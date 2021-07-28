ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Yeni Gelisme

Türkiye Bankalar Birligi 2021 yili Temmuz ayinda finansal yeniden yapilandirma çerçeve anlasmalarini hem büyük ölçekli ("Büyük Ölçekli Çerçeve Anlasma") hem de küçük ölçekli ("Küçük Ölçekli Çerçeve Anlasma") borçlular için tadil etti. Çerçeve anlasmalarin gelisimine iliskin bültenlerimize asagidaki baglantilardan ulasabilirsiniz:

Degisiklik Ne Getiriyor?

25 milyon TL olan finansal borç toplami siniri 100 milyon TL'ye yükseltildi. Buna göre; Büyük Ölçekli Çerçeve Anlasma finansal borç toplami 100 milyon TL veya daha fazla olan borçlulara uygulanirken Küçük Ölçekli Çerçeve Anlasma finansal borç toplami 100 milyon TL'den az olan borçlulara uygulanacak.

Ek teminatlarin diger alacaklilar lehine tesis edilmesine, söz konusu teminatlardan yararlanamayacak olan alacakli kuruluslar tarafindan riza gösterilmedikçe, bu teminatlarin tüm alacakli kuruluslar lehine kurulmasi gerekecek. Bununla birlikte, Büyük Ölçekli Çerçeve Anlasma kapsaminda

ilave bir kredi verilmesi planlaniyor ve sadece bu ilave kredi riski kapsaminda ek teminat

aliniyorsa yukarida belirtilen onay aranmayacak.

ilave bir kredi verilmesi planlaniyor ve sadece bu ilave kredi riski kapsaminda ek teminat aliniyorsa yukarida belirtilen onay aranmayacak. Degisiklikler; en az 2/3 alacak çogunlugunu temsil eden alacakli kuruluslarin ve en az iki alacakli kurulusun onayiyla belirlenecek bir oranin altinda garame payina sahip bazi alacaklilara genel yapilandirma planindan farkli ödeme planindan yararlanma imkani getiriyor.

Büyük Ölçekli Çerçeve Anlasma'ya özgü yapilan ek degisiklikler uyarinca; (i) faiz orani, alacakli kuruluslarin yeniden yapilandirilacak toplam alacaklarinin en az 2/3'üne sahip birden fazla sayidaki alacakli kurulusun olumlu oyu ile belirlenebilecek; ancak borçlunun yeniden yapilandirma basvurusu tarihinde geçerli olan TLREF faiz oraninin yüzde 75'inden daha düsük faiz orani uygulanabilmesi, alacakli kuruluslarin yeniden yapilandirilacak toplam alacaklarinin en az yüzde 90'ina sahip olan birden fazla sayidaki kurulusun onayini gerektirecek ve (iii) teminat çözme, ilave kredi kullandirimi ve anapara indirimi gibi özellikli konular disinda kalan konulardan alinacak kararlar için oylamalarin, oylamayi takip eden 10 is günü içinde tamamlanmasi gerekecek.

Büyük Ölçekli Çerçeve Anlasma'da yapilan degisiklikler kapsaminda devam eden finansal yeniden yapilandirmalara iliskin müzakerelerin tamamlanmasi için ilave 180 gün, daha önceki basvurulari 1 Mart 2020'den beri tamamlanamadigi için basvuru hakki bulunmayan borçlularin müzakerelerini tamamlayabilmesi için ise ilave 60 gün süre veriliyor.

Vade, ödemesiz dönem ve faiz oranlari gibi Küçük Ölçekli Çerçeve Anlasma'ya uygulanan parametreler de güncellendi. Sabit veya degisken faiz oranlari borçlularin tercihine göre seçilebilecek.

Sonuç

Iki yil kadar süren yogun finansal yapilandirma faaliyeti sonucunda, çerçeve anlasmalar piyasada olusan standartlar dikkate alinarak güncellenmis oldu.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.