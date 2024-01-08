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Beklenen 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") 28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Kanun, diğer hususların yanı sıra, finansal yeniden yapılandırmaya ("FYY") ilişkin önemli bir düzenleme getiriyor.

Torba Kanun Neler Getiriyor?

Torba Kanun'a göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesinde düzenlenen FYY hükümleri, 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren iki yıl süreyle daha uygulanmaya devam edecek ve Cumhurbaşkanı bu süreyi iki yıl daha uzatabilecek.

Sonuç

Torba Kanun sayesinde banka ve finansal kurumlara borcu bulunan şirketler, en az iki yıl süreyle daha FYY hükümlerinden yararlanarak borçlarını çerçeve anlaşmalar kapsamında daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılandırabilecek.

FYY ve FYY hükümlerine ilişkin diğer hukuk bültenlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

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