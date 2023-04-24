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Duyurumuz, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilen 7445 sayılı Kanun'un 17. Maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesinde düzenlenmiş olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında cezada artırım sebebi olarak kabul edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde türevlerindeki değişikliğe ilişkin düzenleme hakkındadır. İşbu hüküm 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (Türk Ceza Kanunu, Madde 188)

Değişiklik öncesinde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendinde cezada artırım sebebi olarak kabul edilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler; eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olarak belirlenmiştir. Yeni düzenleme ile artık bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri de cezada artırım sebebi olarak kabul edilmiştir.

Böylelikle düzenleme öncesinde madde metninde sayılmayan maddeler cezada artırım sebebi değilken yeni düzenleme ile birlikte mevcut düzenlemede bulunan “sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin” maddelerine “sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri” maddeleri de eklenmiş ve cezada artırım sebebi haline getirilmiştir.

Değişiklikle beraber 05.04.2023 tarihi ve sonrasında işlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlarının konusunun bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması halinde verilecek cezada yarı oranında artırım yapılacaktır.

İşbu düzenleme 05.04.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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