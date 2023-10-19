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7 Ekim 2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile birlikte, dijital cüzdan kavramı bir ödeme aracı olarak mevzuat kapsamına alındı. Yönetmelik uyarınca dijital cüzdan, müşterilerin ödeme hesaplarına veya araçlarına ilişkin bilgileri saklayan, bu bilgileri kullanarak ödeme yapma olanağı sunan ve müşterilere elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulabilen bir ödeme aracıdır.

Teknoloji kaynaklı birçok inovasyon arasında, dijital cüzdan, ödeme sektöründe köklü bir değişim yaratmaktadır. Bu heyecan verici gelişmeler, finansal işlemlerin kolaylaştırılmasının ötesinde, ödemelerin daha basit, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine fırsat sunmaktadır. Bu gelişmeler sonucunda “Dijital Cüzdan” da son yapılan değişikliklerle hukuki düzenlemeye kavuşmuştur. Bu düzenlemeyle, dijital ödemeler ekosistemi desteklenmekte olup yerli ve yabancı yeni oyuncuların da bu ekosisteme katılması ile sektördeki rekabetçi ortamın gelişmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu düzenlemeler ayrıca, güvenli ve verimli bir altyapı tesis ederek tüketicinin de korunmasını sağlayacaktır.

Yönetmelik uyarınca dijital cüzdan hizmeti ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabilecektir. Bu çerçevede, dijital cüzdan hizmeti vermek isteyen ödeme hizmeti sağlayıcıları:

Ödeme aracı ihracı ile sınırlı olacak şeklide faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş olmalıdır.

Dijital cüzdanın işyerlerinde ödeme aracı olarak kullanıldığı ve ödeme sırasında dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden fon aktarıldığı durumda, elektronik para ihraç etme yetkisini haiz kuruluş olmalıdır.

Dijital cüzdanın işyerlerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde dijital cüzdana tanımlanmış başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı veya başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının ihraç ettiği ödeme aracı doğrudan kullanılacak şekilde geçerli olması durumunda, kuruluş ödeme emri başlatma hizmeti yetkisini haiz olmalıdır.

7 Ekim 2023 tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunan ve ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu sayılabilen ancak faaliyet izni bulunmayan kişiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na başvurarak 7 Ekim 2024 tarihine kadar gerekli izinleri almalıdır. Aynı şekilde, bu tarihten önce dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşlar, 7 Ekim 2024 tarihine kadar yeni düzenlemelere uyum sağlamakla yükümlüdür.

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