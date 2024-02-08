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Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ ("Tebliğ") 27 Ocak 2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak yükümlülüğü tutarlarını güncelliyor. Tebliğ 30 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

Tebliğ Neler Getiriyor?

Tebliğ ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") asgari özkaynak yükümlülüklerini aşağıdaki şekilde güncelledi:

İlgili Kurum Eski Asgari Özkaynak Yükümlülüğü Tutarı Yeni Asgari Özkaynak Yükümlülüğü Tutarı Münhasıran fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşları 7.000.000 TL 10.000.000 TL Diğer ödeme kuruluşları 15.000.000 TL 20.000.000 TL Elektronik para kuruluşları 41.000.000 TL 55.000.000 TL

Ödeme ve elektronik para kuruluşları 30 Haziran 2024 tarihine kadar yeni asgari özkaynak yükümlülüklerine uyacak. Uyulmaması hâlinde ise, TCMB'nin uyumsuzluğun giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere makul süre tanımaya, bu süre içinde gerekli tedbirler alınıncaya kadar ilgili kuruluşun faaliyet iznini geçici olarak durdurmaya ve tedbirlerin belirlenen süre içinde alınmaması hâlinde faaliyet iznini iptal etmeye yetkisi bulunuyor.

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