazili kriterler belirleyecek ve bunlari BDDK denetimine hazir bulunduracak.

Bankalar, yeniden yapilandiracaklari alacaklari için borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine iliskin bir degerlendirme yapacak ve bu degerlendirmenin sonucuna göre borçlarin yeniden yapilandirilmasina karar verilecek.

TFRS 9 uygulamayan bankalar, Türkiye Ürün Ihtisas Borsasi A.S.'de islem gören elektronik ürün senetleri ve devlet destekli ticari alacak sigortasi poliçelerini



Ikinci Grup Teminatlar altinda siniflandirarak takip edecek.

Bankalarin alacaklarindan dolayi edindikleri ve edinim tarihinden itibaren üç yil içerisinde elden çikarmak zorunda olduklari varliklarin kapsamina "ortaklik paylari" ve "diger varliklar" da dahil edildi. Ayrica BDDK'ya bu üç yillik süreyi degistirmeye yetkisi tanindi.

Son olarak, alacaktan dolayi edinilecek emtia, gayrimenkul, ortaklik paylari ve diger varliklar için edinim tarihinden önce Kredi Riski Azaltim Tekniklerine Iliskin Teblig'de belirtilen esas ve usullere göre gerçege uygun deger tespiti yapilacak. Alacaktan dolayi edinilmis emtia, gayrimenkul, ortaklik paylari ve diger varliklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçege uygun degerinden satis maliyetleri düsülmüs tutardan düsük olani üzerinden kayda alinacak.

Sonuç

Degisiklik ile BDDK, bankalarin donuk alacak siniflandirmalari ile donuk alacak karsiligi edinilen varliklarin durumunu netlestirmis oldu.

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