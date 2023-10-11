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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB“) tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 7 Ekim 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik metnine buradan erişebilirsiniz.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile ödemeler alanındaki düzenlemelere ilk kez dijital cüzdan tanımı eklenerek dijital cüzdan hizmeti sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Bu sayede dijital ödemelerin, dijital cüzdan uygulamaları aracılığıyla kolay ve uygun maliyetli biçimde yapılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

a. Dijital cüzdan nedir?

Yönetmelikte dijital cüzdan, müşterinin tanımladığı ödeme hesabına veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, bu bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan ödeme aracı olarak tanımlanıyor.

b. Ne dijital cüzdan değildir?

Hassas müşteri verilerini mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde işyeri veya ödeme hizmeti sağlayıcısı adına sözleşmesel ilişkileri çerçevesinde saklayan, bu bakımdan müşteri ile hiçbir şekilde hukuki bir işleme doğrudan taraf olmayan, müşteri nezdinde ödeme işleminin saklamayı yapan tüzel kişi aracılığıyla gerçekleştiği izlenimi yaratmayan kişiler tarafından sunulan, ödeme işleminin hiçbir anında saklamayı yapan tüzel kişinin ödeme işlemine konu fonun sahibi olmadığı ve yürütülen faaliyete ilişkin hak ve yükümlülüklerin açık bir şekilde taraflar arasında yapılan sözleşmede belirlendiği hizmetler dijital cüzdan hizmeti olarak değerlendirilmeyecek. Dolayısıyla bu hizmeti verenlerin ödeme hizmeti sağlayıcısı olması gerekmeyecek.

c. Kimler dijital cüzdan hizmeti sunabilir?

Yönetmelik uyarınca;

Dijital cüzdan hizmeti, ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulabilecek. Bu hizmeti sunacak ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme aracı ihracı ile sınırlı olacak şekilde faaliyet iznine sahip olmaları gerekiyor.

Dijital cüzdanın, işyerlerinde ödeme aracı olarak kullanılması ve ödeme işlemine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması durumunda hizmeti sunacak kuruluşun elektronik para ihraç etmek için yetkilendirilmiş olması gerekiyor. Dijital cüzdana tanımlanmış olan ödeme hesabı veya ödeme aracının, işyerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde doğrudan kullanılması için işyerine gerekli ödeme hizmetlerini dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşun sunması nedeniyle ödeme işlemine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması durumunda hizmeti sunacak kuruluşun elektronik para ihraç etmek için yetkilendirilmiş olması gerekmeyecek.

Dijital cüzdanın işyerlerinde gerçekleştirilecek ödeme işleminde dijital cüzdana tanımlanmış olan başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı veya başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısının ihraç ettiği ödeme aracı doğrudan kullanılacak şekilde geçerli olması durumunda, kuruluşun ödeme emri başlatmak için yetkilendirilmiş olması gerekiyor.

d. Dijital cüzdan hizmeti sunulabilmesi için faaliyet izni alınması için son tarih ne nedir?

Yönetmelik'in yayımlandığı 7 Ekim 2023 tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişilerin 7 Ekim 2024 tarihine kadar TCMB'ye başvurarak gerekli izinleri almaları gerekiyor.

Bu tarihten önce dijital cüzdan hizmeti sunan ödeme hizmet sağlayıcıları ise yine 7 Ekim 2024 tarihine kadar getirilen düzenlemelere uyum sağlamak zorunda olacak.

Sonuç

Yönetmelik, ödemeler alanında dijital cüzdan tanımına ilk kez yer vererek dijital cüzdan hizmetinin kullanılması ve yaygınlaşması adına önemli düzenlemeler getiriyor.

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