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Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz günlerde kripto varlık piyasası paydaşlarını yakından etkileyecek kripto alanında kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi hakkında bir dizi kuralı kabul etti.

Yeni Düzenleme ile Ne Değişti?

Yeni düzenleme ile Avrupa Birliği genelinde kara para aklamayı, terörü finanse etmeyi ve diğer yaptırımlardan kaçınmayı engelleyecek daha katı bir yasama paketi kabul ediliyor. Bu bir dizi kural üç taslak mevzuat hakkında olmak üzere karşımıza çıkıyor:

Avrupa Birliği “Single Rulebook” düzenlemesi

Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi

Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi Kurucu Düzenlemesi

Kabul edilen bu metinlerle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları yeni kara para aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamına giriyor ve finansal bir kurum olarak kategorize ediliyor. Bu nedenle finansal kurumlar için geçerli tüm yükümlülükler kripto varlık hizmet sağlayıcılar için de geçerli hale geliyor.

Yine kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatı merkezi olmayan finans (DeFi) platformlarının yanı sıra Merkeziyetsiz Otonom Kuruluşları (DAO) da kapsıyor, misli olmayan Token'lerin (NFT) da zorunlu varlıklar kapsamında dahil edilmesi öneriliyor.

Bu yeni yasama paketinin getirdiği diğer bir önemli konu ise işlemler için parasal sınırlar olarak karşımıza çıkıyor. Nakit ödemeler için 7.000€ ve anonim kripto işlemleri (saklama cüzdanları arasında gerçekleştirilen işlemler) için 1.000€ limit öneriliyor.

Kimleri Nasıl Etkiliyor?

İlgili yasal düzenleme yukarıda belirtmiş olduğumuz kripto varlık hizmet sağlayıcılar, DeFi platformları ve DAO ile kripto varlıklar alanında faaliyet gösteren oyuncuları yakından ilgilendiriyor.

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Düzenleme şimdilik yalnızca Avrupa Parlamentosu kabul sürecini geçmiş olduğundan tam olarak yasalaşabilmesi için Avrupa Konseyi'nin onayını alması gerekiyor.

Özetle

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen bu yasal düzenleme ile tüm dünyada sıkça sorgulanan önemli bir soru olan kripto varlıklar alanında hukuka aykırı işlemler ve eylemlerin çözümlenmesi konusu cevabını buluyor. Yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm kuruluşlar, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına benzer bir biçimde durum tespiti gerçekleştirmek, şüpheli işlemleri izleme ve şüpheli faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek kapsamında yükümlü haline geliyor. Ayrıca, kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin ayrıntılı risk türlerini belirlemeleri ve ilgili bilgileri merkezi bir kayda iletmeleri gerekiyor.

Türkiye Ne Durumda?

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çatısı altında çalışan ve mali istihbarat birimi olarak da bilinen Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) yükümlüsü sayılıyor. Bu kapsamda kripto para borsaları açıkça yükümlü sayılsa da NFT'ler ve DAO'lar özelinde henüz herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

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