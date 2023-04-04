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7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği 25 Mart 2023 tarih ve 32143 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Layout 1 (resmigazete.gov.tr)

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