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Kripto varlıklar açısından kilometre taşı olarak nitelendirilen Kripto Varlıklar Yönetmeliği (“MiCA”, “Yönetmelik”) 20 Nisan 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi.

MiCA ile Avrupa Birliği genelinde tüketicinin korunması ve finansal istikrarın sağlanması ile yeni finansal teknolojilerin inovatif bir biçimde kullanılması amaçlanıyor. Bu yönetmelik Avrupa Birliği kapsamında kripto varlıkların yönetilmesi hakkında uyumu sağlayan ilk yasal düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmeliğe tüm üye devletlerin uyumlanması amaçlanıyor.

Yönetmelikte kripto varlıklar, “dağıtık defter teknolojisi veya buna benzer teknolojiler kullanılarak elektronik olarak aktarılabilen ve saklanabilen bir değerin/hakkın dijital olarak temsil edilmesi” olarak tanımlanıyor. MiCA, ayrıca kripto varlıkları varlık temelli token'ler (ART), e-para token'ler (EMT) ve diğer kripto varlıklar olmak üzere üç ayrı başlıkta değerlendiriyor.

Yönetmelik kapsamında;

Kripto varlık ihraç edenlerin, faaliyetlerini, ihraç ettikleri kripto varlıkların özelliklerini, proje zaman çizelgelerini, riskleri ve belirli diğer konuları içeren bir “Whitepaper” yayınlamaları gerekiyor.

Avrupa Birliği müşterilerine kripto varlık hizmetleri (yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, aracılık hizmetleri veya ticaret platformu vb.) sağlamayı amaçlayan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Avrupa'da bir yerel otoriteden yetkilendirme almaları gerekiyor Yetkilendirmenin sağlanmasıyla kripto varlık hizmet sağlayıcıları Avrupa Birliği'nde faaliyet gösterebilecekler.

Avrupa Birliği içerisinde kripto para borsalarının, saklayıcıları ve danışmanlarının MiCA içerisinde sayılan bazı kripto varlık hizmetlerinin sağlanması adına lisans almaları gerekiyor.

Diğer yasal düzenlemelerle yetkilendirilmiş kripto varlık hizmeti sağlanmasını üstlenen bazı kurum ve kuruluşlara da istisnalar sunularak bu kuruluşlar için ayrı bir yetkilendirme yapılması gerekiyor. Bu kurum ve kuruluşların operasyon programı ve diğer belgelerle birlikte kripto varlık hizmetlerini sağlamadan en az 40 gün önce ulusal düzenleyiciyi bilgilendirmeleri yeterli olacak.

Yönetmelikte ayrıca kripto varlıklar için aydınlatıcı, şeffaf ve yönetişim gerekliliklerini belirleyen hükümlere yer veriliyor.

MiCA Avrupa Konseyi tarafından 2024 yılı içerisinde onaylanacak. Onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben iki bölüm halinde uygulanacak. Stablecoinlerle ilgili ilk bölümün 2024 yılı ikinci çeyreğinde uygulanması, kripto varlık hizmet sağlayıcılarıyla ilgili ikinci bölümün ise 2024 yılının dördüncü çeyreğinde uygulanması bekleniyor.

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