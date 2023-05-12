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ABD'de Kripto para piyasası için yeni bir dönem başlıyor: ABD'nin ilk büyük kripto mevzuatını temsil edecek olan Stablecoin yasa tasarısının taslağı ABD Temsilciler Meclisi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Yeni Düzenleme ile Ne Değişti?

Bu taslak kripto para birimleri tarafından desteklenmekte olan Stablecoin'ler ve ABD Merkez Bankası (FED) tarafından çıkarılması planlanan Merkez Bankası Dijital Parası (CBDC) için potansiyel etkinin ne olacağına ilişkin çalışma talebini ele alıyor.

FED, bu yasa tasarısıyla Stablecoin'lerin finansal sistemdeki yeri, istikrarı ve kullanıcı mahremiyeti gibi konular hakkında da düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. Bu yeni tasarı, Stablecoin'lerin arkasındaki rezervlerin en az bire karşılık geliyor olması gerektiğini belirterek, daha güvenli ve istikrarlı hale getirilmesini amaçlıyor. Bu düzenlemenin ABD'de kripto para birimlerine yönelik artan düzenleme çabalarının bir parçası olduğu ve Stablecoin piyasasının geleceği üzerinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.

Bu yasa tasarısının onaylanması halinde ABD özelinde Stablecoin ihraç etmek isteyen bütün şirketlere düzenleyici kurumlara kayıt yükümlülüğü getiriliyor. Yükümlülüğe ek olarak bankacılık alanında lisansı bulunmayan kuruluşların için kontrolünün tamamıyla FED'e devredilebilmesi mümkün hale geliyor.

Komite yasa tasarısı yukarıda belirtilen konuların yanı sıra kripto para birimleriyle desteklenen Stablecoin'lerin yaratabileceği finansal sorunları da detaylı bir biçimde incelemeyi amaçlıyor. Bu incelemede aynı zamanda kripto para alanında iflas eden örnekler ve yarattıkları sonuçlar da göz önüne alınıyor.

Kimleri Nasıl Etkiliyor?

Stablecoin'leri ve CBDC'leri yakından ilgilendiren bu yasa tasarısı 2023 yılında ABD genelinde etkili olacak ilk büyük kripto para mevzuatı olarak değerlendiriliyor. Bu yasa tasarısı başta Stablecoin şirketleri olmak üzere tüm kripto varlıklar alanında yer alan tüm oyuncuları yakından ilgilendiriyor.

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Yasal bir düzenleme haline gelmemiş olan yasa taslağı için komite üyeleri tarafından gerçekleşen tartışmalar ve görüşmeler devam ediyor.

Özetle

ABD, Stablecoin'ler ve CBDC'yi yakından ilgilendiren bu yasal mevzuat taslağıyla, hukuka aykırı işlem ve eylemlerin gerçekleştirilmesini engellemeyi ve bu alanda sorumluluk sahibi olacak her bir paydaşın hukuka uygun ve güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmesini amaçlıyor. İlerleyen günlerde bu yasa taslağının yasalaşma sürecinde eklenecek ve çıkarılacak olan maddeler büyük önem taşıyor.

Türkiye Ne Durumda?

Türkiye'de henüz Stablecoin ve CBDC'ler için bir yasal çerçeve bulunmuyor. Türkiye'deki mevzuat, kripto para birimleri ve diğer sanal varlıkların vergilendirilmesi ve işlemlerinin takibi konusunda bazı hükümler içermekle birlikte, Stablecoin ve CBDC'lerin düzenlenmesine yönelik somut bir adım atılmadı.

Ancak, Türkiye Merkez Bankası 2020 yılında dijital para birimleri ve CBDC'ler hakkında bir araştırma ve inceleme başlattı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2021 yılında kripto para birimleri ve diğer sanal varlıkların düzenlenmesine ilişkin bir tasarı hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

TCMB öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, TCMB Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin basın duyurusu yapıldı. Bu doğrultuda, TCMB'nin, teknoloji paydaşları ile yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulamalarının testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam etmesi ve yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporunun kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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