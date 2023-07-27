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Turkey: Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı Ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'e Ve Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ'e Uyum Süreci 30 Eylül 2023'e Kadar Uzatıldı

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29 Nisan 2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici Madde 1'de fıkra 1, 5, 9,11,17-18'de düzenlenen ve detayları aşağıda yer alan yükümlülüklere ilişkin 30 Nisan 2023'ten 30 Haziran 2023'e ertelenen uyum süresi; 27 Haziran 2023 tarih ve 32234 sayılı Resmî Gazete Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayımlanması ile üçüncü kez değiştirilerek 30 Eylül 2023'e ertelendi.

Buna ek olarak Değişiklik Yönetmeliğine benzer şekilde Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in de aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “30 Haziran 2023 tarihine kadar” ibareleri “30 Eylül 2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu uyumluluk sağlanması gereken hususları açıklayan ve uyum süresinin 28 Şubat 2023 tarihinden 30 Nisan 2023 tarihine ertelenmesine ilişkin hazırladığımız, MAG'a bu linkten, uyum süresinin 30 Nisan 2023'ten 30 Haziran 2023'e ertelenmesine ilişkin hazırladığımız MAG'a bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e bu linkten, Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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