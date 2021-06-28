Yeni Gelisme

Sermaye Piyasasi Kurulu ("SPK") 24 Haziran 2021 tarih ve 2021/31 sayili Bülteninde yayimlanan karari ("Karar") ile son üç yillik finansal tablolara izahnamede yer verilmesi ve özel bagimsiz denetimden geçirilmis üç aylik ara dönem finansal tablolarin ise izahnameye ek olarak verilmesi suretiyle satisa baslanabilecek nihai sürenin 14 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatilmasina karar verdi.

Karar Ne Anlama Geliyor?

SPK daha önce 4 Subat 2021 tarihli ve 2021/6 sayili Bülteninde yayimlanan karari ile Subat - Mayis 2021 dönemi içerisinde gerçeklesecek ilk halka arz islemleri için satis dönemi sürelerini uzatmisti. Bu karari Subat 2021 tarihli Hukuk Bültenimiz'de ele almistik. Bu karar uyarinca son üç yillik finansal tablolara izahnamede yer verilmesi ve özel bagimsiz denetimden geçirilmis üç aylik ara dönem finansal tablolarin izahnameye ek olarak verilmesi suretiyle satisa baslanabilecek süre 31 Haziran 2021'e kadar uzatilmisti. SPK yeni Karar uyarinca bu süreyi 14 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatmis oldu.

Sonuç

SPK, sermaye piyasalarindaki hareketlilik ve olagandisi adette halka arz girisimi kapsaminda halka arzlara iliskin esneklik saglamaya ve piyasa faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.

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