İşlemin doğası gereği banka, ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme, menkul kıymet mutabakat veya mesajlaşma sistemleri ile etkileşimin gerekli olduğu ve

İşlemin tamamlanması için müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşılmasının işlemin zorunlu unsuru olduğu

Yurt içi/yurt dışı fon transferi, yurt dışı akreditif, teminat mektubu, referans mektubu gibi işlemler için, işlemin müşteri tarafından başlatılması ya da elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik dağıtım kanalları üzerinden müşteri tarafından emir girilmesi.

Kanunen açıkça yetkili kılınan merciler ile yapılan paylaşımlar

Gizlilik sözleşmesi yapılması ve belirtilen amaçlar ile sınırlı kalması kaydıyla Yönetmelik Madde 5(2)'de detaylandırılan aşağıdaki paylaşımlar: Banka ve finans kuruluşları arasında yapılan paylaşımlar Konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları ve risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları kapsamında yapılan paylaşımlar Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla banka sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payların veya varlık satışı amaçlı değerleme çalışmalarının kapsamında yapılan paylaşımlar Değerlendirme, derecelendirme veya destek hizmeti, bağımsız denetim faaliyetleri ya da hizmet alımlarına ilişkin hizmet sağlayıcılar ile yapılan paylaşımlar

Müşteri sırrı niteliğinde olmayıp yalnızca bankaya ait bilgileri içeren banka sırrı niteliğindeki bilgilerin banka yönetim kurulu kararı ile banka sorumluluğunda üçüncü taraflar ile yapılan paylaşımlar

Müşteri talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına teyit verilmesi

Bankanın taraf olduğu uyuşmazlıklarda söz konusu uyuşmazlığın taraflarına veya bankaya ilişkin bilgilerin yetkili makamlar veya bankayı temsile yetkili kişilerle paylaşılması

Finansal grup içinde müşterinin tanınmasıyla hesap ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleştirilen bilgi paylaşımları Sır saklama yükümlülüğüne ilişkin istisnalar, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler için geçerli değildir.